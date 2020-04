ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Coronavirus, verso il milione di contagi (3 aprile)

Secondo quanto riportato dallanelda coronavirus hanno superato la soglia dipositivi. I, in totale sono oltre, mentre le persone dimesse daglisuperano quotaè diventata il primo Paese per numero di infetti contagi, mentre i decessi hanno superato quota 5 mila. Alposto seguecon oltre. Alposto lacon oltremalati.

Nella Corea del Sud i casi positivi hanno raggiunto quota 10 mila. Nelle ultime 24 ore le autorità sanitarie hanno accertato 89 nuovi episodi di contagio, contro le 101 persone infettate di ieri. Il numero dei decessi negli ultimi quattro giorni è salito 169. Il governo è preoccupato per l’aumento della diffusione dell’epidemia, soprattutto nella zona metropolitana di Seul. Solo nella giornata di oggi si contano 35 nuovi casi positivi, tutti provenienti dall’estero, Dal 1 aprile il Paese asiatico ha prescritto l’isolamento per tutte le persone che arrivano dall’estero. I trasgressori rischiano il carcere, una sanzione di oltre 8.000 euro e l’espulsione. E sono stati richiamati molti giovani per la leva, compreso Son, fuoriclasse del Tottenham.

ULTIME NOTIZIE FILIPPINE: SPARARE A CHI NON RISPETTA ISOLAMENTO

Per far rispettare la quarantena imposta, il presidente della Filippine, Rodrigo Duterte, ha ordinato alle forze dell’ordine di sparare a tutti coloro che non rispettano le misure restrittive di isolamento. L’ordine è arrivato il primo aprile durante una conferenza stampa. La decisione è stata presa in seguito alla cattura di 12 persone trovate per strada che protestavano contro le restrizioni volute dal governo. La notizia è stata diffusa dal quotidiano locale Rappler. Intanto cresce la preoccupazione del governo per le fasce più povere del Paese. La maggior parte dei 48 milioni di persone che abitano nelle Filippine sopravvive grazie al lavoro giornaliero, bloccato in seguito alla chiusura di ogni attività commerciale.

ULTIME NOTIZIE, NUOVE MISURE DI CONTENIMENTO IN AUSTRALIA

L’Australia ha introdotto nuove misure di contenimento agli spostamenti in risposta all’attuale epidemia. Per gli arrivi internazionali sono stati previsti 14 giorni di isolamento. Secondo l’ultimo aggiornamento sanitario le persone infette in Australia hanno superato 5 mila casi. Sono state previste sanzioni severe per coloro che escono di casa senza una valida giustificazione. I confini delle zone dell’Ovest, del Sud ed i territori del Nord sono stati chiusi. Sono ammessi gli spostamenti solo per le emergenze o in caso di comprovata necessità. Anche il Nuovo Galles del Sud è stato interessato dal virus: oltre duemila casi. Il premier australiano Scott Morrison ha comunicato che il governo assegnerà 130 miliardi di dollari australiani nei prossimi mesi per contenere la crisi del Paese.