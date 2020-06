Ultime notizie/ Ultim’ora oggi coronavirus, in Pakistan Oms “consiglia” lockdown

Pubblicità

La pandemia di coronavirus è ormai sconfitta in numerose nazioni europee, ma in molte zone del mondo, come ad esempio il Pakistan, continua a provocare morti e infetti. Stando a quanto riportato dall’agenzia Ansa, l’Organizzazione mondiale della sanità, l’Oms, ha raccomandato Islamabad di attuare un lockdown di almeno altre due settimane, e nel contempo, di portare avanti una campagna quotidiana di tamponi, per contenere l’epidemia. Nelle ultime 24 ore il numero di infetti da covid in Pakistan è salito di più di 5.000 casi, per l’esattezza 5.385, per un totale di casi da inizio emergenza pari a 113.702. Si tratta del record assoluto di aumenti in 24 ore nella nazione, a cui vanno aggiunti gli 83 morti in più per un totale pari a 2.255. L’epidemia ha subito una netta accelerazione negli ultimi giorni, ed in particolare da inizio mese si sono registrati 41.243 nuovi casi ufficiali, pari al 36% del totale delle infezioni, mentre i morti sono stati 712 (31.6% sul totale). (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Ultime notizie, proteste per George Floyd proseguono negli Usa

Sono continuate le manifestazioni in nome di George Floyd, nonostante il coprifuoco in numerose città dell’America. Quasi due milioni di persone a New York, Washington, Philadelphia e Boston. A Washington alcuni dissidenti hanno bruciato cassonetti dei rifiuti e danneggiato alcuni negozi. Il sindaco di Minneapolis, durante una conferenza stampa, ha nuovamente minacciato di tagliare le risorse economiche riservate alla polizia e di rinnovare il personale di polizia, implicato nell’omicidio del 46 enne afroamericano. Una decisione già attuata la scorsa settimana dal sindaco di New York. Intanto Trump ha minacciato l’intervento delle forze militari qualora le proteste violente non cessano. Si è tenuta oggi una riunione alla Casa Bianca tra Donald, il segretario alla Difesa, Mark Esper, ed il capo di Stato maggiore delle Forze armate americane, Mark Milley per risolvere la questione delle manifestazioni violente. Lo ha riferito il Washington Post.

Ultime notizie Roma: 14enne investito e ucciso da 22enne

Dramma a Roma in tarda notte di ieri. Un ragazzo di 14 anni, Mattia, è stato investito da un’auto in via Francesco Cilea. L’investitore è stato arrestato. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti le forze dell’ordine ed un autoambulanza. In seguito agli accertamenti sanitari il conducente è risultato positivo all’esame tossicologico. L’investitore è in attesa del processo per direttissima. Ad arrivare sul posto della tragedia, sono intervenuti gli amici ed i genitori della vittima. Secondo prima ricostruzione dei fatti da parte degli investigatori, il 14 enne era uscito di casa con gli amici per festeggiare l’ultimo giorno di scuola. Il conducente l’autovettura non avrebbe visto il ragazzino attraversare la strada sulle strisce pedonali a causa della forte velocità, come riferito da alcuni testimoni. Il quartiere di via Cilea si è stretto al dolore dei genitori della vittima.

Ultime notizie, Lopalco: “Per Fase 3 attenzione a contagi in ospedale”

Secondo Pierluigi Lopalco, docente di Igiene all’università di Pavia, per la fase 3 si dovrebbe prestare più attenzione ai contagi da coronavirus che avvengono negli ospedali, come è accaduto oggi all’interno dell’ospedale di Niguarda. Nel nosocomio di Milano sono stati registrati alcuni episodi di contagio da Covid 19. I sospettati sarebbero alcuni medici, infermieri ed alcuni specializzandi. Tutti i pazienti sono stati spostati in altre sedi per consentire la sanificazione del reparto di Oncoematologia. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana ha manifestato alla stampa la propria preoccupazione per l’inefficienza della disinfestazione all’interno delle strutture sanitarie. Intanto sono continuate per tutto il giorno le proteste da parte degli infermieri del sindacato Nursing Up per ottenere migliori condizioni di lavoro, un rinnovo del contratto nazionale, scaduto da un anno, e l’intensificazione dei lavori di sanificazione. La manifestazione pacifista si è tenuta davanti all’ospedale di Niguarda.



