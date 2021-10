Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Draghi in visita alla sede della Cgil di Roma

Nel bollettino di ieri del coronavirus, che è relativo ai dati della domenica, i nuovi casi registrati sono 1.516 mentre i decessi sono 34. Il numero dei nuovi casi è in calo, ma il contemporaneo calo dei tamponi effettuati ha fatto risalire il tasso di positività all’1,3%. In aumento i numeri dei ricoverati, sia nelle terapie intensive, con un 10 rispetto al giorno precedente, che nei reparti ordinari dove l’aumento è stato di 37 unità. Il numero dei guariti fa scendere il totale degli attualmente contagiati a 84.106, con una diminuzione di 702 unità nelle ultime 24 ore.

Dora Lagreca, una donna di 30 anni è morta nella notte di venerdì scorso lanciandosi dal balcone del quarto piano di una palazzina. Il fidanzato, Antonio Capasso, che ha chiamato i soccorsi dopo il fatto, è ora indagato dai carabinieri per istigazione al suicidio. La donna lavorava come “personale Ata” in una scuola nelle vicinanze e, secondo quanto detto dal fidanzato, ha scavalcato il parapetto del balcone dopo un litigio con lui. Dopo essere sceso in strada per cercare di salvare la fidanzata, l’uomo ha chiamato il 113.

La poliziotta della Criminalpol Nunzia Alessandra Schilirò, venuta alla ribalta nelle scorse settimane per le sue posizioni no vax ribadite anche sui palchi delle contestazioni, è stata sospesa dal servizio. La notizia è stata resa pubblica proprio dalla protagonista del caso, che riguardo alle manifestazioni di sabato scorso, pur non avendo partecipato ha scritto sui social “Punire agenti che hanno picchiato i manifestanti senza alcuna provocazione”. Dopo aver pubblicato questo post molti utenti hanno quindi chiesto perché non fosse presente e la poliziotta ha dichiarato che sarebbe stata sospesa dal giorno successivo.

Il Premier, Mario Draghi, si è recato in visita presso la sede della Cgil di Roma dove ha trovato il segretario Landini e lo ha abbracciato. Il premier ha parlato della manifestazione di sabato e dell’assalto ribadendo che non c’è assolutamente spazio per la violenza. Anche subito dopo l’assalto da parte degli estremisti di destra Draghi aveva espresso parole di condanna e di solidarietà nei confronti dei sindacati.

Un uomo afroamericano paraplegico è stato trascinato fuori dalla sua auto durante un controllo della polizia nello stato dell’Ohio. L’uomo, il 39enne Clifford Owensby, era stato fermato perchè ritenuto un sospetto in un affare di droga, ed alla richiesta di scendere dall’auto ha risposto di essere paraplegico e non poterlo fare. Dopo aver rifiutato l’aiuto che gli agenti gli avevano offerto, è stato strattonato per i capelli fuori dall’auto e trascinato sino a quella degli agenti. Il tutto è stato ripreso in un video da una body-cam di uno degli agenti che hano proceduto all’arresto.

Dopo le dimissioni di Kurz, travolto da uno scandalo che sembra non trovare fine, l’Austria ha un nuovo cancelliere, l’ex ministro degli esteri, il 52enne Alexandre Schallenberg, che è uno dei “delfini” del premier dimesso.



