Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: crisi di governo, oggi Conte alla Camera (18 gennaio)

Dopo l’uscita di scena di Italia Viva, il governo sarà in aula a Montecitorio nella giornata di oggi per chiedere la fiducia. Il problema più grande per l’esecutivo è però rappresentato dal voto in Senato che si terrà domani, martedì 19 gennaio, e quindi continuano le trattative per cercare i voti mancanti per continuare l’esperienza del Conte-bis. Da PD e M5S si rinnovano gli appelli alla responsabilità, mentre il centrodestra conferma di essere pronto sia alle urne che a governare.

Ultime notizie: coronavirus, il bollettino di ieri

Migliora ancora, seppur lentamente, la situazione generale dell’epidemia di coronavirus. I dati del bollettino di ieri parlano di 12.545 nuovi casi a fronte di un totale di 211,078 tamponi eseguiti compresi quelli rapidi. Il numero dei decessi cala a 377 morti. Con questi numeri si è registrato un tasso di positività del 5,9%. Calano i numeri delle terapie intensive, – 17 unità nelle ultime 24 ore, e quello dei ricoveri ordinari, – 27. Un altro dato interessante è quello delle persone guarite, 16.510 nelle ultime 24 ore, con il numero dei positivi che diminuisce di 4.343 unità e anche il numero dei letti occupati scende sotto la soglia critica fermandosi al 29%.

Ultime notizie, mercoledì insediamento di Joe Biden

Si terrà mercoledì la cerimonia di insediamento del nuovo presidente degli USA, con Joe Biden che ha preannunciato di avere pronti una decina di decreti urgenti da mettere in atto nei primi giorni del suo mandato per provare a rimediare ai danni fatti da Donald Trump. Tra questi anche quello sulle mascherine e sul clima. Biden chiederà poi al parlamento di esprimersi relativamente ad una manovra da 1900 miliardi di dollari che rappresenti una dura barriera contro il covid e contro la recessione.

Ultime notizie, le vaccinazioni in Italia

Continuano in tutte le regioni le vaccinazioni, anche se Pfizer dovrebbe consegnare in settimana una quantità di dosi inferiore a quella prevista. Sono iniziate anche le vaccinazioni di richiamo, che si effettuano dopo circa 20 giorni dalla prima, e quella di alcuni gruppi di persone over 80, che saranno le prime ad avere diritto alla vaccinazione.

Ultime notizie, rientro a scuola in presenza in zone arancioni

Il Comitato tecnico scientifico ha dato parere favorevole per il ritorno a scuola degli studenti delle medie superiori anche nelle regioni in zona arancione tenendo presenta la possibilità di far rientrare al massimo il 75% degli studenti. Le regioni interessate stanno comunque andando avanti in ordine sparso e quindi da domani non ci sarà il rientro in tutte le regioni.

Ultime notizie, proteste in Europa per restrizioni

Si sono svolge in molte piazze europee ed anche in Italia delle manifestazioni di protesta contro le restrizioni che i vari governi hanno imposto alla popolazione a causa dell’epidemia di coronavirus. Continuano anche quelle dei proprietari di locali, con molte multe che sono state comminate dalle forze dell’ordine ai ristoranti che sono rimasti aperti anche di sera.

Ultime notizie, Inter batte Juventus e acciuffa il Milan

Due goleade nella giornata del campionato di serie A con il Napoli che nell’incontro del mezzogiorno ha travolto la Fiorentina con il punteggio tennistico, 6 a 0, segnandone 4 nei primi 45 minuti. Vittoria importante anche a Crotone dove i calabresi hanno battuto per 4 a 1 il Benevento. Nelle altre due gare pomeridiane pareggi sia tra Sassuolo e Parma, che hanno chiuso sull’1 a 1 che tra Atalanta e Genoa che hanno terminato i 90 minuti a reti inviolate. L’Inter invece ha battuto la Juventus 2 a 0 raggiungendo il Milan in vetta alla classifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA