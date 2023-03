Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: ex presidente Taiwan Ma in Cina per distendere animi

Ultime notizie dall’Asia: l’ex numero uno di Taiwan, Ma Ying-jeou, sarà in visita in Cina dal 27 marzo al 7 aprile, in quella che sarà la prima, storica trasferta mai fatta fin qui nel Paese del Dragone da un ex presidente (o in carica) dell’isola dal 1949. Secondo i media locali, visiterà diverse città tra cui Nanjing, Wuhan, Changsha, Chongqing e Shanghai, all’incirca nello stesso periodo in cui il presidente di Taiwan Tsai Ing-wen sarà negli USA. Ma, figura di peso dei nazionalisti del Kmt ora all’opposizione, in passato favorì la distensione con Pechino ed ebbe a Singapore nel 2015 il rapido incontro con il presidente cinese Xi Jinping. Nel 2024 a Taiwan si terranno le elezioni presidenziali.

Ultime notizie, maxi-rogo nella tarda serata di ieri a Roma

Nel deposito degli scuolabus situato in via Ostiense, 22 mezzi sono andati in fiamme con grande probabilità a causa di un incendio doloso. Sul posto sono intervenute 6 squadre dei vigili del fuoco e, dopo aver spento le fiamme che hanno distrutto i mezzi, hanno avviato i rilievi per accertare le cause dell’incendio, nel quale non si sono registrati feriti. L’area del deposito è recintata da un muro e chiusa con un cancello e quindi si pensa che l’incendio, che ha provocato alte colonne di fumo nero, sia stato appiccato volontariamente. Fortunatamente, nella zona del rogo non sono presenti molte abitazioni civili, ma in gran parte si tratta di magazzini e piazzali di stoccaggio. Sempre a Roma, in viale Togliatti, nella notte precedente, erano state date alle fiamme 16 autovetture appartenenti alle Poste. In questo caso, l’incendio è stato rivendicato dai gruppi anarchici.

Ultime notizie, le previsioni del tempo sull’Italia

Ultime notizie di carattere meteorologico: per la prossima settimana le previsioni del tempo disegnano una situazione in miglioramento sulle nostre regioni, con l’arrivo del tipico caldo primaverile. Le temperature subiranno quindi degli aumenti fino a toccare un massimo di 26 gradi in alcune località. Questo sarà dovuto all’arrivo di aria calda dall’Africa e la situazione dovrebbe rimanere stabile fino a venerdì prossimo, mentre nel fine settimana seguente si dovrebbe fare ritorno a una certa variabilità.

Ultime notizie guerra Russia-Ucraina

La visita di Vladimir Putin nei territori occupati continua. Il leader russo si è recato a Mariupol, una delle città più gravemente colpite dai bombardamenti russi. In un suo intervento, Putin ha promesso che lì saranno ampliati i quartieri residenziali. Le risposte ucraine sono arrivare sia per bocca del ministro degli Esteri, che ha accusato l’avversario di essere arrivato a Mariupol di notte, “come un ladro”, mentre un membro del parlamento ha detto che Putin è venuto di persona a rendersi conto del genocidio commesso dalle sue forze armate e per il quale è stato condannato dalla Corte dell’Aja. Riguardo al trasporto di petrolio russo nel mondo continuano le voci, alimentate da una inchiesta condotta dall’agenzia Bloomberg, di una “flotta ombra” che si dedica a questi movimenti aggirando in questo modo le sanzioni.

Ultime notizie, tragico incidente a Imbersago in provincia di Lecco

Ultime, drammatiche notizie dalla Lombardia: una donna di 73 anni è morta a Imbersago, in provincia di Lecco, per un tragico incidente. Mentre il marito stava potando la siepe con una motosega, la donna sorreggeva la scala, ma per un terribile sbaglio la motosega l’ha colpita a un braccio, causando una gravissima emorragia e la morte per dissanguamento. L’uomo ha chiamato immediatamente i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvare la moglie, nonostante sia stata trasferita in ospedale con un elicottero.

Ultime notizie sport: il Gran Premio di Formula 1 dell’Arabia Saudita e i derby di Serie A

Ultime notizie dallo sport. Ancora una doppietta della Red Bull nel GP disputato in Arabia Saudita. In questa occasione il primo posto è stato conquistato da Sergio Perez, con Max Verstappen che si è classificato secondo. Per l’olandese comunque un buon risultato vista la partenza indietro nella griglia, dalla 15esima posizione. In pista Fernando Alonso aveva conquistato il terzo posto, ma la penalizzazione di 10 secondi che gli è stata applicata ha portato sul podio Russell, che ha così tolto allo spagnolo il 100esimo podio in carriera. Decisamente male le due Ferrari, che si piazzano al sesto posto con Sainz e al settimo con Leclerc. Capitolo calcio: il derby della Capitale va alla Lazio (1-0 alla Roma, gol di Zaccagni) quello d’Italia alla Juventus (1-0 all’Inter, rete di Kostic).

