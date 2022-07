Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, M5s non vota Decreto Aiuti: Draghi da Mattarella

Nella serata di ieri il presidente del consiglio, Mario Draghi, si è recato al Colle dal capo dello stato Mattarella, per un colloquio dopo che il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, forza governativa, ha deciso di fatto di “togliersi” dall’esecutivo, non votando il Decreto Aiuti. Su 104 deputati dei Cinquestelle, ricorda l’agenzia Ansa nella sua edizione online, 85 non hanno partecipato al voto, ed ora si attende che il testo approvato giunga in Senato dove è alta tensione. L’ex premier Conte ha commentato: ‘Il non voto è questione di coerenza e linearità’, mentre il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha aggiunto: ‘Stop ricatti da M5s, serve verifica di maggioranza’. Infine la Lega: ‘Bene la richiesta di chiarimento di FI’

Gabriel Garko compie 50 anni/ L'attore festeggia a Ballando con le stelle 2022

Ultime notizie, morto Angelo Guglielmi

E’ morto nella giornata di ieri lo storico direttore di Rai Tre, Angelo Guglielmi. Aveva 93 anni e secondo le notizie emerse sarebbe morto nel sonno. A lui si deve in lancio nel periodo 1987-1994 di programmi ancora oggi trasmessi dalla televisione pubblica, e fra i tanti si ricordano Telefono Giallo, Samarcanda e Linea Rovente, Chi l’ha visto?, Un giorno in pretura, La TV delle ragazze, Blob, Mi manda Lubrano (poi divenuto Mi manda Raitre), Io confesso, Magazine 3, Avanzi, Ultimo minuto, Quelli che il calcio, Da Storia Nasce Storia, Tunnel e Storie maledette. In merito invece ai presentatori, si ricordano Corrado Augias, Michele Santoro, Donatella Raffai, Roberta Petrelluzzi, Serena Dandini, Fabio Fazio, Piero Chiambretti, Giuliano Ferrara, Daniele Luttazzi e Franca Leosini. Angelo Guglielmi è stato anche capostruttura di Rai Uno fino al 1986, e poi direttore dell’Istituto Luce dal 1995 al 2001.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 12 luglio/ +1 in T.I., positività 23.6%

Ultime notizie, Gazprom taglia gas per l’Italia di un terzo

La Gazprom, attraverso l’Eni, ha fatto sapere di aver ridotto di un terzo le forniture di gas all’Italia rispetto alla media degli ultimi giorni. Come spiegato dalla compagnia italiana: “Gazprom – si legge sull’agenzia Ansa – ha comunicato che per la giornata di oggi fornirà a Eni volumi di gas pari a circa 21 milioni di metri cubi al giorno, rispetto a una media degli ultimi giorni pari a circa 32 milioni di metri cubi al giorno. Eni fornirà ulteriori informazioni in caso di nuove e significative variazioni dei flussi”. Ora l’attenzione è tutta rivolata a ciò che accadrà fra 10 giorni, quando il gasdotto dovrebbe riprendere a funzionare regolarmente dopo i lavori di manutenzione sul Nord Stream 1, ma secondo gli addetti ai lavori è probabile che Mosca utilizzi l’occasione come pretesto per chiudere definitivamente le forniture. La pensa così il ministro francese Bruno le Maire che considera l’ipotesi “la più probabile”, e che ha invitato l’Europa a “prepararsi”.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 12 luglio/ +420 ricoveri, positività 20.1%

Ultime notizie, pensioni: “32% pensionati prende meno di 1.000 euro

Nella giornata di ieri è stato presentato il XXI Rapporto annuale Inps, illustrato dal presidente Pasquale Tridico. Tanti i dati emersi sulle pensioni, a cominciare dal fatto che nel 2021 i pensionati con un reddito inferiore ai 1.000 euro sono stati il 32 per cento del totale, circa 5.1 milioni in totale e pari ad un pensionato su tre. Inoltre, si sottolinea che il numero di pensionati con un reddito inferiore ai 12.000 euro è pari al 40 per cento considerando solo gli importi delle prestazioni al lordo dell’imposta personale sul reddito. Con 30 anni di contributi versati e un salario di 9 euro lordi l’ora, un lavoratore potrebbe avere una pensione a 65 anni di circa 750 euro, un valore che al momento è superiore al trattamento minimo che è di 524 euro al mese.











