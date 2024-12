Le ultime notizie sul Medioriente. Continua ad essere altissima la tensione in Siria, a otto giorni dall’inizio dell’offensiva. Come riferito da Rai News, i ribelli jihadisti Hayat Tahrir al-Sham sono entrati in quel di Hama, affiancati dalle milizie filo turche, e stanno ora avanzando verso la città di Homs. A riportarlo è la Ong Osservatorio siriano per i Diritti umani. Nel frattempo l’esercito governativo ha fatto sapere di aver colpito alcuni combattenti proprio nella provincia di Hama, per uno scontro che ha già causato quasi 1.000 morti dallo scorso 27 novembre 2022, fra cui più di cento civili, ennesimo fronte di guerra in questo 2024 a dir poco funesto. Secondo Abu Mohammad al-Jolani, l’obiettivo dei ribelli filo turchi è quello di rovesciare il regime Bashar al-Assad, di conseguenza i combattenti non si fermeranno fino a che non riusciranno nel loro intento. I

Continua quindi l’avanzamento verso la capitale, Damasco, da parte dei ribelli jihadisti, con il loro leader, Al Jolani, che ha dichiarato che l’obiettivo dei ribelli è quello di rovesciare il regime di Assad. In precedenza gli stessi ribelli hanno preso il controllo della città di Hama, dove hanno anche abbattuto la statua del padre del presidente Assad, ed ora si trovano a soli 5 chilometri di distanza da Homs. Nel frattempo diversi raid eseguiti dai russi stanno cercando di tagliare la strada ai ribelli, che hanno preso il controllo del valico che divide la Siria dalla Giordania. Sul fronte sud l’esercito israeliano ha eseguito un raid contro un ospedale della zona nord di Gaza, che ha provocato la morte di 29 persone. Al confine nord si stanno rafforzando le truppe israeliane, con la volontà di essere pronti a tutti gli scenari possibili secondo la guerra in Siria.

Ultime notizie, 12enne morto a Roma: si indaga

A Roma si sta indagando per istigazione al suicidio dopo che un 12enne è morto dopo essere precipitato da un edificio del quartiere Collantino. La procura vuole quindi vederci chiaro per comprendere se quel giovane sia stato spinto da qualcuno a gettarsi giù dalla propria abitazione o meno, di conseguenza si è deciso di aprire una inchiesta che al momento è contro ignoti. Stando a quanto riferisce TgCom24.it gli inquirenti stanno procedendo con l’analisi del telefono cellulare del ragazzino per provare a scoprire elementi utili all’inchiesta, soprattutto per ricostruire gli ultimi istanti di vita del 12enne e magari il motivo scatenante che abbia spinto lo stesso a gettarsi nel vuoto.

Ricordiamo che al momento del suicidio il 12enne non era da solo visto che in casa vi era il padre, che però stava lavorando in smart working, nonché la baby sitter, ma evidentemente il giovane ha approfittato di un momento di distrazione per compiere il suo tragico gesto.

Ultime notizie, licenziamento per 97 operai di azienda che lavora per Stellantis

Mentre in Italia si discute e nel contempo si litiga in merito alla vicenda auto e Stellantis, proprio nella mattinata di ieri è giunta una lettera di licenziamento collettivo a 97 lavoratori di Trasnova. Si tratta di un’azienda di logistica che lavora proprio per il gruppo il cui CEO era Carlos Tavares fino a soltanto pochi giorni fa.

Agli stessi, si legge su RaiNews, non è stata rinnovata la commessa di conseguenza sono rimasti senza lavoro. Stando a quanto fatto sapere dall’azienda non vi sarebbe una soluzione alternativa, leggasi ad esempio la cassa integrazione o la solidarietà in quanto si tratta di “esuberi strutturali”, ed inoltra Trasnova opera solo con Stellantis di conseguenza non ha altri lavori a cui destinare gli stessi 97 operai. I lavoratori sono distribuiti fra i vari plant di Stellantis leggasi Pomigliano, Mirafiori, Piedimento San Germano e Melfi, una situazione che aggiunge precarietà ad una “base” già drammatica.

Ultime notizie, la crisi di governo in Francia

Dopo la caduta del governo Barnier, il presidente Macron sta ricevendo in queste ore all’Eliseo i rappresentanti di alcuni gruppi politici per la nomina, non prima di lunedì 9 dicembre, del nuovo capo del governo. La convocazione segue il discorso che il presidente francese ha pronunciato nella serata di ieri di fronte alla televisione nazionale. I socialisti sono pronti a negoziare, mentre alle consultazioni non prenderanno parte il partito di Marine Le Pen, il Rassemblement Nationale e nemmeno il gruppo di Melenchon.

Ultime notizie, il festival di Sanremo dal 2026 non sarà più un’esclusiva Rai

Il Tar della Liguria ha deciso, con un suo pronunciamento, che l’assegnazione diretta alla Rai della trasmissione del Festival di Sanremo da parte degli organizzatori non sarà più possibile e che per questo dal 2026 sarà indetta una gara pubblica. Per la prossima edizione del 2025, visti i tempi ristretti, la trasmissione sarò ancora della Rai. Il Tar si è pronunciato dopo un ricorso presentato da Just Entertainment, una società musicale. Dopo la notizia l’azienda di Stato ha annunciato che sarà fatto immediatamente ricorso contro la decisione.

Dopo questo “fulmine a ciel sereno” non sono mancate le prese di posizione da parte di molti interlocutori, e esponenti del Partito democratico hanno chiesto che l’ad della Rai, Rossi vada a riferire su questo nella commissione di Vigilanza. Il Festival della canzone italiana è da sempre stato organizzato e trasmesso dalla Rai con affidamento diretto. Per la televisione di stato l’affidamento ad un altro soggetto potrebbe comportare la perdita di un grosso ricavo pubblicitario ed incidere sui conti.

Ultime notizie, ondata di maltempo nel Salento

Una ondata di maltempo che si è verificata nel Salento tra la serata di ieri e la mattina di oggi, ha causato l’allagamento di numerose strade e la caduta di alcuni alberi. Fortunatamente non si segnalano problemi alle persone ma le segnalazioni ai vigili del fuoco si stanno moltiplicando. In provincia di Taranto una autovettura, guidata da una donna, ha urtato un palo della luce che è poi caduto sulla strada.

La donna al volante non si è ferita. L’ondata di maltempo ha provocato anche molti disagi, con quelli maggiori in provincia di Lecce. Le previsioni meteo per la zona indicano possibilità di ulteriori piogge nella giornata di domenica.