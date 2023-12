Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: incidente ferroviario a Faenza, 17 feriti

Ultime notizie: incidente ferroviario a Faenza

Nel corso della serata di ieri, attorno alle ore 20:20, nella zona di Faenza, nel Ravvenate, si è registrato un incidente ferroviario che ha coinvolto un convoglio Rock e un Frecciarossa 1000. Fortunatamente nessuno dei due treni coinvolti viaggiava ad alta velocità, ma nonostante questo sono stati 17 i feriti registrati, mentre circa 400 persone sono state evacuate nel corso della nottata e hanno raggiunto, in sicurezza, la stazione di Bologna.

A causa dell’incidente ferroviario all’altezza di Faenza la circolazione dei treni regionali e veloci è stata sospesa temporaneamente, mentre in mattinata Trenitalia con una nota ha sottolineato che il traffico è ripreso regolarmente, seppur siano possibili ancora lievi ritardi. Non sono state del tutto chiarite le dinamiche dell’incidente, ma si suppone che tra i due treni vi sia stata un errore nella comunicazione che ha portato il Frecciarossa a tamponare il treno regionale. Secondo gli inquirenti che indagano sulle cause dell’incidente ferroviario di Faenza, è probabile che il capotreno del convoglio ad alta velocità si sia reso conto dell’ingombro ed abbia ridotto la velocità, permettendo di contenere i danni.

Ultim’ora oggi: bombe su Kiev

Nel corso della notte sono continuati gli scontri tra Ucraina e Russia, giunti ormai il 656esimo giorno consecutivo. Nella giornata di oggi il presidente ucraino Zelensky sarà ospitato a Washington, dove probabilmente discuterà con il presidente Biden i nuovi pacchetti di aiuti e la strategia militare da adottare dopo il fallimento della controffensiva. Secondo gli 007 britannici, inoltre, Mosca ora punterebbe a colpire le ultime infrastrutture energetiche dell’Ucraina, mentre nella nottata si è registrata una pioggia di missili sul Kiev che ha provocato, secondo le autorità locali, almeno 2 morti e 4 feriti, tutti adulti.

Le ultime notizie sulla guerra a Gaza

Contestualmente al conflitto in Ucraina, non si fermano neppure la guerra sulla striscia di Gaza, che nella giornata di domani sarò al centro di un’Assemblea generale d’emergenza delle Nazioni Unite. L’oggetto della discussione sarà il veto apposto dagli USA nella richiesta mossa dall’ONU di cessare immediatamente il fuoco. Secondo l’UNRWA attualmente i morti nel conflitto sono oltre 18mila, a fronte di 50mila feriti, ai quali si aggiungono circa 1 milione e 800mila sfollati. L’esercito israeliano, invece, nella notte ha comunicato di aver ucciso il comandate del battaglione Shejaiya di Hamas, Emad Qariqa. Netanyahu, inoltre, ha sottolineato che decine di terroristi si sono arresi, segnale che per Hamas è “l’inizio della fine”.











