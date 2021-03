ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: le reazioni al Decreto Sostegno (21 Marzo)

Ultime notizie: il bollettino coronavirus di sabato fa registrare 23.832 nuovi casi a fronte 354.480 tamponi processati, con un calo, rispetto al giorno precedente, di 1.903 unità. Cala anche il tasso di positività che torna sotto il 7% attestandosi al 6,7%. Aumenta invece il numero delle persone decedute, sabato 401 contro i 386 decessi segnalati venerdì. In crescita i ricoveri in terapia intensiva, + 31 rispetto al giorno precedente, e in terapia ordinaria, + 203. I rispettivi totali sono quindi di 3.387 e 27.061. Con i morti di ieri il numero totale è salito a 104.642 dall’inizio della pandemia. La regione che ha fatto registrare il maggiore incremento di casi è la Lombardia, con 4.810 nuovi contagi, mentre la seconda è stata l’Emilia Romagna che ha avuto un aumento di 2.560 unità. Altre tre regioni, Campania, Piemonte e Veneto, hanno fatto registrare numeri superiori a 2mila per i nuovi casi.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni di oggi, 20 marzo 2021: le quote

Ultime notizie, le reazioni al Decreto Sostegno

Giudizio positivo sui nuovi criteri, ma negativo per quanto riguarda le risorse messe a disposizione che vengono giudicate insufficienti. Questa la risposta delle partite IVA dopo la presentazione, nella giornata di ieri, del Decreto Sostegni. Secondo le organizzazioni delle partite IVA, la soglia fissata al 30% non è la soluzione migliore, mentre la Cna suggerisce l’adozione di un meccanismo di “decalage”. Resta anche una certa incertezza riguardante l’esonero dai contributi. Tutte le associazioni di categoria sono concordi nel chiedere al governo di “fare in fretta” con la messa a regime di queste misure e con l’arrivo dei denari, a ricoprire, almeno in parte, le ingentissime perdite.

ReiThera, via sperimentazione vaccino “italiano”/ Gianrico Carofiglio tra volontari

Ultime notizie, il sabato dello sport

Nel campionato di calcio, rinviata per problemi di Covid la partita tra Inter e Sassuolo, si sono giocati due anticipi, con il Bologna che è stato autore di una clamorosa rimonta a Crotone, ribaltando il 2-0 e portandosi a casa i 3 punti con il finale di 2-3. Al Picco di La Spezia i liguri hanno battuto il Cagliari per 2–1. Restiamo in Liguria, ma parliamo della Milano-Sanremo di ciclismo: dove a sorpresa ha trionfato Jasper Stuyven, il belga ha beffato tutti i favoriti della vigilia attaccando primo alla fine della discesa del Poggio conquistando così la Classicissima.

LEGGI ANCHE:

Variante brasiliana Covid in Sardegna/ Scoperta dal laboratorio sentinella di Sassari

© RIPRODUZIONE RISERVATA