ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Haiti, assassinato il presidente (8 luglio)

Il numero dei nuovi casi di contagio del bollettino torna a superare quota 1.000 attestandosi a 1.010, con una risalita del tasso di positività allo 0,6%. In calo invece il numero dei decessi, che sono stati 14 in totale in Italia. In calo anche i numeri dei ricoveri, con 180 in terapia intensiva ed una diminuzione di 7 unità, e 1,234 nei reparti ordinari con un calo, rispetto al giorno precedente, di 37 unità.

Ultime notizie, ad Haiti assassinato il presidente e ferita gravemente la moglie

L’isola di Haiti è sotto shock per l’uccisione di Jovenel Moïse, il presidente in carica, che secondo le autorità dell’isola è stato assassinato ad opera di un commando di stranieri che si è introdotto nella sua villa ed ha anche gravemente ferito la moglie. Sull’isola dei Caraibi è stato dichiarato lo stato d’assedio, con chiusura dell’aeroporto internazionale della capitale, e si sta cercando di fare luce su questo episodio di violenza che è accaduto all’alba di mercoledì. La crisi che da tempo tiene in scacco l’isola, che ha visto un aumento dei sequestri di persona e il dilagare della povertà, sta dunque aumentando. In un primo momento la stampa locale aveva reso noto che anche la moglie del presidente era morta, ma poi la notizia è stata smentita.

Ultime notizie, il coronavirus nel mondo

Mentre crescono le preoccupazioni per la variante Delta, con i dati nel mondo il coronavirus ha causato più di 4 milioni di morti. In Brasile si sono avuti numeri significativi in aumento rispetto a quelli precedenti con 1,78° morti e 62.504 nuovi contagi in 24 ore. Nel regno Unito c’è molta paura per la finale degli Europei in programma a Londra domenica prossima, anche se il governo inglese si dice certo di poter tenere sotto controllo i contagi. Il numero delle ultime 24 ore è stato di 32,548 che rappresenta il numero più alto dallo scorso mese di gennaio. Al contrario calano, seppur di poco, i decessi, con 33 odierni contro i 37 registrati il giorno precedente, ed anche i ricoveri ospedalieri non aumentano con lo stesso ritmo.

Ultime notizie, le nuove nomine per la Rai

Il Premier Draghi non ha intenzione di aspettare le indicazioni dei partiti e per il 12 luglio arriveranno le nomine sia del nuovo presidente che dell’A.D. Rai. La riunione per scegliere i rappresentanti dei partiti che faranno parte del CDA aziendale è slittata, ma Draghi ha chiarito che per l’ente televisivo italiano non si può aspettare ed occorre una nuova guida molto forte che riesca ad evitare un declino che potrebbe arrivare a causa dei debiti maturati. Per quanto riguarda i 4 rappresentanti dei partiti dovranno essere votati dal parlamento, ma Draghi indicherà comunque presidente ed A.D. il 12 luglio nel corso dell’assemblea degli azionisti.

Ultime notizie, DDL Zan: continuano le polemiche

Continuano le polemiche relativamente al DDL Zan con Chiara Ferragni che si è schierata a favore della legge, contro i politici, tra i quali Renzi e Salvini. Anche da parte del marito, Fedez, c’è stato un attacco verso la classe politica, mentre Matteo Salcini, rispondendo ad una domanda su Fedez ha dichiarato di preferire Orietta Berti. La legge, che sembrava vicina all’approvazione, vede invece un rallentamento proprio a causa dei “distinguo” sia di Italia Viva che di Salvini, come sottolineato dalla Ferragni sui social.



