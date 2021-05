ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Covid, contagi in calo (8 maggio)

Numeri in calo in tutte le statistiche nel bollettino del coronavirus emesso dal Ministero della Salute . I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 10.554 contro gli 11.807 di ieri ed anche il numero dei decessi è diminuito da 258 a 207. Cala anche il tasso di positività che arriva al 3,2% e il numero dei ricoveri in terapia intensiva che diminuisce di 55 unità arrivando a 2.253. Con i 15.580 pazienti guariti nelle ultime 24 ore il totale delle persone attualmente positive, compresi i ricoverati e quelli in isolamento domiciliare, scendono dopo molto tempo sotto le 400mila unità, fermandosi a 397.564. Su base regionale è ancora la Lombardia la regione più colpita con 1.759, mentre la Campania ha fatto registrare 1.382 casi ed il Lazio 1.063.

Ultime notizie, evaso un ergastolano dal carcere di Perugia

Domenico D’Andrea, conosciuto anche come “Pippotto”, un detenuto di 38 anni che stava scontando la pena dell’ergastolo nel carcere di Perugia, è riuscito ad evadere scavalcando il muro di cinta della struttura penitenziaria. La carriera criminale del detenuto è costellata di numerosi reati iniziati già all’età di 13 anni ed attualmente stava scontando una condanna per omicidio volontario. Le forze di polizia della città umbra hanno subito dato il via alla “caccia all’uomo”, evaso dopo aver scavalcato un basso muro di cinta. D’Andrea stava lavorando nell’area esterna del carcere di Capanne quando è avvenuta la fuga. Da tempo il sindacato degli agenti penitenziari lamenta la carenza del personale di custodia.

Ultime notizie, nuovi sondaggi dei partiti italiani

Continua la rimonta di Fratelli d’Italia che nelle due ultime settimane ha visto i propri consensi salire al 18,4% guadagnando uno 0,6% rispetto ai sondaggi precedenti. Il partito guidato da Giorgia Meloni si avvicina sempre di più alla Lega che nel frattempo cala al 21,8%, mentre nel centrosinistra il Partito Democratico è al 18,4% e si conferma secondo partito a livello nazionale. Recentemente le polemiche tra i partiti del centrodestra hanno interessato anche le candidature per le elezioni amministrative che si svolgeranno nei mesi autunnali.

Ultime notizie, sentenze più severe al processo Cucchi

Nel processo d’appello relativo all’uccisione di Stefano Cucchi, massacrato all’interno di una caserma dei carabinieri nel 2009, due dei condannati hanno ricevuto delle pene maggiori . I due carabinieri Raffaele D’Alessandro e Alessio Di Bernardo sono infatti stai condannati a 13 anni di carcere in quanto ritenuti colpevoli di omicidio preterintenzionale. Il comandante della caserma, Roberto Mandolini, è stato invece condannato per falso e dovrà scontare 4 anni, e per la stessa accusa sono stati comminati 2 anni e 6 mesi a Francesco Tedesco.

Ultime notizie, si è sposata la cooperante rapita in Kenya

La ventiseienne Silvia Romano, ora Aisha, dopo la conversione all’Islam, cooperante italiana che era stata rapita dai ribelli kenyoti e fu rilasciata dopo circa 1 anno e mezzo di prigionia in Somalia, si è sposata. Il matrimonio è avvenuto con il rito islamico e lo sposo è un amico d’infanzia della donna, Paolo. La coppia dopo il matrimonio si è trasferita da Milano e ora abita fuori città e lavora come insegnate di lingue in un istituto scolastico per adulti.

