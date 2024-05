Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Donald Trump condannato nel processo del caso Stormy Daniels

Donald Trump è stato condannato nel processo sul caso Stormy Daniels, diventando così il primo ex presidente americano a ricevere sentenza di condanna in un processo penale. Il verdetto di colpevolezza, storico, è giunto nelle scorse ore ed è stato emesso all’unanimità da parte della giuria di New York dopo due giorni di camera di consiglio.

Donald Trump potrà continuare a candidarsi per le elezioni presidenziali che si terranno il prossimo novembre 2024, ma diventa il primo candidato della storia a correre da pregiudicato. Trump, nel dettaglio, è stato ritenuto colpevole di tutti i 34 capi d’imputazione che gli venivano sollevati. Dura la reazione del tycoon: “È stato un processo farsa, è una vergogna. Sono un uomo innocente”.

Svolta a Padova in merito alla morte della donna che mercoledì scorso, sull’autostrada A4, era stata trovata senza vita, caduta da un cavalcavia. Inizialmente si era parlato di suicidio, un gesto volontario, ma nella giornata di ieri il colpo di scena: il suo compagno è accusato di averla ammazzata, di averla spinta nel vuoto.

L’episodio, come ricorda TgCom24.it, è avvenuto all’altezza di Vigonza, in provincia di Padova, e la vittima si chiamava Giada Zanola, 34enne. Sarebbe quindi stata buttata dal cavalcavia facendo poi un volo di una quindicina di metri. Le forze dell’ordine hanno aperto una indagine e durante la notte fra mercoledì e giovedì è arrivato l’arresto per il 39enne Andrea Favaro, fermato per omicidio volontario: potrebbe essere l’ennesimo caso di femminicidio in Italia.

Ultime notizie, morte Angelo Onorato, la moglie: “E’ stato ucciso”

La moglie di Angelo Onorato, architetto e imprenditore edile trovato senza vita sabato scorso a Palermo, si dice convinta che il marito non si sia suicidato ma sia stato vittima di un omicidio. L’eurodeputata Francesca Donato ha sempre espresso la sua posizione contraria al gesto estremo e ieri ha spiegato: “Chiedo solo rispetto per questo momento drammatico che con loro sto vivendo. Vorrei che si smettesse di parlarne sui giornali. Siamo alla ricerca di risposte che è molto difficile trovare. Ma proprio per questo c’è bisogno di riservatezza, senza invenzioni”, parole riportate da TgCom24.it.

L’eurodeputata si riferisce ad un incontro che Angelo Onorato avrebbe avuto un’ora prima del decesso con un sconosciuto. La donna, da quando l’imprenditore è stato trovato senza vita, continua a ripetere che “La verità verrà a galla”, convinta della morte violenta.

Ultime notizie, orrore ad Amsterdam: persona uccisa da turbina aereo

Orrore accaduto presso l’aeroporto di Amsterdam, il noto scalo di Schiphol, dove una persona è morta, risucchiata dalla turbina di un aereo. Le notizie che emergono sono ancora scarse, visto che l’identità della vittima non è chiara, di conseguenza non si sa la vittima sia una donna o un uomo.

Inoltre non è ben chiaro se chi è deceduto fosse un dipendente dell’aeroporto o un passeggero. Tutte notizie che verranno chiarite nelle prossime ore fatto sta che colui che ha perso la vita ha fatto una fine orribile a cui tra l’altro hanno assistito diverse persone, quelle presenti sull’aereo che ha risucchiato la persona poi deceduta e che stava apprestandosi a rullare sulla pista prima del decollo.

Ultime notizie, la commemorazione del centenario di Matteotti alla Camera

Si è svolta alla Camera dei Deputati, alla presenza del Capo dello Stato, Mattarella, e della Premier, Meloni, la cerimonia per i 100 anni dall’uccisione di Giacomo Matteotti, il deputato del Partito Socialista che fu ucciso dai fascisti il 10 giugno, e che proprio il 30 maggio aveva denunciato i brogli fasciti durante le elezioni. E in questa occasione Giorgia Meloni ha definito Matteotti “Uomo libero e coraggioso, ucciso da squadristi fascisti”.

Alla cerimonia di commemorazione erano presenti anche alcuni ministri dell’attuale governo ed ex Premier. Durante la cerimonia l’attore Alessandro Preziosi ha letto un estratto di quello che fu l’ultimo discorso pronunciato in Parlamento da Giacomo Matteotti ed alla fine si è verificata una standing ovation. Giorgia meloni ha poi aggiunto che la lezione che deriva dall’uccisione di Matteotti ricorda a tutti che la democrazia si fonda sul confronto, sul rispetto degli altri e sulla libertà, escludendo la violenza.

Ultime notizie, morto suicida Claudio Manara, sindaco di Corte Palasio

Il sindaco del comune di Corte Palasio, il 67enne Claudio Manara, originario di Cremona, è stato trovato morto nella tarda serata di ieri all’interno del suo ufficio in comune. Secondo le prime ricostruzioni il sindaco si è suicidato impiccandosi. nel suo ufficio.

Manara si ripresentava come candidato alle elezioni del prossimo 8 e 9 giugno e poche sere fa c’era stata la presentazione della sua lista, in una assemblea dai toni abbastanza accesi per il bilancio in rosso del comune che si trova in provincia di Lodi. A trovare il cadavere di Manara la moglie, che si era preoccupata del ritardo del marito e si era recata a cercarlo in comune insieme ad una dipendente. Per aprire la porta dell’ufficio dove si trovava il cadavere è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Ultime notizie, le previsioni meteorologiche confermano il peggioramento

Un ciclone proveniente dalle regioni polari sta portando sull’Italia pioggia e grandine nelle regioni del Nord, mentre sull’arco alpino torna la neve. Nella giornata di ieri si sono avute già precipitazioni sia sul Veneto che sulla Lombardia e proprio a Milano dalle 18.00 è partito un allerta meteo per possibili esondazioni di fiumi, che ha fatto prendere una decisione di evacuazione preventiva della comunità del Parco Lambro gestita da Don Mazzi.

Le operazioni sono coordinate dalla protezione civile locale. Sempre oggi nelle regioni del centro e del sud si sono invece avute condizioni di soleggiamento e si proseguirà su questa condizione anche nel fine settimana, mentre nelle regioni del nord anche la giornata di domani vedrà tempo perturbato.

Ultime notizie, bambina di 3 anni precipita da un balcone a Costa Masnaga

A Costa Masnaga, una bimba di soli 3 anni è caduta dal balcone della sua casa mentre era sola ed ora si trova ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi e quando è scattato l’allarme da parte dei familiari, è arrivato l’elisoccorso che ha recuperato la bambina grazie al verricello.

Per chiarire le cause della caduta sul posto si trovano i carabinieri di Lecco. Secondo una prima ricostruzione il padre aveva lasciato in casa la bambina recandosi a prendere alla vicina fermata dello scuolabus gli altri due figli.











