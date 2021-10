Bollettino coronavirus Ministero Salute 11 ottobre/ -44 ricoverati, positività 0.8%

Facciamo il punto sulla pandemia di covid in Italia con il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, quello datato oggi, lunedì 11 settembre 2021. Come sempre il primo report settimanale sarà “falsato” dai pochi tamponi processati nel weekend, in ogni caso, testimonierà con grande probabilità l’ennesima evoluzione positiva di questa quarta ondata, che sta scemando senza lasciare troppi strascichi. In attesa del nuovo bollettino rivediamo quello di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati 2.278 su 270.044 tamponi analizzati fra antigenici e molecolari, per un tasso di positività che è stato quindi pari al 0.8 per cento.

Negli ospedali vi sono al momento 2.651 pazienti ricoverati in area medica, dato decresciuto di 41 unità rispetto a ieri, mentre i casi più gravi, quelli in terapia intensiva, sono ad oggi solo 264, dato diminuito di 3 allettati rispetto alla precedente comunicazione. Segnaliamo purtroppo anche altri decessi per covid, in totale 27, mentre a livello regionale la Lombardia ha comunicato altri 278 nuovi positivi (qui il bollettino dedicato).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 11 OTTOBRE: LE PAROLE DELLA GELMINI

Intanto sono pesanti gli strascichi lasciati dalla violenta manifestazione no green pass di sabato scorso a Roma, che ha causato tafferugli, danni e diversi arresti fra i manifestanti. La vicenda è stata condannata pubblicamente bipartisan e sulla stessa si è espressa anche la ministra per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, in quota a Forza Italia, che parlando nella giornata di ieri con i microfoni del Corriere della Sera ha ammesso.

“Manifestare è una cosa; attaccare la polizia, assaltare la sede di un sindacato, provare a raggiungere Palazzo Chigi è ben altro. In alcune proteste contro il green pass vedo anche tanta strumentalizzazione. Non c’è spazio per i violenti, la risposta sarà intransigente. Solidarietà alle forze dell’ordine e alla Cgil. La tensione – ha aggiunto e concluso – si placa solo con la corretta informazione: convincere gli scettici resta la strada maestra”.

