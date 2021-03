Bollettino coronavirus Ministero Salute 24 marzo/ Tasso positività giù, 5.6%

Il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute è atteso come sempre attorno alle ore 17:00 di questa sera. Anche oggi, mercoledì 24 marzo 2021, scopriremo quindi i nuovi contagi, i morti, la situazione negli ospedali, il tasso di positività e via discorrendo. La curva sembrerebbe iniziare lentamente ad abbassarsi, così come confermato dal bollettino comunicato nella serata di ieri, quando i nuovi casi sono stati 18.765 a fronte di 335.189 tamponi fra antigenici e molecolari.

Numeri che hanno permesso di abbassare notevolmente il tasso di positività, passato dall’8.1% di lunedì al 5.6% di ieri, esattamente 2.5 punti percentuali in meno. E’ invece drammatico il numero dei morti, ben 551 vittime in sole 24 ore, il dato più alto dal mese di gennaio, per un totale di decessi da covid pari a 105.879. Al momento vi sono 560.654 persone con il covid in Italia, numero che è decresciuto di 2.413 unità in 24 ore, e questa è invece una buona notizia, mentre in isolamento vi sono 528.680 (-2.828 rispetto a ieri).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 24 MARZO, LE PAROLE DI SPERANZA

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, nei reparti di terapia intensiva vi sono 3.546 pazienti, dato che è cresciuto di 36 unità in 24 ore, mentre nei reparti di degenza ordinaria il numero è pari a 28.428 persone, +379 fra lunedì e martedì. Infine, in merito alle regioni con più contagi, ancora una volta è la Lombardia quella a comunicare più casi, leggasi 3.643 nuovi positivi (qui il report completo). Intanto si avvicina inesorabilmente la Pasqua, e con i numeri che sembrano diminuire ci si interroga se dopo le festività il governo possa allentare qualche misura restrittiva anti-covid. A riguardo però il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha spiegato: “nessuna decisione è stata assunta, ci confronteremo nei prossimi giorni”. Sul piano vaccinale, invece: “Il Piano vaccinazioni nazionale è stato approvato da tutte le Regioni e a quel piano bisogna attendersi. Le regole sono chiare. Dobbiamo evitare polemiche, la campagna di vaccinazione è patrimonio di questo Paese”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 23 MARZO





