Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Coronavirus morti record in Texas (11 luglio)

Le autorità sanitarie del Texas hanno registrato 105 morti per coronavirus nelle ultime 24 ore, un record più alto da quando è scoppiata la diffusione dell’epidemia. Complessivamente i decessi accertati hanno toccato quota 2.918, mentre i nuovi casi positivi sono stati 9.782. Il governo ha imposto immediatamente il lockdown. Tutte le attività ritenute non essenziali sono state chiuse. Sono state sospese le attività sportive e culturali. Anche le scuole sono state chiuse fino a nuovo ordine.

Ultime notizie, l’intervento di Joe Biden

Joe Biden, candidato alla presidenza, per contrastare la disoccupazione causata dal coronavirus, ha proposto al governo una spesa di 400 miliardi in favore dell’industria manifatturiera per i prossimi cinque anni e 300 miliardi per le attività di ricerca scientifica. Il fine di Biden è quello di creare milioni di posti di lavoro. Nello stesso tempo l’ex vice di Obama ha presentato un progetto per contenere la diffusione del coronavirus in tutto il Paese.

Ultime notizie, società Tnt colpita dal Coronavirus

La società di trasporti Tnt è stata colpita duramente dal coronavirus da una settimana. Lo ha riferito la Repubblica. Complessivamente le persone risultate positive al test del tampone sarebbero 18. Il focolaio è stato identificato grazie al tracciamento delle persone entrate in contatto con due dipendenti della società Tnt risultati infetti. In seguito agli accertamenti sanitari da parte dell’ASL tutti i dipendenti sono stati immediatamente trasferiti presso un ospedale per la quarantena. Il sindacato Si Cobas ha chiesto la sospensione dell’attività commerciale. Per contenere la diffusione del virus, l’Asl sta eseguendo i test del tampone a tutti i lavoratori della Tnt.

Ultime notizie, Inghilterra novità sulle restrizioni per il Coronavirus

Il governo inglese, dopo avere interpellato le autorità sanitarie, ha manifestato l’intenzione di fare riaprire le piscine, le palestre e le attività all’aperto a partire da lunedì prossimo. Lo ha riferito Tory di Boris Johnson al ministro della Cultura e dello Sport, Oliver Dowden. Saranno garantite tutte le misure di distanziamento sociale e l’uso delle mascherine nei luoghi chiusi. Dowden, nell’ultima conferenza stampa, ha garantito che gli indicatori sulla diffusione del virus sono in calo a livello nazionale, tralasciando il caso Leicester dove le misure di sicurezza sono state irrigidite da due settimane a livello locale.

Ultime notizie, errore in Israele?

Il premier Benyamin ha confessato alla stampa che il governo israeliano avrebbe fatto riaprire le attività commerciali troppo presto dopo la seconda fase dell’ondata di coronavirus. Secondo le autorità sanitarie tutto il Paese sarebbe in bufera globale a causa dell’incontrollata diffusione della pandemia. Secondo il premier la seconda ondata colpirà tutta la popolazione. Per questo motivo presto si ritornerà ad un lockdown.



