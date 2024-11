ULTIME NOTIZIE: È MORTO QUINCY JONES

È morto all’età di 91 anni Quincy Jones, uno dei produttori e compositori musicali più influenti del secolo scorso. Jones aveva lavorato a lungo con Michael Jackson, con il quale aveva curato varie colonne sonore molto conosciute. Aveva collaborato inoltre anche con Frank Sinatra e Count Basie. Molto conosciuto e influente nell’ambito della musica pop globale, ha ricevuto nel corso della sua lunga carriera una serie innumerevole di riconoscimenti.

ULTIME NOTIZIE: PREMIER E RE IN VISITA A VALENCIA

La rabbia del popolo spagnolo contro il re Felipe, in visita con la moglie Letizia alla periferia Sud di Valencia, insieme al premier Pedro Sanchez e al governatore della regione, Carlos Mazòn. Esplode così la popolazione, che per cinque giorni ha dovuto fare i conti con una lotta contro fango, piogge e macerie, perdendo i propri cari trascinati via dalle correnti. Gli spagnoli, stanchi e con il cuore rotto, protestano contro le autorità che in un corteo hanno perso a piedi la strada d’accesso alla zona dove sono 72 le vittime, sulle 217 fino ad ora recuperate. La strada è stata liberata in parte solo ieri dall’esercito: cumuli di veicoli, cassonetti e mobili impedivano l’accesso alle strade, devastate dopo la piena del torrente che passa per il comune. Le proteste sono state forti anche contro Mazon, il governatore di Valencia, colpevole di non aver dato l’allarme. L’allerta meteo, infatti, è stata ignorata e il messaggio lanciato sui cellulari dei valenciani solamente alle 20.11 di martedì, quando la tragedia era ormai consumata, come ricorda l’Ansa.

ULTIME NOTIZIE: ISRAELE, FINE DEI RAPPORTI CON L’UNRWA

Israele ha comunicato la fine dei rapporti con l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, l’Unrwa. La cessazione delle relazioni è stata notificata alle Nazioni Unite, dopo l’approvazione di due progetti di legge che vietano all’Unrwa di operare dentro Israele. “L’Unrwa, l’organizzazione i cui dipendenti hanno partecipato al massacro del 7 ottobre e molti altri che sono agenti di Hamas, è parte del problema nella Striscia di Gaza e non parte della soluzione”, ha detto Katz, ministro degli esteri.

ULTIME NOTIZIE: STATI UNITI AL VOTO

Domani, 5 novembre, gli Stati Uniti si troveranno a dover votare per scegliere tra Donald Trump e Kamala Harris. L’ex presidente oggi sarà impegnato in un comizio a Raleigh, in North Carolina, mentre in serata sarà a Grand Rapids, in Michigan. Domani, poi, voterà. Kamala, invece, sarà impegnata in Pennsylvania, a Pittsburgh. Chiuderà poi la sua campagna a Filadelfia, durante un concerto con Lady Gaga e Oprah Winfrey.

ULTIME NOTIZIE: LA GIORNATA DI SERIE A

Nell’undicesima giornata di Serie A la Roma è uscita sconfitta contro il Verona: situazione tragica in casa giallorossa con Juric che ora rischia davvero. L’Inter ha superato di misura il Venezia con un gol di Lautaro Martinez, rischiando sul finale per via del pareggio dei lagunari, poi annullato per un fallo di mano. Oggi in campo alle 18.30 Empoli-Como e Parma-Genoa mentre in serata si sfideranno Lazio e Cagliari.

ULTIME NOTIZIE: CONFESSA IL RESPONSABILE DELLA MORTE DI SANTO ROMANO

Il ragazzo di 17 anni fermato per l’omicidio di San Sebastiano al Vesuvio ha confessato di aver ucciso Santo Romano. L’assassino è originario della zona di Barra e fino al 28 maggio scorso si trovava nel carcere minorile. Le accuse nei suoi confronti sono quello di omicidio, detenzione di armi oltre a detenzione di droga e spari in luogo pubblico. Dopo aver cercato di negare l’evidenza nei primi momenti dopo il fermo da parte dei carabinieri, il 17enne ha confessato dicendo di aver sparato per difendersi di fronte ad un gruppo di persone che lo stavano accerchiando. Sul luogo dell’omicidio, in Piazza Capasso, non è stata ritrovata l’arma, che il minore ha dichiarato di aver comprato in un campo rom. Il 17enne non ha nemmeno fatto il nome dell’amico insieme al quale è fuggito, su un’auto con targa polacca.

ULTIME NOTIZIE: BAGNAIA VINCE A SEPANG

Dopo la caduta di nella gara sprint, il pilota della Ducati, Pecco Bagnaia, ha vinto la gara di ieri precedendo il leader del mondiale, Jorge Martin, che rimane comunque in vantaggio di 24 punti sull’italiano ed avrà bisogno soltanto di 14 punti nell’ultima gara del campionato che, dopo il disastro di Valencia, si disputerà a Barcellona. Jorge Martin è salito sul secondo gradino del podio con la bandiera della Comunidad Valenciana. L’impresa del sorpasso è dunque quasi disperata per il pilota italiano due volte consecutive campione del mondo nel 2022 e nel 2023.

ULTIME NOTIZIE: VERSTAPPEN TRIONFA IN BRASILE

Il GP del Brasile, disputato sulla pista di Interlagos, ha visto il successo di Max Verstappen, sulla Red Bull, che ha preceduto i due piloti della Alpine, Sebastian Ocon, secondo e Pierre Gasly, terzo. Al quarto posto si è piazzato il pilota della Mercedes, Russell, che ha preceduto il ferrista Charles Leclerc, che ha chiuso quinto, mentre il suo compagno di squadra, Carlos Sainz, si è dovuto ritirare dopo aver sbattuto nel muro. La gara è stata disputata sotto la pioggia e si sono registrate delle bandiere rosse e interventi della safety car. Max Verstappen era partito dalla 17esima posizione in griglia conquistata nelle prove di qualifica.