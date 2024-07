Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra in Ucraina: colpito ospedale pediatrico, decine di morti

Lanci di missili russi su Kiev hanno provocato morti e feriti all’interno di una clinica ostetrica e di un ospedale pediatrico. Su Kiev sono caduti oltre 40 missili e attualmente il bilancio provvisorio parla di 10 morti e 35 feriti, ma è in aggiornamento in quanto ci sono ancora delle persone che si trovano sotto le macerie. La condanna internazionale dopo questo attacco che ha colpito bambini innocenti, è stata unanime il ministro Tajani lo ha definito un crimine di guerra, ed anche il neo Premier inglese, Starmer, lo ha classificato come un attacco depravato.

Meghnagi contro AVS: “Mia condannato attacco di Hamas a Israele”/ Fratoianni e Bonelli lo querelano

Intanto a Varsavia, il leader ucraino Zalensky e quello polacco, Tusk hanno firmato un accordo in base al quale la Polonia potrà abbattere i missili russi anche sul territorio dell’Ucraina. Intanto il leader ungherese Orban, dopo aver incontrato Putin a Mosca, ha proseguito il suo viaggio recandosi in Cina per incontrare Xi Jinping, e il leader cinese ha ribadito che le posizioni cinesi ed ungheresi sono in linea tra loro. Orban è ancora sotto accusa da parte dell’Unione Europea della quale lUngheria è presidente di turno dallo scorso 1 Luglio.

Strage di Bologna, confermato in Appello l'ergastolo per Paolo Bellini/ 6 anni a Segatel e 4 a Catracchia

Ultime notizie, al via il vertice Nato

Si apre oggi, 9 luglio 2024, il vertice Nato, l’incontro dell’Alleanza Atlantica che andrà avanti fino al prossimo 11 luglio, per i 75 anni dello stesso gruppo. Tanti i temi caldi che verranno trattati, come ricorda Skytg24.it, a cominciare dalla guerra in Ucraina e dagli aiuti, nonché dall’impegno della stessa Nato nel conflitto.

Inoltre si discuterà dell’adesione di Kiev alla stessa Nato. Quindi ci sarà il passaggio di testimone con l’addio di Stoltenberg e l’arrivo di Rutte, eletto neo segretario generale dell’Allenza Atlantica, ed inoltre, le telecamere saranno puntate su Joe Biden, presidente Usa che sta affrontando un periodo non semplice in vista delle elezioni di novembre. A rappresentare l’Italia ci saranno Crosetto, Tajani e Meloni.

Bruno Zanin, com'è morto il Titta di Amarcord di Federico Fellini/ "Breve malattia": le ultime disposizioni

Ultime notizie, in Francia trionfa la sinistra

Con un netto ribaltone alle elezioni 2024 in Francia ha trionfato la sinistra, con il partito di estrema destra di Marine Le Pen che ha chiuso la tornata elettorale solo al terzo posto. Vincente quindi l’intesa fra il partito del presidente Emmanuel Macron e la sinistra radicale di Melechon, due gruppi che son riusciti ad ottenere la maggioranza di governo, sconfiggendo quindi Rassemblement National che correva invece da solo.

Grande festa in tutte le piazze francesi, a cominciare da Parigi, alla luce dell’alta adesione alle urne delle scorse ore. Ora ci si domanda però come possano governare i due partiti di Macron e Melenchon, che sono molto distanti su alcune questioni basilari, a cominciare dall’età pensionabile e dal salario minimo. Secondo gli addetti ai lavori si tratta di una coalizione destinata a durare davvero poco.

Ultime notizie, Gigi d’Alessio di nuovo papà

Gigi d’Alessio è diventato padre per la sesta volta. Nel pomeriggio di domenica scorsa si è infatti allargata la famiglia del noto cantautore napoletano con l’arrivo della piccola Ginevra, nata dalla sua attuale compagna, Denise Esposito (già mamma di Francesco, sempre avuto da Gigi d’Alessio).

Le voci circa un nuovo bebe in arrivo nella famiglia d’Alessio erano iniziate a circolare dalla fine del 2023, poi lo stesso artista era uscito allo scoperto confermando il tutto. A marzo aveva svelato che il prossimo nato sarebbe stato una bambina senza però comunicarne il nome, che è stato invece ufficializzato domenica pomeriggio. Gigi d’Alessio ha avuto tre figli dall’ex moglie Carmela, oggi di 36, 32 e 20 anni, quindi un quarto da Anna Tatangelo (il 13enne Andrea), e quindi Francesco (2 anni) e Ginevra, di Denise.

Ultime notizie, arrestato in Sardegna il marito di Francesca Deidda

Igor Sollai, il marito di Francesca Deidda, la donna scomparsa a maggio, che è stato accusato della sua uccisione e dell’occultamento del cadavere, è stato arrestato dai carabinieri. I colleghi di lavoro hanno allertato i militari dopo aver scoperto che l’uomo stava inviando dei messaggi dal telefono della moglie, cercando in questo modo di farla sembrare ancora in vita.

Nei messaggi fingeva di essere la moglie reclamando spazio e tempo. Le notizie di Francesca Deidda mancano da metà maggio quando ne fu denunciata la scomparsa da parte dei colleghi di lavoro e del fratello. L’arresto è avvenuto stamani e Igor Sollai si trova ora nel carcere di Uta.

Ultime notizie, Musetti arriva ai quarti di finale a Wimbledon

Dopo l’approdo ai quarti di finale di Sinner e della Paolini, anche ieri buone notizie per l’Italia del tennis con la qualificazione ai quarti di Lorenzo Musetti, che ha vinto il suo match degli ottavi di finale contro il francese Perricaud in 4 set dopo aver perduto il primo.

Una qualificazione che porta così a 3 il numero dei azzurri qualificati ai quarti in un torneo dello slam, cosa mai avvenuta prima. Per l’azzurro è la prima qualificazione ai quarti del prestigioso torneo inglese.

Ultime notizie, le previsioni del tempo dell’inizio settimana

Con l’arrivo sulle nostre regioni dell’anticiclone africano i primi giorni della settimana vedranno sull’Italia un deciso innalzamento delle temperature, che i9n alcuni casi potranno arrivare fino a 40 gradi. Naturalmente le temperature saliranno maggiormente nelle regioni del centro e del sud, oltre che sulle isole, mentre al nord potrebbero ancora aversi delle nuvole e qualche residua pioggia.

La presenza dell’anticiclone africano sull’Italia è confermata sino all’intera giornata di mercoledì, con possibili variazioni nel fine settimana quando le temperature potrebbero di nuovo scendere con aria fresca in arrivo dai Nord dell’Europa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA