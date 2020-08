ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: coronavirus, scendono i contagi in Italia (18 Agosto)

I numeri di oggi del bollettino inerente all’epidemia di coronavirus fa registrare un calo dei nuovi contagi che scendono a 320, con un calo di 159 unità, ma sono in minor numero anche i tamponi effettuati. 4 invece i decessi totali sul territorio nazionale, un numero che rimane uguale a quello del giorno precedente. Gli incrementi maggiori come numero di nuovi casi si sono avuti nel Lazio, con 51, ma anche nel Veneto dove se ne sono registrati 46, ed in Lombardia, con 43. Dei 51 contagi nel Lazio, 5 sono stati individuati presso l’aeroporto di Fiumicino con i test rapidi a cui si sottopongono i passeggeri che tornano in Italia da zone a rischio. Con i decessi odierni il totale delle vittime dell’epidemia è arrivato a quota 35.400. Preoccupa l’aumento del numero delle persone ricoverate con sintomi che sono aumentate di 23 unità, e di quelle in terapia intensiva, 2 più fiieri, a quota 58. Molise e Basilicata sono le 2 regioni che non hanno avuto nuovi casi nella giornata di oggi.

ULTIME NOTIZIE DISCOTECHE, RICORSO AL TAR PER LA RIAPERTURA

Dopo il decreto che ha imposto la chiusura delle discoteche fino al prossimo 7 settembre, il Silb, il sindacato che raggruppa i locali da ballo, ha fatto ricorso al TAR chiedendo la immediata riapertura. Il presidente del sindacato ha dichiarato: “Gli assembramenti sono ovunque, ma si colpisce soltanto noi. Così si incentiva l’abusivismo”. Nella giornata di domani ci sarà anche un incontro tra il sindacato ed il ministro dello Sviluppo economico nel quale le parti discuteranno dei rimborsi spettanti ai locali per la chiusura.

ULTIME NOTIZIE, UN TESTIMONE “GIOELE ERA VIVO IN BRACCIO ALLA MAMMA”

Un turista che è stato testimone dell’incidente nel quale sono stati coinvolti il piccolo Gioele e la mamma Viviana, ha dichiarato alla polizia di aver visto il bambino vivo, in braccio alla madre dopo l’incidente stradale. Secondo il procuratore Cavallo, che dirige le indagini, si possono fare molte ipotesi, sia un incidente che un’aggressione, sia da parte di persone che di animali selvaggi che si trovano in zona.

ULTIME NOTIZIE, SHARON STONE “MIA SORELLA HA IL COVID-19, INDOSSATE MASCHERINA”

La famosa attrice americana Sharon Stone ha rivolto un appello perché tutti indossino la mascherina per evitare la trasmissione del virus. La sorella dell’attrice, Kelly si trova in ospedale ed ha contratto il virus. I medici la stanno curando e l’attrice è molto preoccupata per la sua salute.

ULTIME NOTIZIE, CINA BREVETTA VACCINO CONTRO IL CORONAVIRUS

Dopo le prime due fasi di sperimentazione sull’uomo, che hanno dato esiti positivi, anche la Cina ha brevettato il suo vaccino contro il Coronavirus. Ora è in corso la terza fase di sperimentazione, che dovrebbe essere quella decisiva. Il brevetto cinese segue di pochi giorni quello della Russia, annunciato da Putin e nel caso del vaccino cinese sono stati resi pubblici anche i dati.

ULTIME NOTIZIE, SPERANZA “RIAPERTURA SCUOLE SIA PRIORITA’ IN ITALIA”

In tutto il mondo si ritiene che la massima priorità sia quella della riapertura delle scuole ed anche in Italia il governo sta puntando forte su questa possibilità. Il ministro Speranza ha parlato di “riapertura in sicurezza” a cui viene data la massima priorità. I presidi stanno polemizzando per le indicazioni che vengono date con linee guida che vengono definite vaghe.



© RIPRODUZIONE RISERVATA