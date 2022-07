Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Draghi al Senato: è il giorno della fiducia

Quella di oggi sarà una giornata caldissima per il governo italiano, non soltanto per il clima torrido dell’Italia. Alle ore 9:30 il premier Mario Draghi sarà al Senato per chiedere la fiducia, e vedremo cosa accadrà dopo la “defezione” del Movimento Cinque Stelle. Nelle ultime ore sta riprendendo quota la possibilità di un Draghi Bis, visto che il presidente del consiglio ha incontrato il leader del partito Democratico, Enrico Letta, nonché i vari esponenti del centrodestra al governo (non Giorgia Meloni), oltre al capo dello stato Mattarella. Secondo Letta ci sono le condizioni per andare avanti, mentre Renzi ha spiegato: “Tutti sappiamo che rimarrà”. Infine il centrodestra ha chiesto lo stop alle 7 proposte governative del M5s per continuare.

E’ caduto ieri il trentennale della morte di Paolo Borsellino, il giudice ucciso, assieme ai 5 agenti della scorta (Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina), il 19 luglio del 1992 in via D’Amelio a Palermo. Numerosi gli eventi organizzati nelle scorse ore in ricordo proprio dell’eroe dello Stato Italiano, e non è mancato il messaggio del presidente della repubblica, Sergio Mattarella, che ha fatto sapere: “Paolo Borsellino, come Giovanni Falcone e altri magistrati, fu ucciso dalla mafia perché, con professionalità, rigore e determinazione, le aveva inferto un colpo durissimo, disvelandone la struttura organizzativa e l’attività criminale. La mafia li temeva perché avevano dimostrato che non era imbattibile e che la Repubblica era in grado di sconfiggerla con la forza del diritto. Nel trentesimo anniversario del terribile attentato di via D’Amelio, desidero rendere omaggio alla sua memoria e a quella degli agenti della sua scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Cosina, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, che con lui persero la vita a causa del loro impegno in difesa della legalità delle istituzioni democratiche”.

Ultime notizie covid, posti letto occupati ancora in salita

Come di consueto anche nella giornata di ieri sono emersi i dati in merito all’occupazione dei posti letto da parte dei pazienti con il covid. Come emerge dai dati Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la percentuale dei posti letto occupati in area non critica è cresciuta di un altro punto percentuale nelle ultime 24 ore, portandosi a quota 17 per cento. Nel contempo sono cresciuti anche i ricoveri in terapia intensiva, portatisi al 5 per cento (un anno fa entrambi i valori erano del due per cento). I numeri, per quanto riguarda l’area medica, sono cresciuti nelle ultime ore in particolare in nove regioni: Abruzzo (al 20%), Calabria (34%), Campania (19%), Emilia Romagna (18%), Friuli Venezia Giulia (23%), Marche (20%), Piemonte (9%), Umbria (43%) e Valle d’Aosta (32%). In merito alle terapia intensive, invece, le regioni che sono cresciute, senza superare la soglia del 10%, sono state Abruzzo (al 3%), Campania (7%), Emilia Romagna (6%), Pa Trento (3%) e Toscana (6%).

Ultime notizie, 17enne trovato morto a Foggia con una coltellata

Dramma a Foggia dove un ragazzo minorenne è stato trovato senza vita, molto probabilmente assassinato. La drammatica scoperta, come riferisce il sito dell’Ansa, è avvenuta di preciso in località San Severo, nel foggiano, e la vittima si chiamava Francesco Pio D’Augelli, rinvenuto con una coltellata all’addome. Il delitto, secondo quanto sostengono gli inquirenti, sarebbe avvenuto vicino alla casa della vittima, in via Lucera angolo via Ferrini, e la ferita, sul fianco sinistra, era davvero profonda. Una volta scoperto, sul luogo segnalato si sono recati anche gli uomini del 118, che hanno ritrovato il ragazzo in condizioni disperate, e purtroppo per lui non vi è stato nulla da fare: il giovane è infatti deceduto all’arrivo in ospedale. Le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine.











