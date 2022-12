Zelensky al Congresso: “no negoziati con i russi nazisti”/ “Soldati Usa non servono”

IL DISCORSO DI VOLODYMYR ZELENSKY AL CONGRESSO USA: IL VIDEO

«Sono sicuro che vinceremo la guerra. Con i missili Patriot costruiremo uno spazio aereo sicuro. Apprezziamo di cuore l’aiuto americano»: il lungo discorso tenuto da Volodymyr Zelensky ieri al Congresso Usa segna, comunque lo si guardi e giudichi, un nuovo scenario sulla guerra tra Ucraina e Russia, giunta al 302esimo giorno di combattimenti. Quello di Zelensky infatti non è solo il primo viaggio fuori dall’Ucraina dall’inizio della guerra ma è anche il “simbolo” – con il colloquio con Biden alla Casa Bianca e poi il discorso al Congresso a Capitol Hill – di una rinnovato legame stretto tra Ucraina e Stati Uniti. Da ultimo, i 2 miliardi di dollari in aiuti militari con annessi missili di difesa Patriot rappresentano un messaggio chiaro alla Russia di Putin: la guerra Kiev (e gli Usa) la vogliono vincere, non negoziare.

«I vostri soldi non sono beneficenza, ma un investimento nella sicurezza globale e nella democrazia», ha spiegato il Presidente ucraino parlando a Camera e Senato americani riuniti sotto l’egida della vicepresidente Kamala Harris e della speaker uscente Nancy Pelosi. Zelensky ha paragonato i soldati americani che nel Natale del 1944 fermarono i nazisti di Hitler durante l’offensiva delle Ardenne, con quelli ucraini che oggi combattono contro i russi per salvare la libertà e la democrazia dell’Occidente. Un paragone durissimo che vede ancora una volta la Russia ‘avvicinata’ alla Germania nazista, rispondendo di fatto alle invettive del Cremlino che continua a considerare il Governo di Kiev ispirato da teorie nazionalsocialiste. «Questa battaglia non può essere congelata o rinviata. Non può essere ignorata, sperando che l’Oceano o qualcos’altro ci garantisca protezione […] La vittoria dell’Ucraina sarà anche la vittoria dell’America. Nonostante le tattiche primitive russe, e contro ogni probabilità, l’Ucraina non è caduta, ma vive e combatte. Non ci arrenderemo mai».

MISSILI PATRIOT E SOLDATI USA: COSA HA DETTO ZELENSKY AL CONGRESSO

Zelensky ha parlato più volte di “vittoria” da inseguire ad ogni costo e ora, con i soldi e i missili di difesa per difendere lo spazio aereo, ogni possibile discorso di negoziato o tregua sembra del tutto congelato. «Fra pochi giorni è Natale. In Ucraina lo celebreremo anche a lume di candela, e non per romanticismo. Non abbiamo l’elettricità e molti non hanno l’acqua. Ma non ci lamentiamo. La luce della nostra fede illuminerà il Natale», spiega ancora Zelensky nel lungo discorso al Congresso Usa. L’Ucraina si augura solo e soltanto la vittoria e chiede agli americani ancora nuovi aiuti: armi pesanti – ovvero carri armati e aerei – da poter usare per difendersi dall’aggressione russa. Spiega il Presidente: «L’Ucraina non ha mai chiesto ai soldati americani di combattere sulla nostra terra invece che noi. Vi assicuro che i soldati Ucraini sanno gestire perfettamente carri armati e aerei americani da soli. Se non li fermiamo ora i russi, ‘è solo una questione di tempo prima che Mosca colpisca altri alleati degli Stati Uniti. Il mondo è troppo interconnesso e interdipendente per permettere a qualcuno di stare in disparte e sentirsi al sicuro quando una battaglia simile continua».

«L’assistenza di oggi per la prima volta include il Patriot Air Defense System in grado di abbattere missili da crociera, missili balistici a corto raggio e aerei a un livello significativamente più alto rispetto ai sistemi di difesa aerea forniti in precedenza», ha spiega il Segretario di Stato Usa Antony Blinken dopo l’incontro con Biden e Zelensky prima del discorso al Congresso. Ha poi ribadito che gli Stati Uniti continueranno a «sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario, in modo che Kiev possa continuare a difendersi ed essere nella posizione più forte possibile al tavolo dei negoziati quando sarà il momento». Ci vorranno comunque diversi mesi perché le forze armate ucraine vengano addestrate all’uso del sistema di difesa missilistica Patriot, ha sottolineato un alto funzionario del ministero della Difesa americano citato dalla Cnn: «Il Patriot richiede addestramento e prevediamo che ci vorranno diversi mesi per garantire che le forze ucraine abbiano le competenze necessarie per impiegarlo con successo. In ogni caso», ha aggiunto il funzionario di Biden, «i Patriot daranno all’Ucraina una capacità notevole a lungo raggio per difendersi da missili da crociera, missili balistici e aerei». Poco prima del discorso al Congresso Usa, il Presidente Biden nel colloquio con Zelensky ha ribadito che la leadership del Presidente ucraino «ha ispirato il mondo intero […] Non sarete mai soli, saremo con voi finché sarà necessario: i missili Patriot saranno un asset cruciale per la difesa del Paese contro l’aggressione russa […] Putin sta prendendo sempre più di mira obiettivi civili… Quest’uomo fallirà… Ha già fallito in passato ed è molto importante per lui e per tutti gli altri vedere che il presidente Zelensky e io siamo uniti».













