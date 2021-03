ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: incontro tra Enrico Letta e Giuseppe Conte (25 marzo)

Il consueto bollettino riguardante l’epidemia di coronavirus segnala 21.267 nuovi casi di contagio e 460 vittime. Il totale dei tamponi processati è stato di 363mila, per un tasso di positività del 5,8%, con un aumento leggero, + 0,2% sul dato di martedì. Con questi numeri il totale dei contagiati è arrivato a 3.440.862, mentre i decessi hanno superato quota 106mila attestandosi a 106.339. Con i guariti delle ultime 24 ore pari a 20.132, il numero dei contagiati attuali sale di 654 unità. Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, salgono di 10 unità quelli relativi ai reparti ordinari e di 42 quelli in terapia intensiva. Numeri che portano i rispettivi totali a 28.438 e 3.588.

Nella mattinata di mercoledì si è svolto l’incontro tra il neo segretario Pd, Enrico Letta e l’ex premier Giuseppe Conte che è il leader in pectore del Movimento 5 Stelle Al termine dell’incontro, che si è svolto all’Arel, Conte ha dichiarato che il Partito Democratico resta un interlocutore privilegiato per il M5S e che alle elezioni comunali schierarsi da soli potrebbe essere meno efficace di costruire una coalizione. Nel corso del colloquio, che ha avuto una durata di circa 60 minuti, si è parlato appunto del tentativo di costituire un fronte unico da opporre al centrodestra, cercando le adeguate sinergie tra i due gruppi. Anche Letta sta cercando di accelerare la costruzione di una alleanza e nello stesso tempo per consentire che al Parlamento Europeo il gruppo dei grillini possa inserirsi nel gruppo dei socialisti e democratici.

Nell’udienza che si è tenuta presso il tribunale di Milano per il processo Ruby ter Silvio Berlusconi non era presente ed il suo avvocato ha dichiarato che si trova ricoverato, da lunedì scorso, in ospedale al San Raffaele, senza però approfondire la situazione di salute del leader di Forza Italia. Nonostante questo la difesa non ha chiesto nessun rinvio e quindi l’attività nell’aula del processo è andata avanti.

Nella mattinata di mercoledì il Presidente della Repubblica ha reso omaggio alle vittime della strage delle Fosse Ardeatine. L’eccidio compiuto dalle forze armate tedesche occupanti aveva causato la morte di 335 persone come rappresaglia per un attentato che aveva visto la morte di 10 soldati tedeschi. Per Sergio Mattarella si è trattato dell’ultima visita come Presidente della Repubblica, dopo che aveva visitato in forma privata il sacrario con la lapide che ricorda le vittime non appena eletto alla massima carica dello stato.

La crisi economica e gli effetti della pandemia hanno colpito anche il Vaticano con Papa Francesco che ha deciso di ridurre le spese iniziando dagli stipendi dei cardinali e di tutte le altre persone che lavorano nella curia. Per i cardinali la riduzione, che partirà per tutti dal prossimo mese. sarà del 10% mentre per gli altri esponenti che hanno degli stipendi minori scenderà fino al 3%. Gli introiti della Città del Vaticano, anche a causa della chiusura dei Musei Vaticani, sono in pratica quasi azzerati.

Nel suo discorso a Palazzo Madama il Premier Draghi ha toccato vari argomenti, iniziando dalla somministrazione dei vaccini, rimproverando le Regioni che hanno trascurato gli anziani per vaccinare altri gruppi di persone, dicendo che questo è avvenuto “probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale”. Sempre sui vaccini ha rimarcato l’accelerazione che si è avuta nelle ultime settimane con la somministrazione giornaliera di circa 170mila dosi, e con la prospettiva di arrivare a quota 500mila al giorno nel mese di aprile. Riguardo alla riapertura delle scuole ha dichiarato che si sta lavorando per poter riaprire gli asili e le scuole elementari dopo Pasqua anche nelle regioni rosse.

