Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerriglia a Napoli: ferma condanna della Germania

La partita di ritorno degli ottavi di Champions League tra Napoli e Eintracht ha visto oggi episodi di alta tensione nel capoluogo campano con ultrà della squadra tedesca che hanno sfilato numerosi in centro e sono stati assaliti dai tifosi napoletani quando hanno pesantemente insultato i tifosi partenopei. La Questura di Napoli ha messo in campo circa 800 agenti per cercare di mantenere l’ordine.

Nella notte precedente contro l’autobus dei tifosi tedeschi sono stati lanciati dei razzi, mentre nel centro storico della città sono state lanciate bottiglie contro un bar. L’albergo dei tifosi tedeschi è presidiato dalle forze dell’ordine. Alcune auto della polizia sono state incendiate. Il sindaco di Napoli, Manfredi, ha commentato: ‘Devastazione folle, inaccettabile’, mentre la Lega ha aggiunto: ‘Il governo tedesco paghi i danni’. La notizia è stata ampiamente trattata anche in Germania e Berlino ha condannato l’accaduto, mentre la Bild ha scritto: ‘le scene dello scandalo. Come i tifosi del Francoforte vandalizzano la città di Napoli’.

Ultime notizie, crolla Credit Suisse, banche europee a picco

Nuova giornata nera per le borse, quella di ieri, a seguito del tonfo di Credit Suisse, banca svizzera. A far perdere il 20% di valore al titolo dello stesso istituto di credito è stata la dichiarazione del presidente di Saudi National Bank, principale azionista della banca elvetica, circa l’intenzione di non introdurre eventuale altra liquidità in caso fosse stato richiesto: “La risposta è assolutamente no”.

Dopo la ricapitalizzazione dello scorso autunno da 4 miliardi, i sauditi non vogliono offrire altro sostegno, di conseguenza il titolo, alla luce del crollo delle banche americane, ha registrato una pesante perdita. In ogni caso il manager di Credit Suisse, Axel Lehmann, ha spiegato che la banca: “Ha solidi coefficienti patrimoniali, un bilancio solido. Quindi l’assistenza statale non è un tema che riguarda la nostra banca. Non sarebbe corretto paragonare gli attuali problemi del Credit Suisse con il recente collasso della Silicon Valley Bank, soprattutto perché le banche sono regolamentate in modo diverso. Abbiamo già preso la medicina”, ha concluso.

Ultime notizie, aereo militare russo intercettato fuori dallo spazio dell’Estonia

Un aereo militare russo è stato intercettato nella giornata di ieri da parte di un caccia della Royal Air Force (RAF) britannica e di uno dell’aeronautica tedesca, leggermente al di fuori dello spazio aereo dell’Estonia. A segnalarlo è stata la BBC, citando fonti del ministro della difesa britannico.

Il velivolo individuato è stato uno Ilyushin Il-78 Midas, quadrimotore da trasporto e rifornimento, che avrebbe sorvolato lo spazio aereo estone senza avvisare. Una volta intercettato il velivolo è stato scortato fuori dallo spazio a lui non consentito, dopo di che i due jet hanno scortato un jet di linea russo che si avvicinava allo spazio aereo di Tallin. “L’intercettazione in sé è quasi routine – fa sapere la BBC – ma si tratta della prima volta che un’operazione simile viene portata avanti congiuntamente da Regno Unito e Germania, che hanno in programma di pattugliare insieme la regione del Baltico in ambito Nato”.

Ultime notizie, decreto legge per il Ponte sullo Stretto di Messina

Secondo quanto anticipato dall’agenzia Ansa, nella giornata di oggi il decreto legge per il Ponte sullo Stretto di Messina dovrebbe entrare fra i provvedimenti all’esame del Consiglio dei ministri odierno. Stando a quanto appreso, l’ordine del giorno della riunione per Cdm che si è tenuta ieri è stato integrato con un dl “per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e il continente”, presentato dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero per le infrastrutture e i trasporti.

La legge di Bilancio 2023 ha fissato al 31 marzo il termine in cui è revocato lo stato di liquidazione della Società “Stretto di Messina”, concessionaria per la realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente, di conseguenza entro la fine del mese il Decreto Legge dovrà essere presentato, definendo le regole riguardanti la stessa società nonché il procedimento per riavviare le attività di progettazione e realizzazione del Ponte.

Ultime notizie, i sindacati criticano la riforma fiscale

In Italia è scontro sulka riforma fiscale con i sindacati che sono di nuovo compatti nel bocciare la riforma fiscale proposta dal governo Meloni. Le contestazioni riguardano sia il merito che il metodo con il quale si vuole portare avanti questa riforma. Nella giornata di domani si dovrebbe parlare della riforma nel previsto Consiglio dei Ministri e sono state indette delle riunioni a cui partecipano sia i sindacati che le associazioni di categoria, degli ordini professionali e delle imprese;

Un incontro che, da parte dei sindacati, è stato definito non un vero e proprio confronto tra le parti ma soltanto una informativa. La riforma, secondo i sindacati, è improntata ad una filosofia che vira nettamente dalla parte delle rendite e dei lavoratori autonomi, con la “flat tax” che va a vantaggio soprattutto dei ricchi. In giornata all’assemblea della CGIL, il segretario Landini ha minacciato anche uno sciopero contro la riforma.

Ultime notizie, manifestazioni di protesta in Israele contro Netanyahu

In Israele i veterani di Entebbe hanno manifestato, all’aeroporto di Tel Aviv, contro il premier israeliano Netanyahu riguardo alla riforma della giustizia. I soldati che parteciparono alla liberazione degli ostaggi in Uganda nel 1976, sono stati tra i protagonisti della manifestazione che si è svolta con l’intento non soltanto di disturbare gli accessi all’aeroporto ma anche il viaggio di Netanyahu verso la Germania, viaggio che è stato abbreviato con il ritorno spostato alla giornata di venerdì. Del gruppo che partecipò alla liberazione degli ostaggi, faceva parte anche il fratello dell’attuale Premier, che restò ucciso durante l’azione.











