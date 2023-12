Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: corteo di musulmani a Monfalcone, 8mila protestano per chiusura di moschee

Una manifestazione avvenuta nelle scorse ore a Monfalcone, in provincia di Gorizia, ha visto la partecipazione di circa 8 mila musulmani, che hanno sfilato in corteo con la bandiera italiana per protestare contro la sindaca leghista Anna Cisint che ha ordinato la chiusura delle moschee. La protesta si è svolta in modo pacifico con i partecipanti che scandivano lo slogan “siamo tutti italiani”. Oltre alle bandiere tricolori nel corteo erano presenti anche quelle dell’Unione Europea.

AUGURI DI BUONA VIGILIA E BUON NATALE 2023/ Frasi: “Non c'è regalo più bello di condividere la gioia"

Nel Comune circa un terzo della popolazione è di fede musulmana e la mancata integrazione sta causando qualche problema. I manifestanti, da parte loro, hanno precisato che avere a disposizione un luogo dove pregare è un diritto. “Questo corteo è solo il primo passo per l’inclusione” ha affermato Fatou Saar della Cgil. “Manifestiamo il nostro diritto e la nostra dignità per far capire che anche noi siamo parte della città. Noi condanniamo tutte le forme di discriminazione. In questa città viviamo e lavoriamo, mandiamo a scuola i nostri bambini, facciamo acquisti, comperiamo le case”, ha aggiunto l’esponente della comunità Rejaul Haq.

ANTIFASCISMI/ Il loggione della Scala è coerente, i media no

Ultime notizie: 12 lavoratori licenziati a Cagliari prima di Natale

Dal primo gennaio 12 lavoratori portuali sardi resteranno senza lavoro a causa del mancato rinnovo della commessa di lavoro alla loro azienda, la Sardagru, da parte della Portovesme S.r.l. La lettera di licenziamento è arrivata proprio in prossimità della festa e i vertici della società hanno comunicato che non ci sono possibilità di rinnovo del contratto.

Una decisione che fa pagare agli operai della Sardagru le cattive scelte gestionali che vanno solamente in direzione del profitto, come è stato indicato dai sindacati di categoria che hanno auspicato a un ripensamento, chiedendo in alternativa l’assunzione dei lavoratori da parte dell’azienda che subentra nel contratto alla Sardagru. Le tempistiche della presa di posizione hanno creato non poco scalpore in tutta Italia al momento della diffusione della notizia.

VERSO IL NATALE/ Da Padova ("cucù" invece di Gesù) al Nicaragua: cosa c'è da temere in un Bambino?

Ultime notizie: emergenza incendi a Torino

In provincia di Torino 9 famiglie sono state evacuate a causa degli incendi che sono alimentati da un forte vento. Il territorio che sta bruciando è quello delle alture della Vald’ossola. Le case che sono state evacuate si trovano a Prarostino, nel comune di Pinerolo. In totale le persone coinvolte sono 25. Nelle scorse ore per contrastare le fiamme sono stati impiegati anche dei canadair.

Nelle operazioni di contenimento be di spegnimento delle fiamme sono impegnate delle squadre di vigili del fuoco, oltre a dei gruppi di volontari appartenenti all’Aib, che sono arrivati anche dalle vicine provincie di Asti e Vercelli. La situazione grazie al loro intervento sembrerebbe essere tornata sotto controllo.

Ultime notizie: la guerra tra Israele e Hamas

La guerra tra Israele e Hamas va avanti anche a Natale. Nella zona sud di Gaza nelle scorse ore sono stati uccisi 20 membri di Hamas, durante un raid israeliano sulla città di Deir Al-Balah. A Gaza City sono state 76 le vittime di un altro raid. La popolazione è in ginocchio a causa dei bombardamenti e degli attacchi via terra. Il ministero della Sanità di Gaza ha informato che le persone uccise a Gaza dall’inizio della guerra sono più di 20 mila.

Intanto il segretario delle Nazioni Unite, Guterres ha chiesto che gli ostaggi vengano immediatamente rilasciati senza condizioni. L’esercito israeliano ha comunicato che sono state uccise tre persone di Hamas tra le quali anche Hassan Atrash, che era il capo del contrabbando di armi a favore di Hamas.

Ultime notizie: la guerra in Ucraina

Mentre si avvicina il secondo Natale dall’inizio della guerra tra Ucraina e Russia, c’è un accordo tra le due parti per lo scambio di pacchi dono e di lettere tra i prigionieri di guerra di entrambe le parti. Un accordo che ha anche il sostegno di organizzazioni umanitarie. Il Natale, con un disegno di legge che è stato varato nello scorso luglio, è stato portato alla data del 25 dicembre, spostandolo da quella del 7 gennaio, data del Natale ortodosso nella quale si celebrava sino allo scorso anno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA