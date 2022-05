Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra Ucraina “Severodonetsk nuova Mariupol”

La guerra in Ucraina ha visto nelle scorse ore una escalation dei bombardamenti soprattutto nella regione del Donbass. Come riferisce l’agenzia Ansa, l’esercito di Putin ha colpito vari edifici. In generale il conflitto si sta intensificando con i russi che hanno distrutto con dei missili di precisione ben 13 siti militari, 4 depositi di munizioni e 3 posti di comando ucraini, nelle ultime 24 ore. Zelensky, a riguardo, parla di situazione estremamente difficile, mentre secondo l’amministrazione militare di Lugansk, i russi stanno tentando di sfondare a Severodonetsk da quattro direzioni e Kiev l’ha definita “La nuova Mariupol”. Nella regione di Donetsk bombardate anche case e strutture civili, e i morti sarebbero almeno 7. Infine, i russi avrebbero minato strade e ponti vicino a Kherson.

Il direttore del Paris Saint Germain, Leonardo, ex dirigente e allenatore di Milan e Inter, è stato esonerato dal suo incarico nella giornata di ieri dopo l’ultima partita di campionato contro il Metz vinta dai parigini per cinque reti a zero. A rivelarlo è stata una fonte a conoscenza del dossier, come scrive l’agenzia Ansa. Leonardo è stato dirigente del PSG dal 2019, e in seguito aveva ricoperto lo stesso incarico nel periodo 2011-2013, oltre ad aver indossato da calciatore la casacca dei francesi dal 1996 al 1997. L’esonero è giunto dopo il prolungamento del contratto di Mbappe, che ha siglato un accordo milionario con il PSG. La prossima “testa” a saltare potrebbe essere quella del tecnico Mauricio Pochettino visto l’ennesimo fallimento in Champions League del club.

Gravissimo incidente avvenuto alle prime ore di ieri in quel di Cassago Brianza, in provincia di Lecco. Un uomo a bordo di una moto ha perso il controllo del proprio mezzo investendo alcuni pedoni; il centauro, di anni 54, è deceduto, così come un pedone di anni 19. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni il motociclista avrebbe affrontato un dosso ad alta velocità con la sua Harley Davidson, finendo a terra e travolgendo con il suo mezzo due giovani, la vittima di 19 anni e un altro di anni 21, che si trovavano presso la via Nazario Sauro. Immediato l’arrivo dei soccorsi ma per i due deceduti non vi è stato nulla da fare, morti durante il trasporto in ospedale. Il 21enne è stato ferito ad una gamba in maniera non grave e si trova attualmente ricoverato in ospedale.

Continua a crescere anche se non in maniera esponenziale, il numero di casi di vaiolo delle scimmie nel mondo. L’ultimo report dell’Oms, l’organizzazione mondiale della sanità, parla di 92 casi più altri 28 sospetti, tutti ubicati in 12 diversi Paesi. Stando a quanto emerso, pare che la maggior parte dei casi sia dovuto a rapporti sessuali fra uomini, anche se non si tratta di una condizione “esclusiva”. I Paesi in cui l’Oms ha registrato casi finora sono Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti d’America, mentre le nazioni in cui questo virus è endemico sono Benin, Camerun, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Gabon, Ghana (solo negli animali), Costa d’Avorio, Liberia, Nigeria, Repubblica del Congo, Sierra Leone e Sud Sudan.











