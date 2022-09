Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: elezioni, attesi quasi 51 milioni di italiani al voto

Le ultime notizie relative al fronte politico non possono che riguardare le elezioni odierne, con i seggi che hanno ufficialmente aperto i loro battenti alle 7 della mattinata odierna e resteranno accessibili sino alle 23. Sono 50.869.304 gli elettori chiamati al voto, di cui 4.741.790 all’estero. A chi si reca alle urne vengono consegnate due schede: una rosa per la Camera, una gialla per il Senato. Nel totale sono compresi i diciottenni, che potranno votare per la prima volta anche per il Senato. Sul sito del Viminale è stata pubblicata la guida alle elezioni.

Massimo Teodori e le bombe di Putin/ "Minaccia atomica russa non è presa sul serio"

ULTIME NOTIZIE: REFERENDUM DONETSK, LUGANSK, KHESON E ZAPORIZHZHIA

Per il secondo giorno si vota per i referendum di annessione alla Federazione Russa dei territori di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. Kiev denuncia la presenza di gruppi armati che costringono le persone a votare, mentre le autorità internazionali parlano di voto farsa. Intanto, dopo l’annuncio del richiamo di 300mila riservisti da parte di Putin, migliaia di russi stanno lasciando il Paese o si procurano fratture volontarie per evitare l’arruolamento. I voli sono al completo e si registrano lunghe code di auto ai confini con Finlandia e Georgia. Il tema dell’accoglienza ai russi in fuga divide la Ue, con Paesi Baltici e Polonia che hanno annunciato la chiusura dei confini.

Il capo del Cremlino appare sempre più solo, situazione che spinge la diplomazia a prendere sul serio la sua minaccia nucleare.

Luigi Favoloso indagato: stalking su ex Elena Morali/ "Daniele Di Lorenzo picchiato…"

ULTIME NOTIZIE: SAMAN ABBAS, IL PADRE HA CONFESSATO L’OMICIDIO DELLA FIGLIA

Il padre di Saman Abbas ha confessato nell’ambito di una telefonata intercettata di avere ucciso la figlia 18enne per difendere l’onore della famiglia. Saman sarebbe stata consegnata allo zio paterno, strangolata con una corda, infilata in un sacco e gettata nel Po. Alla base di questo orrore la decisione della ragazza di opporsi ad un matrimonio combinato per vivere con il fidanzato.

ULTIME NOTIZIE: PAPA FRANCESCO HA INCONTRATO 1.000 GIOVANI ECONOMISTI

Ultime notizie dal Vaticano: Papa Francesco ha incontrato ad Assisi oltre 1.000 giovani economisti provenienti da 120 Paesi. Il Pontefice ha invitato le nuove generazioni a realizzare una economia della vita, preservando la Terra e la pace.

CASO SAMAN/ "L'Italia deve esigere il rispetto dei diritti o espellere le famiglie"

ULTIME NOTIZIE: DOMENICA DI MALTEMPO IN TUTTA LA PENISOLA

Dopo il ritrovamento del corpo del piccolo Mattia Luconi, 8 anni, si cerca ancora quello di Brunella Chiu. La donna di 56 anni resta l’ultima dispersa della tragica alluvione che ha colpito le Marche il 15 settembre scorso. Intanto il week-end prosegue all’insegna del maltempo in tutta la Penisola. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla su Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Marche e Umbria.

ULTIME NOTIZIE, CORONAVIRUS: 22.265 POSITIVI IN 24 ORE

Capitolo Coronavirus in Italia, con le ultime notizie che giungono direttamente dal Ministero della Salute e che forniscono un’istantanea aggiornata circa l’andamento dell’emergenza pandemica. Nella giornata di ieri si sono registrati 22.265 nuovi positivi e 43 decessi, a fronte dei 21.085 contagi e 49 morti di venerdì. Il tasso di positività si attesta al 14,6%.

ULTIME NOTIZIE: ELTON JOHN E ROGER FEDERER, L’EMOZIONE DI DUE LEGGENDE

Giornate di profonde emozioni per due leggende, rispettivamente della musica e dello sport. Elton John, infatti, si è esibito nel giardino della Casa Bianca e ha ricevuto dal presidente Joe Biden la medaglia per meriti umanitari, mentre a Londra Roger Federer ha dato l’addio al tennis, giocando un doppio con il suo amico e storico rivale Rafa Nadal. Grande commozione per i due atleti e per il pubblico, giunto da ogni angolo dell’orbe terracqueo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA