Bollettino coronavirus Italia 10 luglio/ Min. Salute: blocco Italia da 13 Paesi

Doppio bollettino oggi per il Ministero della Salute e l’Iss: al solito, attorno alle 17.30 gli aggiornamenti sul coronavirus in Italia per questo 10 luglio 2020, con i nuovi contagi, le vittime e la situazione negli ospedali. Ma nel primo pomeriggio sarà anche il momento della pubblicazione di Iss-Ministero sul monitoraggio settimanale del Covid-19, con gli attesi Rt delle Regioni e l’andamento epidemiologico dell’ultima settimana dopo la formazione di diversi mini-focolai sparsi nel Paese. Nel frattempo, l’andamento visto ieri con l’ultimo bollettino del Ministero Salute-Protezione Civile ha segnalato un trend tutto sommato “stabile” di questi ultimi giorni: +12 morti (di cui 5 in Lombardia) sui 34.926 totali, mentre sono 229 i nuovi contagi tra mercoledì e giovedì che fa salire la quota generale a 242.363 persone colpite dal coronavirus in Italia. Di questi, 13.459 sono gli attualmente positivi (-136) mentre 193.978 (+338) sono le persone guarite dal Covid a fronte di +52.552 tamponi effettuati in 24 ore.

CORONAVIRUS ITALIA: LA “BLACK LIST” DI SPERANZA

Nel bollettino coronavirus di ieri, il Ministero della Salute segnalava anche 8 Regioni senza nuovi malati (Basilicata, Molise, Calabria, Valle d’Aosta, Sardegna, Umbria, Puglia e provincia di Trento) mentre la maggiorparte dei nuovi contagi vengono suddivisi tra Lombardia (119), Emilia Romagna 29, Lazio 28, 6 dal Piemonte, 10 dal Veneto e 5 dalla Campania. Nel frattempo da ieri sera è attiva la nuova ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza nel merito degli arrivi dall’estero di cittadini con rischi contagi del Covid: dopo il caso Bangladesh, il Governo ha calato la black list con divieto di ingresso e di transito in Italia alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o sono transitati nei 13 Paesi Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. «Le misure adottate dal ministro della Salute sono molto importanti al fine di mantenere i risultati raggiunti in questi mesi ed evitare che casi importati possano generare focolai difficili da controllare», ha spiegato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, concludendo poi «Dobbiamo ricordarci che in molti paesi del mondo la circolazione del virus e ancora elevata».



