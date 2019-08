ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi. M5S e PD verso il Conte-bis (28 agosto 2019)

La trattativa tra il Movimento 5 Stelle e il Partito democratico prosegue. L’ultimo incontro tra le due delegazioni si è concluso nella serata di martedì, dopo che nella prima parte della giornata c’era stata un’improvvisa chiusura da parte dei 5 Stelle. Decisiva l’apertura del Pd sul nome di Giuseppe Conte come primo ministro, ora il nodo da sciogliere rimane la posizione di Luigi Di Maio (in bilico la sua conferma come vicepremier nel governo giallorosso). Sembra invece confermata l’assenza di Nicola Zingaretti dal nuovo esecutivo, con la carica di vice presidente del Consiglio che dovrebbe essere ricoperta da un uomo forte dem (nelle ultime ore sono circolati i nomi di Dario Franceschini e Andrea Orlando, ex ministro della Giustizia).

Ultime notizie, Centrodestra: vogliono solo poltrone e potere

Matteo Salvini, dopo aver aperto la crisi di Ferragosto, grida all’inciucio pianificato da tempo dal Movimento 5 Stelle e dal premier Giuseppe Conte, con quest’ultimo che avrebbe seguito i consigli degli ‘amici’ Macron e Merkel. Il capo del Viminale ha inoltre giudicato il sempre più probabile Conte bis come un Monti bis, rievocando così il fantasma dell’esecutivo tecnico. Fortemente contrari all’ipotesi di un governo giallorosso anche i principali esponenti di Forza Italia, che definiscono M5S e Pd come due partiti in cerca soltanto di poltrone e potere. Rimane della stessa idea nel frattempo Giorgia Meloni, che conferma la volontà di scendere in piazza qualora si concretizzasse un Conte bis.

Ultime notizie, pranzavano insieme: spariti da domenica

Un operaio di 47 anni e una ragazza di 28 anni sono scomparsi in provincia di Piacenza nella giornata di domenica, dopo essere stati a pranzo insieme. A lanciare l’allarme la sorella della donna, che ha ribadito più volte come la giovane non avesse mai manifestato prima di allora alcun segnale di un’eventuale fuga volontaria. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto l’uomo dopo alcune ore camminare nelle campagne vicine alla località dove i due avevano mangiato, con gli indumenti sporchi di fango. In queste ore le squadre dei vigili del fuoco stanno proseguendo le ricerche nell’area segnalata dai testimoni.

Ultime notizie, occhi aperti per le truffe a Firenze

Mentre era in vacanza a Firenze, il noto youtuber norvegese Harald Baldr con la sua videocamera ha filmato una truffa reiterata ai danni dei turisti da parte di tre ambulanti stranieri. Il filmato ha fatto in breve tempo il giro del mondo, raccogliendo soltanto nelle prime 24 ore oltre 300 mila visualizzazioni. Nelle ultime settimane in Europa c’è stata una forte sensibilizzazione riguardo i borseggiatori, i furti e le truffe alle quali sono soggetti i turisti: questo caso si accoda alle polemiche relative a Barcellona e ai truffi avvenuti sulla metropolitana.

Ultime notizie, l’ottimismo aiuta a vivere meglio

Una recente ricerca scientifica condotta negli Stati Uniti sembrerebbe confermare che l’ottimismo aiuta a vivere meglio e più a lungo. Niente di nuovo per le persone più anziane, il cui motto è ‘Cuor contento in ciel l’aiuta’. Secondo i ricercatori statunitensi, le persone ottimiste vivrebbero tra l’11 e il 15 per cento in più rispetto a chi invece è oppresso dalle preoccupazioni. L’ottimismo aiuterebbe a prevenire le malattie cardiovascolari e sarebbe un fattore preponderante per l’aumento della longevità e il miglior funzionamento del corpo anche una volta sopraggiunta la terza età.



© RIPRODUZIONE RISERVATA