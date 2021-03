ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Enrico Letta sarà segretario PD (13 marzo)

Continuano gli aumenti dei contagi, che stanno portando l’Italia ad un aumento delle restrizioni. Nel bollettino odierno si sono registrati 25.673 nuovi casi su 369,636 tamponi esaminati. Il tasso di positività continua a crescere portandosi al 7,2 dal 6,9. Le vittime delle ultime 24 ore sono state 380, mentre le persone guarite sono state 14.443. Problemi anche per quanto riguarda le terapie intensive dove i ricoveri, + 55 rispetto a giovedì, hanno superato la soglia critica dei posti letto. Per quanto riguarda i reparti ordinari l’aumento è stato di 409 pazienti, con il numero totale di persone positive che è tornato a superare quota mezzo milione.

Ultime notizie, nuovo decreto legge con le misure anti covid

A partire da lunedì 15 marzo e fino al 6 aprile entra in vigore il nuovo Decreto Legge, nel quale le zone gialle scompaiono come nel periodo natalizio, e il passaggio in zona rossa diviene automatico quando di supera l’incidenza settimanale maggiore di 250 casi ogni 100mila abitanti. Le regole tornano quelle del periodo natalizio con la possibilità di fare visita ai parenti nelle zone arancioni durante le festività pasquali. Un giro di vite che si è reso necessario visto il continuo aumento dei contagi, e che ha trovato concordi tutti i ministri interessati oltre che le regioni e gli altri enti locali che sono state informate prima della firma del decreto stesso. Unica regione che rimane esclusa da queste regole è la Sardegna che è in zona bianca. Nove le regioni che sono in zona rossa, mentre tutte le altre sono in arancione.

Ultime notizie, Luna Rossa in pareggio con New Zealand

Nelle regate di Coppa America che si sono disputate finora la barca italiana sta avendo un ottimo risultato, pareggiando per 2 – 2 in attesa delle prossime regate, con 2 che si terranno proprio nella notte italiana. Per Luna Rossa si tratta della prima volta in cui è riuscita a vincere due regate nella finale ed ora anche i neozelandesi devono prendere maggiormente sul serio le ambizioni degli italiani.

Ultime notizie, Enrico Letta sarà segretario del PD

Enrico Letta, dopo i colloqui con alcuni dei componenti del partito ha espresso la sua disponibilità per prendere in mano le redini del partito dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti. L’ex premier ha dichiarato di tornare a disposizione per l’amore verso la politica e per il partito. La sua elezione dovrebbe essere ratificata nell’assemblea che si terrà nella giornata di domenica, e Letta sarà proclamato dopo il suo discorso. Sia Zingaretti che Gentiloni hanno dichiarato che Enrico Letta è la persona giusta per guidare il partito, e si augurano che sia sostenuto da una larga maggioranza dei partecipanti all’assemblea.

Ultime notizie, la visita di Draghi al centro vaccinale

Il premier Draghi ha visitato il centro vaccinale di Fiumicino, e durante un discorso ha dichiarato che le misure più restrittive sono una necessità non rimandabile. Nello stesso tempo ha parlato della vicinanza alle imprese ed alle famiglie promettendo interventi veloci in loro favore. Il premier ha voluto rassicurare anche tutte le persone che si devono vaccinare riguardo al vaccino Astra Zeneca, dicendo che tra le morti e il vaccino somministrato non ci sono relazioni dirette.



