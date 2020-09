ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora, oggi: cosa succede dopo le elezioni (23 settembre)

L’aumento dei tamponi effettuati, oggi oltre 87mila con un aumento di 30mila, ha portato solo a 1392 positivi, contro i 1350 di ieri, con un miglioramento quindi per quanto riguarda le percentuali. Stabile il numero dei morti, 14, mentre aumenta quello dei ricoveri in terapia intensiva che salgono a 239. Dal bollettino giornaliero del ministero della Salute non emerge quindi l’aumento temuto e legato alla riapertura delle scuole, avvenuta ormai da una settimana in quasi tutte le regioni, I casi di coronavirus hanno però “sfondato” quota 300mila dall’inizio dell’epidemia e nella giornata di oggi la regione che ha fatto registrare il maggior numero di casi è stata il Lazio, con un incremento di 238, mentre la Lombardia si è fermata a 182, la Campania a a 156, ed il Veneto a 119. In tutte le regioni italiane si sono registrati nuovi contagi.

Ultime notizie: i risultati delle comunali

Dopo lo spoglio delle regionali, stamani è iniziato quello delle comunali che hanno riguardato quasi 1000 comuni, con 15 capoluoghi di provincia. A Venezia è stato confermato il sindaco uscente, Brugnaro, del centrodestra, che ha ottenuto oltre il 67% dei consensi, mentre a Mantova la vittoria, sempre al primo turno, è andata a Mattia Palazzi del centrosinistra che ha avuto più del 70% dei voti. Quasi certa la vittoria del centrosinistra anche a Trento con Ianeselli che con poche sezioni da scrutinare è al 53%. Per quanto riguarda i ballottaggi a Reggio Calabria sarà tra Falcomatà del centrosinistra, sindaco uscente, e Minicucci del centrodestra, a Chieti, Matera, Arezzo e Bolzano. Sempre tra i successi al primo turno si segnalano quelli di Pancaroli del centrodestra a Macerata e del centrosinistra a Imola, che viene riconquistata due anni dopo le ultime elezioni, e Faenza.

Ultime notizie, situazione dopo i risultati delle elezioni regionali ed il referendum

I risultati di ieri delle regionali hanno disegnato un’Italia dove il centrodestra amministra 15 regioni, mentre sono 5 quelle dove governa il centrosinistra. Questo porta i partiti che compongono la coalizione a guida Salvini a sottolineare il loro successo e la mancata corrispondenza con il governo nazionale a guida M5S – PD. Nei discorsi di questa mattina a risultati certi, Giorgia Meloni ha potuto evidenziare come Fdl, il suo partito, sia l’unico che ha riscosso un aumento di consensi in tutto il paese, mentre Salvini ha ringraziato gli elettori per i successi ottenuti in Veneto, in Liguria e nelle Marche. In nessuna di queste regioni però, la lista leghista ha ottenuto la maggioranza dei consensi con Toti e Zaia che hanno riscosso un successo personale più che di partito e le Marche dove il nuovo governatore è espressione di Fdl. In questo scenario sono diminuiti in modo netto i consensi del M5S che indica però come suo il successo del Si al referendum. Questo calo ha evidenziato posizioni diverse in seno al Movimento, con alcune critiche proprio a Di Maio.

Ultime notizie, nessun rimpasto di governo

I risultati delle elezioni non dovrebbero portare ad un rimpasto di governo, con il premier Conte che parla di impegno molto forte per stendere il piano della sanità e solo dopo pensare alla spesa delle risorse economiche in arriv23o dall’Europa. Anche per il segretario del PD, Zingaretti, la prima urgenza rimane il completamento delle riforme.



