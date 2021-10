Ultime notizie/ Ultim’ora: oggi i risultati delle Elezioni Comunali 2021 (4 ottobre)

Ultime notizie, oggi risultati Elezioni Comunali 2021

Le Elezioni Comunali 2021 che interessano circa 12 milioni di italiani sono iniziate ieri alle 7.00 e si concluderanno oggi alle 15.00, quando cominceremo a raccogliere in diretta i risultati e ad analizzarli. Come sempre nelle ultime ore è caccia agli indecisi da parte dei partiti e si cerca di portare alle urne quanti più elettori possibile. I primi dati diramati riguardo all’affluenza sono inferiori a quelli della precedente consultazione, che però si svolgeva in un solo giorno. In molti seggi, inoltre, ci sono stati problemi a causa delle rinunce degli scrutatori che erano stati nominati. Naturalmente anche oggi all’interno dei seggi si devono rispettare le norme anti-Covid che erano state introdotte in occasione della tornata elettorale dello scorso anno.

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale. Dati: Roma – Milano – Napoli – Torino – Bologna

Ultime notizie, precipita un aereo a Milano: 8 morti

Gravissimo incidente aereo ieri a Milano. Un aereo con 8 persone a bordo, tra le quali un bambino, è precipitato in Via Marignano cadendo su un edificio in costruzione. Tutti gli occupanti del velivolo sono morti. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.00 e l’aereo, un ultraleggero, secondo le dichiarazioni di un testimone, ha prima preso fuoco e poi è precipitato in picchiata sulla palazzina. Secondo le prime informazioni l’aereo era partito da Linate e diretto a Olbia con a bordo una famiglia straniera.

Ultime notizie, a Roma brucia il “Ponte di ferro”

Una notte di fuoco ha tenuto sveglia la città di Roma tra sabato e domenica. Il Ponte di ferro è bruciato ed in parte crollato. Il fuoco potrebbe essere stato causato dall’esplosione di una bombola di gas, come hanno raccontato dei testimoni che hanno sentito puzza di gas e subito dopo hanno visto spengersi tutte le luci. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, con l’incendio che propagava molto velocemente e che poteva creare problemi data la presenza di tubature del gas. L’incendio è poi stato spento ed ora si fanno già i conti con i problemi che il crollo del ponte arrecherà alla circolazione. L’incendio è scoppiato intorno alle 23.30 e come di consueto, oltre ai vigili ed alle squadre di emergenza, nella zona sono arrivati immediatamente i curiosi a riprendere le immagini dell’incendio con gli smartphone. Fortunatamente l’incendio ed il crollo non hanno causato feriti.

Ultime notizie, parla il governatore di Bankitalia

Antonio Visco, attuale governatore della Banca d’Italia, è intervenuto alle “Giornate di Economia Marcello De Cecco 2021”, parlando dell’andamento dell’economia italiana. Visco si è soffermato in particolare sul Pnrr che ha definito come una sfida straordinaria per il nostro Paese, seppur di fronte all’aumento dei prezzi che ha fatto salire l’inflazione, che però a suo giudizio è solo temporaneo, anche perché tutte le banche mondiali puntano sulla stabilità.

Ultime notizie, morto a 78 anni Bernard Tapie

L’imprenditore francese Bernard Tapie, che era stato anche ministro, oltre che presidente dell’Olympique Marsiglia, è morto all’età di 78 anni. La notizia della scomparsa del patron dell’Adidas è stata comunicata dalla famiglia con un comunicato. Tapie era ammalato dal 2017 quando gli venne diagnosticato un tumore allo stomaco e negli ultimi mesi la sua situazione era decisamente peggiorata.

Ultime notizie, manifestazioni in Usa in difesa dell’aborto

Dopo la promulgazione della “legge shock” nello stato del Texas che vieta l’aborto, moltissime donne stanno protestando nelle città statunitensi e si rivolgono alla Corte Suprema per il suo annullamento. La legge prevede che non sia più possibile abortire dopo 6 settimane di gravidanza. La “Marcia delle donne” è la prima che si tiene dopo che Donald Trump non è più alla Casa Bianca.



