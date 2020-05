Attilio Fontana sotto scorta/ Attorno al governatore Lombardia “Clima incandescente”

Pubblicità

E’ stato messo sotto scorta il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana. Da due giorni, come spiega la collega de La Stampa, Monica Serra, al presidente lombardo sono stati assegnati due agenti di polizia che gli coprono le spalle, così come deciso dalla prefettura di Varese (città dove Fontana risiede). Al governatore è stata data una scorta di quarto livello che prevede un’automobile assegnata con agente al seguito e la scelta è arrivata dopo il “clima incandescente” che si è venuto a creare in queste settimane di emergenza nei confronti dello stesso leghista. Prima sono apparse scritte minacciose sui muri, poi è stata la volta di volantini a firma Carc, i comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo con l’intestazione ‘Fontana assassino’, attraverso cui si chiede “l’abolizione” della giunta lombardia dopo la gestione dell’emergenza covid, sostituendola con un’altra. “Organizziamoci in ogni azienda – si legge ancora – quartiere e territorio per imporla”. L’avvocato di Fontana, Jacopo Pensa, ha spiegato di aver già raccolto svariate minacce sui social, e a breve è probabile che venga sporta denuncia.

ATTILIO FONTANA SOTTO SCORTA, LE ACCUSE DEI VERTICI DEL CARC

L’episodio che probabilmente ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso si è verificato lo scorso 20 maggio, quando due rappresentanti del ‘Partito dei comitati di appoggio alla resistenza – per il Comunismo’ (Carc) hanno rivendicato il murales con la scritta ‘Fontana assassino’ in zona Crescenzago, sui Navigli, dicendosi pronti ad altre azioni di questo tipo. Sulla scritta la Procura di Milano ha aperto un’inchiesta con le accuse di minacce e diffamazione. Secondo Pablo Bonuccelli e Claudia Marcolini del Carc, si tratta di un “modo per terrorizzare, per ridurre al silenzio e alla paura dell’autorità, è una rappresaglia”. I due hanno parlando i “gestione criminale dell’emergenza sanitaria, di cui sono responsabili il governo centrale e le giunte regionali, con picchi di malagestione in Lombardia. La scritta ‘Fontana assassino’ è firmata da partito Carc, ma non è la scritta del Carc, è scritta di tutti”.



