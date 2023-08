Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Ecuador: ucciso Fernando Villavicencio candidato presidenziali

E’ stato assassinato a colpi di pistola durante un comizio che si è tenuto a Quito, il candidato per le elezioni presidenziali in Ecuador, Fernando Villavicencio. Il 59enne giornalista, ex deputato, era uno degli otto eleggibili per la tornata elettorale che si terrà esattamente fra dieci giorni, il prossimo 20 agosto, ma è stato raggiunto da numerosi colpi d’arma da fuoco mentre stava lasciando una scuola sita nella capitale. La notizia della morte, riportata dall’agenzia Ansa, è stata conferma dalla Clinica de la Mujer dove era stato trasportato d’urgenza subito dopo il gravissimo attacco.

Guillermo Lasso, presidente uscente ha promesso che “Questo crimine non resterà impunito”, mentre Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente ha espresso di “più sentite condoglianze e il suo profondo cordoglio. Il nostro Paese ci è sfuggito di mano”. Così infine Luisa Gonzalez, che ha spiegato di aver ricevuto “con indignazione, impotenza e profonda tristezza la terribile notizia dell’attentato che ha portato alla morte di Fernando Villavicencio. Questo atto vile non resterà impunito”.

Ultime notizie, naufragio di migranti: 41 morti

Un nuovo drammatico naufragio si è verificato nelle scorse ore nel mar Mediterraneo. Come riferito dai colleghi di TgCom24.it, l’episodio è avvenuto di preciso a largo dell‘isola di Lampedusa, dove si è ribaltato un barchino salpato da Sfax, in Tunisia. In totale sono morte 41 persone, mentre i sopravvissuti sono stati solo 4, tre uomini e una donna, tratti in salvo dalla motonave italiana Rimona, e poi trasbordati presso la motovedetta Cp327 della Guardia costiera.

I 4 naufraghi, tutti originari di Costa d’Avorio e Guinea Konakry, sono stati poi fatti sbarcare sull’isola siciliana e hanno raccontato di essere partiti appunto dalla Tunisia, in 45, fra cui 3 bambini. Dopo circa 6 ore di navigazione il barchino si è capovolto per via di una grande onda e tutti i migranti sono quindi caduti in mare. Peccato però che solo 15 di essi avessero un salvagente ma sono annegati lo stesso, forse perchè erano difettosi. I cadaveri non sono stati comunque avvistati dalla nave maltese Rimona che li ha salvati, ne tanto meno dalle motovedette della guardia costiera italiana.

Ultime notizie, omicidio suicidio a Milano

Choc a Milano dove si è verificato un omicidio-suicidio nella giornata di ieri. Un uomo ha ucciso la madre per poi gettarsi dalla finestra. L’aggressore aveva 53 anni ed ha colpito a morte, tramite varie coltellate, la madre anziana di anni 86. A quel punto si è gettato dal palazzo dove viveva appunto assieme alla madre.

L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri: il 53enne ha avvisato gli uomini del 118 dicendo di aver commesso un omicidio per poi minacciare di togliersi la vita. Quando le forze dell’ordine sono giunte sul luogo segnalato hanno trovato la donna anziana morta in casa, in camera da letto, con evidente ferite da taglio alla gola. L’uomo si è invece inizialmente nascosto per poi gettarsi nel vuoto dal quarto piano nello stabile, finendo su un’inferriata del cortile interno. Una vicenda decisamente drammatica su cui stanno cercando di fare luce gli inquirenti.

Ultime notizie, la guerra in Ucraina

Giorno numero 533 della guerra fra Ucraina e Russia. Da segnalare un nuovo attacco con droni su Mosca, così come fatto sapere via Telegram dal sindaco della capitale russa Sergey Sobyanin. “Nella notte è stato sventato il tentativo del regime di Kiev di compiere un attacco terroristico con velivoli senza pilota sul territorio della regione di Mosca. Due droni sono stati abbattuti dal sistema anti-aereo”.

Non si sono verificati danni ne vittime ma si tratta dell’ennesimo attacco a Mosca da parte dei velivoli radio comandati ucraini, molti dei quali comunque smentiti. “Due droni hanno tentato di sorvolare la città – ha aggiunto sempre su Telegram il primo cittadino moscovita -. Entrambi sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea, uno nella zona di Domodedovo e un altro vicino all’autostrada di Minskoe. Non si registrano feriti”. Da segnalare anche il nuovo invio imminente di armi all’Ucraina da parte degli Stati Uniti, così come spiegato dal portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, parlando con la Cnn.

Ultime notizie, interrotta la linea dell’alta velocità ferroviaria tra Firenze e Bologna

La linea ferroviaria dell’alta velocità è stata interrotta nella notte tra Bologna e Firenze. L’interruzione è avvenuta dopo che un macchinista aveva segnalato la presenza di alcune persone all’interno di una delle gallerie della linea ed ha portato a notevoli ritardi, che hanno raggiunto anche le 6 ore. Le forze dell’ordine hanno ispezionato la galleria alla ricerca di eventuali ordigni, non trovandone e la linea è stata riaperta Durante l’interruzione i treni sono stati deviati sulla linea normale. Le indagini della Procura si stanno indirizzando verso la pista anarchica.

Ultime notizie, previsioni meteo per i prossimi giorni

Caldo e afa saranno presenti su tutto il territorio nazionale nel prossimo weekend, immediatamente prima del Ferragosto. Fino a venerdì le temperature si manterranno gradevoli, con le ore di prima mattina che avranno temperature “frizzanti”, ma nei giorni successivi è previsto l’aumento a causa della presenza stabile dell’anticiclone africano. In questi giorni durante la notte i valori di temperatura saranno sotto la media stagionale.











