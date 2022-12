Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Manovra, il governo pone la fiducia: voto in Aula

Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, parlando all’incontro con i parlamentari di Fratelli d’Italia, ha commentato così la Manovra di bilancio: “Mi pare che tra mille difficoltà – si legge sull’agenzia Ansa – anche di rodaggio, con giorni complessi per la legge di bilancio e nonostante tutto quello che si può e dovrà migliorare, si può dire che rispetto a chi auspicava e prefigurava la partenza della nostra maggioranza e governo come una catastrofe, tutto il racconto fatto contro di noi sta tornando indietro come un boomerang”.

Sulla manovra è intervenuto anche Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e politiche sociali, a 24 Mattino su Radio 24: “Sulla manovra purtroppo non ci sono più margini per Opzione Donna, speravo di riuscire a gestire questa fase, ma le varie coperture della Ragioneria ci hanno bloccato dal dare questa risposta. Abbiamo ancora qualcos’altro per poter cambiare nel decreto Mille Proroghe, stiamo lavorando, la nostra volontà è dare risposte se troviamo le coperture. È solo una questione di trovare le coperture per rinnovare Opzione Donna, il problema è pluriennale, servono 80 milioni nel 2023 poi aumenta a 250 milioni nel 2024”. Intanto il governo ha deciso di porre la fiducia sulla manovra, così come annunciato da Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento: la votazione avrà inizio questa sera alle ore 20:30.

Ultime notizie, Zelensky al Congresso USA

Ha fatto il giro del mondo l’intervento del presidente dell’Ucraina, Zelensky al Congresso USA: “Di fronte alle primitive tattiche russe e contro ogni probabilità – le sue parole riportate dall’Ansa – l’Ucraina non è caduta ma vive e combatte. non ci arrenderemo mai” e questo grazie anche al sostegno “essenziale” degli Stati Uniti: “voglio ringraziare gli americani” e dire loro che gli aiuti concessi a Kiev “non sono beneficienza ma un investimento nella sicurezza globale e nella democrazia”.

Zelensky è stato accolto dal congresso americano con una standing ovation “E’ troppo per me”, ha detto ringraziando i senatori presenti nonché la Speaker della camera Nancy Pelosi e la vicepresidente Kamala Harris. “Il prossimo anno sarà critico”, ha poi ammesso Zelensky ma “Potete velocizzare la nostra vittoria”, riferendosi ai nuovi possibili aiuti militari previsti. Il presidente ucraino ha poi parlato della Russia come di uno “stato terrorista” aggiungendo che potrebbe fermare l’aggressione “se volesse”. Dopo l’incontro con il Presidente americano Biden, il Presidente ucraino Zelenski è tornato a Kiev dove è stato accolto trionfalmente al congresso a cui ha invocato ulteriormente il sostegno degli Stati Uniti, necessario per salvaguardare la democrazia. Il Presidente Biden ha già deciso l’invio di ulteriori aiuti militari, in particolare per la difesa dagli attacchi missilistici russi con i sistemi Patriot. Intanto il Presidente russo Putin afferma che la Russia troverà un adeguato antidoto anche contro il tetto al prezzo del gas imposto dall’Unione Europea.

Ultime notizie Qatargate: braccialetto economico per Eva Kaili

Nella giornata di ieri sono giunte importanti novità in merito al Qatargate, lo scandalo scoppiato nelle ultime settimane all’Europarlamento. Gli avvocati di Eva Kaili, accusata di aver preso 750mila euro in contanti dal Qatar, hanno chiesto che la sua assistita venga scarcerata e le venga apposto il braccialetto elettronico. “Sta partecipando attivamente all’inchiesta e noi rigettiamo tutte le accuse, non è mai stata corrotta”, le parole dei legali come si legge su TgCom24 “Abbiamo chiesto la scarcerazione con il braccialetto elettronico, ha una figlia da cui tornare, non vuole scappare”.

L’eurodeputata è indagata assieme al compagno Francesco Giorgi e l’ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri, ma la stessa ha negato di aver ricevuto il denaro dal Qatar per influenzare le decisioni politiche in favore della nazione che ha recentemente ospitato i mondiali di calcio. Kaili “non sapeva dell’esistenza di questi soldi”, ha assicurato il suo avvocato Michalis Dimitrakopoulos.

Ultime notizie, la premier Meloni parla agli Ambasciatori – Il Presidente della Repubblica saluta il personale militare all’estero

Nel tradizionale incontro con gli ambasciatori accreditati in Italia, la premier Meloni ha ricordato che difendiamo l’Ucraina per una pace giusta. Parlando della manovra di stabilità ha affermato che fino all’ultimo istante si cercherà di migliorarla. Alla fine dell’intervento il viaggio che la porterà in Iraq dove incontrerà il personale militare delle nostre missioni di Baghdad e Erbil. Ed è proprio al personale militare impegnato all’estero che il Presidente Mattarella si è rivolto nel pomeriggio affermando che il Paese è orgoglioso delle proprie Forze Armate.

Ultime notizie, non si placano le proteste in Iran

Non si fermano e anzi aumentano le proteste in Iran dopo la morte di una ragazza di 14 anni arrestata dalla Polizia, prima violentata e poi picchiata a morte perché non voleva indossare il velo nella sua aula scolastica in segno di protesta. Si tratta solo dell’ultima delle tante donne vittime della repressione in Iran. Anche in Afghanistan le donne perdono i propri diritti e non potranno più frequentare l’università col mondo che risulta indignato solo a parole.

Ultime notizie, coppia di giovani italiani uccisa in Inghilterra

Due giovani fidanzati italiani della provincia di Messina sono stati trovati morti nell’appartamento dove il ragazzo abitava dopo aver trovato un lavoro. La ragazza, che lo aveva raggiunto per le festività, è rimasta vittima dello stesso assassino, un ventunenne coinquilino. La Polizia indaga per comprendere il movente e le modalità del delitto.











