Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Manovra: ok di Bruxelles, ma bocciati pos e contante

L’Unione Europea, e precisamente la Commissione Ue, ha promosso la manovra finanziaria italiana definendola “nel complesso” “in linea con le raccomandazioni” europee. L’organo del Vecchio Continente ha giudicato “plausibili” le ipotesi macroeconomiche alla base del progetto di bilancio “sia nel 2022 che nel 2023”, storcendo però il naso dinanzi ad alcuni punti, a cominciare dalla lotta all’evasione fiscale, leggasi l’innalzamento del tetto dei contanti da 2 a 5 mila euro nel 2023, e la cancellazione dei debiti fiscali al di sotto dei 1.000 euro definita dall’Ue una misura “equivalente a un condono”.

Milano, morto il medico colpito con un machete/ Era stato aggredito al San Donato

Critiche anche nei confronti del limite dei pagamenti con il Pos a 40 o 60 euro (non è ancora chiaro), e “il rinnovo, con criteri di età più severi, nel 2023 dei regimi di pensionamento anticipato scaduti a fine 2022”. La Commissione Ue ha fatto inoltre sapere che l’Italia non ha ancora “compiuto progressi per quanto riguarda la parte strutturale delle raccomandazioni di bilancio contenute nella raccomandazione del Consiglio del 12 luglio 2022 nel contesto del semestre europeo e invita pertanto le autorità ad accelerare i progressi”. Da segnalare che nel pomeriggio di ieri si è registrata la protesta delle opposizioni, con PD, Verdi, M5S e Sinistra che hanno occupato i banchi della presidenza per protestare contro l’assenza della maggioranza alla ripresa dei lavori della commissione Bilancio della Camera, chiamata ad esaminare la Manovra. Ci sono state polemiche anche durante l’illustrazione degli emendamenti, durante la quale le opposizioni hanno parlato di mancanza di rispetto da parte dei relatori di Lega e Forza Italia assenti alla ripresa del dibattito.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 14 dicembre (250/2022)

Ultime notizie, recuperato pilota Eurofighter caduto

E’ stato recuperato nella giornata di ieri il pilota dell’Eurofight del 37esimo Stormo, caduto martedì sera nelle campagne di Trapani. Purtroppo il 33enne Fabio Antonio Altruda, originario di Caserta, non ce l’ha fatta, visto che lo stesso è stato rinvenuto dai soccorritori senza vita. La fortuna nella sfortuna ha voluto che l’aereo cadesse in una zona di campagna, quindi senza centrare case o altri edifici popolati, ma non è da escludere, secondo quanto scrive TgCom24.it, che sia stato lo stesso pilota a riuscire a schiantarsi lontano dai centri abitati, evitando quindi altre possibili vittime.

Coop Soumahoro, 5 lavoratori chiedono stipendi/ Suocera di Aboubakar non si presenta

La cosa certa è che sull’accaduta è stata aperta un’indagine attraverso cui si “sbobinerà” anche la scatola nera montata sullo stesso velivolo. Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato: “La notizia della morte del capitano Fabio Antonio Altruda, il giovane pilota del 37mo stormo scomparso nell`incidente aereo nei pressi di Trapani durante una missione di addestramento, ci riempie di tristezza. A nome del Governo esprimo le mie più profonde condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia e all`Aeronautica militare”.

Ultime notizie, Meloni invoca l’aiuto dell’Ue sui migranti

Il presidente del consiglio Giorgia Meloni, ha parlato ieri in Senato in vista del Consiglio europeo, soffermandosi su alcuni temi caldi come quello dei migranti. A riguardo il leader di Fratelli d’Italia ha spiegato: “Il tema non è la redistribuzione, quello che pongo è un tema di pari dignità tra i paesi Ue”, così come si legge sul sito di TgCom24. A precisa domanda “perché l’Italia dovrebbe accettare qualcosa che gli altri non vogliono fare in Europa?”, secondo la Meloni: “La soluzione è fermare le partenze e difendere i confini esterni della Ue. Anche gli altri non vogliono movimenti secondari, le redistribuzioni, le Ong”.

Il premier ha quindi ribadito che “l’Italia debba sostenere questa tesi” aggiungendo che “Spero che l’Italia possa trovare solidarietà, perché l’unica cosa che vogliamo rivendicare è che l’Italia intende essere una nazione rispettabile e rispettata nel contesto europeo e internazionale”.

Ultime notizie, convalidato arrestato Claudio Campiti

Il Gip di Roma ha convalidato il fermo del 57enne Claudio Campiti, che ha ucciso 4 persone e ne ha ferite 2 sparando durante una riunione di condominio a Roma. Campiti è accusato di omicidio plurimo volontario aggravato da premeditazione e futili motivi: è emerso infatti che l’imputato aveva pianificato da tempo la strage rubando armi e munizioni da un poligono di tiro.

Ultime notizie, Iran: arrestati alcuni giornalisti occidentali

Alcuni giornalisti occidentali, che avevano documentato le proteste in Iran inviando le immagini alle proprie testate, sono stati arrestati dalle Guardie della Rivoluzione a Teheran. Ne ha dato notizia le stesse forze di polizia, specificando che i cronisti si trovano detenuti in una località a est della capitale.

Ultime notizie, Vialli sospende impegni Nazionale per il tumore

Gianluca Vialli ha annunciato la decisione di sospendere i suoi impegni con la nazionale italiana di calcio per dedicare tutte le energie psicofisiche a combattere una fase delicata della sua malattia. L’ ex calciatore 58enne confida che si tratti di uno stop temporaneo, che gli consenta di recuperare le forze e tornare al più presto ad affrontare nuove sfide professionali e sportive.

Ultime notizie, ondata di freddo in Italia

Continua l’ondata di freddo e maltempo in Italia, con particolare riferimento alle regioni centrali e meridionali dove sono previste forti precipitazioni, attività elettrica e violente raffiche di vento.

E’ stata diramata l’allerta arancione in Calabria mentre Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria si trovano in allerta gialla.











© RIPRODUZIONE RISERVATA