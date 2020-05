ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi coronavirus: in Russia 9mila nuovi contagi (28 maggio)

Pubblicità

Il numero dei casi di contagio da coronavirus in Russia ha superato quota 9 mila nelle ultime 24 ore, portando complessivamente il numero dei contagi dall’inizio della pandemia a 362342 ( + 2 % rispetto a ieri). Lo ha riferito il centro operativo anti-Coronavirus. Attualmente i Paesi più colpiti dal virus sono gli Stati Uniti e la Russia. Seguono la Spagna, il Regno Unito e l’Italia. Oggi il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin, ha informato il ministro della difesa, Sergei Sojgu, che il picco della diffusione della pandemia sarebbe passato, come confermato dagli scienziati. Per il presidente russo la sicurezza delle persone è al primo posto. Al termine del suo discorso Putin ha espresso gratitudine nei confronti degli esperti delle unità del Ministero della Difesa in quanto hanno sostenuto durante la pandemia l’Italia, la Serbia, la Bosnia Erzegovina e altri diversi Paesi. A preoccupare la Russia sono i dati dei morti: solo ieri si sono registrati 3807 decessi. Lo hanno riferito le autorità sanitarie russe. Per fronteggiare la diffusione del coronavirus Putin sta facendo costruire in Daghestan e nella Oblast di Voronez speciali strutture, anche tramite l’ausilio dell’esercito.

ULTIME NOTIZIE PALERMO, 8 ARRESTI PER ASSOCIAZIONE MAFIOSA

I carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari per otto persone. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, delitto contro il patrimonio e violazione degli obblighi di sorveglianza speciale. L’operazione è coordinata dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca e l’inchiesta dal Nucleo Investigativo di Palermo. Le investigazioni erano iniziate ricostruendo gli spostamenti dei clan di Stefano Polizzi e di Domenico Nocilla. Gli arresti sono frutto di una complessa indagine sul mandamento mafioso di Misilmeri Belmonte Mezzagno. Gli indiziati sono stati intercettati durante il tentativo di introdurre una persona di fiducia in una lista civica per controllare le decisioni dell’amministrazione (pizzo e voti).

ULTIME NOTIZIE, IL PRESIDENTE DELLA LOMBARDIA FONTANA SOTTO SCORTA

Dopo il caso Pierpaolo Sileri, anche il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, è finito sotto scorta. Da diverse settimane Fontana riceveva intimidazioni sui vari social e minacce su murales (“assassino”): uno in via Vittorelli e l’altro in via Bovisa. E’ in corso un’indagine per risalire ai vari responsabili. Lo riferisce il difensore del governatore. La prefettura di Varese ha messo sotto scorta Attilio Fontana. Ora il presidente ha un’auto di scorta con un agente. Il provvedimento adottato è “di quarto livello“. Attilio Fontana ha precisato alla stampa che non si è trattato di una richiesta, bensì di una decisione delle autorità competenti. Le calunnie e le critiche più severe riguarderebbero la gestione delle Rsa. Coloro che lo hanno minacciato considerano il presidente della regione responsabile delle morti causate dal coronavirus.



