ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: coronavirus, contagi in calo in Italia (22 luglio)

Contagi in calo in tutte le regioni italiane e leggero aumento dei morti rispetto alla giornata di ieri. Questi i dati più importanti contenuti nel bollettino giornaliero che informa sullo stato dell’epidemia di coronavirus. Il calo dei contagi è stato abbastanza importante, dai 190 della giornata di ieri ai 129 odierni, mentre il numero totale dei decessi è arrivato a 25.073 con i 15 che si sono registrati oggi. Sei le regioni senza nuovi contagiati, mentre solo quattro hanno fatto registrare un numero maggiore di 10. Sul territorio si registrano ancora dei piccoli focolai ma in diminuzione, mentre si conferma il calo dell’età media delle persone contagiate, con un dato di 43 anni nell’ultimo mese, mentre guardando i dati dall’inizio della pandemia il dato è a quota 63 anni.

ULTIME NOTIZIE RECOVERY FUND, 209 MILIARDI DI EURO ALL’ITALIA

Dopo una trattativa che è durata alcuni giorni, i paesi dell’Unione Europea hanno chiuso il loro vertice con un accordo per quello che è conosciuto come i “Recovery Fund“. Un accordo nel quale, secondo le parole del Premier, Conte, è stata tutelata la “dignità dell’Italia”. La trattativa si è chiusa con il nostro paese che ha portato a casa una dotazione di 209 miliardi di euro su un totale di 1500, 390 dei quali sono di “sussidi”. La quota italiana dei sussidi è di 81 miliardi di euro, mentre i restanti sono di prestiti. Una conclusione che prevede alcune clausole come la necessità che il piano di riforme sia approvato da una “maggioranza qualificata“, ma che ha fatto parlare con soddisfazione anche il presidente Mattarella, il quale ha dichiarato che ora prenderanno il via degli interventi efficaci per contrastare i problemi causati dall’epidemia di coronavirus. La chiusura alle 5.31 di stamani quando l’accordo è stato approvato per acclamazione, dopo che nel corso dei colloqui, più volte si era arrivati vicini a una rottura.

ULTIME NOTIZIE PARTITE IVA, IL 31 LUGLIO SCADONO PROROGHE VERSAMENTI

Il prossimo 31 luglio scadono le proroghe per i versamenti delle imprese e delle “partite IVA” ed i commercialisti italiani, che si sono visti rispondere negativamente alla richiesta di proroga minaccino uno sciopero contro il fisco e si sono detti pronti a non inviare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai loro clienti. La richiesta era quella di un rinvio di due mesi, fino al 30 settembre, delle scadenze, motivato dalla grave crisi che tutto il paese sta attraversando. Il sindacato dei commercialisti ha parlato di una “astensione collettiva” che si basa sulle difficoltà che i lavoratori e le imprese stanno attraversando in questo momento, con l’economia del paese che si trova allo stremo. In questo periodo inoltre gli studi hanno dovuto affrontare una mole superiore di lavoro, anche per i problemi legati al lavoro a distanza.

ULTIME NOTIZIE TRUPPE EGIZIANE AL CONFINE CON LA LIBIA

Il parlamento egiziano ha approvato l’invio di proprie truppe oltre il confine con la Libia per appoggiare le iniziative di Haftar impegnate nella lotta con quelle governative di Tripoli, che a loro volta sono sostenute del governo turco. Questo potrebbe portare ad un inasprimento dei rapporti proprio tra l’Egitto e la Turchia, due delle potenze più importanti della zona mediorientale. Il presidente turco, Erdogan, si è sempre dimostrato anche molto interessato al petrolio libico ed ha annunciato altre trivellazioni nel mare tra la Turchia e la Grecia.



