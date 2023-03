Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Meloni alla Camera: “Sui migranti calunnie e falsità”

Il presidente del consiglio Giorgia Meloni è intervenuta ieri mattina alla Camera per le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio dell’Unione Europea, affrontando nuovamente fra i vari temi anche quello relativo all’immigrazione. Il Premier ha voluto snocciolare un po’ di numeri per smentire alcuni commenti sulla gestione dei migranti da parte del suo governo: “Dal 2013 al 2023 secondo i dati Unhcr – ha ricordato Meloni – nel Mediterraneo sono morte complessivamente 25.692 persone: sappiamo che il rischio che qualcosa vada storto è insito nelle partenze in sé e infatti è accaduto con tutti i governi. Sono andata a guardare quale era la percentuale di quanti non si è riusciti a salvare rispetto alle partenze e i dati di questo governo sono i più bassi. Noi siamo quelli che in rapporto agli sbarchi sono riusciti potenzialmente a salvare più persone. I dati smontano una certa propaganda”.

Poi Meloni ha aggiunto: “Raccontare al cospetto del mondo, di fronte a questo enorme sforzo, che invece lasciamo bambini morire nel Mediterraneo è una calunnia non solo del governo ma nei confronti dello Stato italiano, degli uomini e delle donne delle forze dell’ordine, del nostro intero sistema. O volete dire che ci sono uomini delle forze dell’ordine che non vogliono salvare i bambini per indicazioni del governo?. Siamo stati lasciati da soli a fare questo lavoro a volte fuori dai confini nazionali. Ho sempre configurato il blocco navale – ha proseguito – come proposta europea in collaborazione con l’autorità libica. Pensate di sapere meglio di me cosa dico e cosa penso? Gli atti lo confermeranno. Io lavoro per un obiettivo di questo tipo, per una missione europea che blocchi le partenze in collaborazione con autorità africane, quindi anche libiche, e con una cooperazione che porti sviluppo”.

Ultime notizie, l’Ong risponde a Fedez: “Siamo disponibili”

L’artista Fedez ha lanciato la provocazione. In occasione dell’ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio, il rapper, parlando con Cecilia Strada, figlia del fondatore di Emergency, ha spiegato: “Voglio vedere quanto costa una nave – ha detto -, voglio anche io la mia solo per metterci la mia faccia e farla vedere per far spaventare”.

Pronta la replica dell’organizzazione non governativa Sos Méditerranée, fra quelle maggiormente impegnate nel recupero dei poveretti in mare, che si è rivolta così al marito di Chiara Ferragni: “Non tocca a noi giudicare quali siano le intenzioni di Fedez ma se davvero vuole finanziare una nave di soccorso e ricerca noi siamo disponibili a spiegargli come si fa oppure, se vuole, può anche sostenere la Ocean Viking che ha anni e anni di esperienza”.

Ultime notizie, le news sulla guerra in Ucraina

Dopo la notizia della fornitura di armi all’uranio da parte di Londra a Kiev, non si placano le repliche di Mosca, che aveva già risposto stizzita spiegando “Reagiremo” subito dopo il diffondersi la notizia. Ieri è stata invece la volta del ministro degli Esteri Serghei Ryabkov che ha voluto mettere in guardia gli Stati Uniti dal “mettere alla prova la pazienza” della Russia continuando a sorvolare il Mar Nero con i droni.

Il diplomatico ha spiegato che gli Usa “negano cinicamente” il divieto imposto dalla Russia ai sorvoli un’area del Mar Nero, così come si legge sull’agenzia Ansa citato dall’agenzia russa Ria Novosti. Intanto nella giornata di ieri il presidente ucraino, Zelensky si è recato al fronte a Bakhmut, dove da settimane imperversa una sanguinosa battaglia. Attraverso Telegram ha scritto: “La Russia sta bombardando la città con ferocia bestiale. Si spara contro aree residenziali in cui vivono persone comuni e bambini vengono sparate contro. Lo stato terrorista cerca di distruggere le nostre città, il nostro stato, la nostra gente”.

Ultime notizie, in provincia di Agrigento, un 12enne muore in palestra

Dramma nella palestra della scuola media Guarino a Favara, in provincia di Agrigento. Mentre era in corso una partita di basket un ragazzo di 12 anni, Davide Licata, è caduto a terra e, nonostante l’arrivo dei soccorsi è morto. Dopo la tragedia è stata aperta una inchiesta per cercare di chiarire le cause della morte, dato che in quel momento la palestra era nella disponibilità di una società che svolge attività sportiva a livello giovanile. I carabinieri, che stanno indagando sulla morte del giovane, hanno acquisito la sua cartella clinica.

Ultime notizie, sospesi dall’Olimpico 3 tifosi della Lazio

Tre tifosi laziali che nell’ultimo derby con la Roma avevano intonato cori antisemiti, sono stati individuati dalla società biancoceleste e sono stati esclusi a vita dalla possibilità di entrare allo stadio Olimpico durante le partite della Lazio. La società biancoceleste aveva dichiarato subito dopo la partita che avrebbe esaminato tutte le immagini per identificarli e ora si costituirà anche come “parte civile” nel processo. Uno dei tre pseudo tifosi è stato ripreso anche con la maglia con il numero 88 e la scritta Hitlerson.

Ultime notizie, a Milano rubato un orologio da 28mila euro ad un turista giapponese

Un turista giapponese che stava mangiando da McDonald a Milano, ed aveva nascosto il suo orologio del valore di 28mila euro dentro lo zaino, è stato derubato da una donna. Il furto è avvenuto nel McDonald che si trova vicino alla stazione Centrale e l’orologio rubato è un Audemars Piguet.

Ultime notizie, le parole del presidente Macron sulla riforma delle pensioni

Dopo l’approvazione in parlamento della legge sulle pensioni, duramente contestata dalla popolazione e dai sindacati, il presidente Emmanuel Macron ha parlato dicendo che questa revisione della legge era necessaria, ed ha accusato le industrie chiedendo che gli utili vengano redistribuiti. L’intervista al presidente della Repubblica francese è andata in onda in televisione a reti unificate. Il presidente ha parlato della necessità di uno sforzo comune e questo proprio per quanto riguarda le aziende, chiamate a “restituire” almeno in parte gli ampi guadagni che hanno avuto nel corso degli ultimi anni.











