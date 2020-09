Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Election Day, si vota anche oggi (21 settembre 2020)

Anche oggi si vota per il Referendum sul taglio dei parlamentari, per sette consigli regionali e per molti comuni in tutta Italia, oltre che per le suppletive per il Senato in Veneto e Sardegna. Dopo una serie di problemi legati alle rinunce di presidenti di seggio e scrutatori, con la necessità di sostituire in fretta migliaia di persone, ieri alle 7.00 la tornata elettorale è partita regolarmente in tutta Italia e alla rilevazione delle ore 23.00 si erano recati alle urne il 39,44% degli aventi diritto per quanto riguarda il referendum. In tutti i seggi viene seguito un attento protocollo con misure di sicurezza anti Covid 19.

ULTIME NOTIZIE, CORONAVIRUS: 15 MORTI IN ITALIA

I numeri dei nuovi contagi e dei decessi registrati ieri sono in calo rispetto ai dati di sabato, ma anche il numero dei tamponi effettuati è nettamente diminuito fermandosi a circa 84mila. Si registra con l’ultimo bollettino una nuova impennata per quanto riguarda la regione Sardegna dove i nuovi casi sono stati 72. Le vittime in totale sono state 15 ed i nuovi contagi 1.587, mentre sono invece in totale 222 le persone in terapia intensiva, con un aumento di 7 unità rispetto a ieri. Invece sono 635 le persone guarite e si conferma la Lombardia come regione in testa per il numero di nuovi contagi. Ne sono stati registrati 211, davanti al Veneto a 173 e alla Campania con 171.

ULTIME NOTIZIE, CORONAVIRUS: AUMENTANO CASI IN EUROPA

Continuano a preoccupare le situazioni del contagio da coronavirus nel mondo. Anche nella giornata di ieri si sono avuti oltre 94mila nuovi casi in India che resta uno dei paesi più colpiti e oltre mille vittime, mentre in Europa sono partite le proteste contro le restrizioni imposte dai governi, in Spagna, Germania e Gran Bretagna. A Madrid una protesta che ha visto in piazza moltissime persone con mascherina che protestavano contro il governo regionale per la gestione restrittiva della pandemia. Anche la Russia vede una recrudescenza dei casi di covid 19, con i nuovi casi oltre quota 6mila per due giorni consecutivi.

ULTIME NOTIZIE, TROVATO CADAVERE NEL FIUME ADDA

Un cadavere non identificato è stato trovato nel corso della giornata odierna nel fiume Adda. Potrebbe trattarsi di quello della giovane 15enne che era scomparsa il 1° settembre e che veniva cercata costantemente dal padre. Il cadavere è stato rinvenuto sotto un ponte del fiume da due pescatori nelle vicinanze di San Pietro a Berbenno, località in provincia di Sondrio. La giovane ragazza, era scomparsa mentre cercava di attraversare il fiume per poter approdare in una piccola spiaggia, mentre il padre era in Marocco. Dopo il ritrovamento sono intervenuti sia i vigili del fuoco che la polizia.

ULTIME NOTIZIE, DEBUTTO CON TRIS PER LA JUVENTUS

Dopo gli anticipi è partito il campionato di serie A con i successi del Napoli che si è imposto a Parma e del Genoa contro il Crotone. Prima dell’esordio dei campioni d’Italia della Juventus contro la Sampdoria, c’è stato anche il pareggio tra Sassuolo e Cagliari. Poi è scesa in campo la Juventus di Andrea Pirlo che ha sconfitto la Sampdoria con tre reti, quelle di Kulusevski, Bonucci e Cristiano Ronaldo. Per quanto riguarda invece la riapertura degli stadi, dal prossimo 7 ottobre, su decisione del governo, si dovrebbero avere ingressi contingentati in tutti gli stadi italiani.



