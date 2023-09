Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Meloni: “Per fermare i migranti una missione navale Ue”

Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ha lanciato un appello all’Unione Europea contro l’emergenza migranti, spiegando che per fermarla “si realizza” con “una missione europea anche navale se necessario, in accordo con le autorità del Nordafrica, per fermare la partenza dei barconi”.

Il premier, tramite un video diffuso da Palazzo Chigi, ha aggiunto che è necessario “verificare in Africa chi ha diritto o meno all’asilo, accogliere in Ue solo chi ne ha effettivamente diritto secondo le convenzioni internazionali e parallelamente lavorando con investimenti seri allo sviluppo”. E ancora: “Nell’immediato il governo italiano intende adottare misure straordinarie per fare fronte al numero di sbarchi che abbiamo visto sulle nostre coste”.

Ultime notizie, incidente bus con migranti: 2 morti

Dramma ieri lungo l’autostrada A1, in provincia di Roma, dove un bus è stato vittima di un tragico incidente. Il bilancio è stato pesantissimo, due vittime e ben 25 feriti. A bordo vi erano circa una cinquantina di migranti che erano approdati negli scorsi giorni a Lampedusa, quindi trasferiti a Porto Empedocle e nelle scorse ore diretti verso il Piemonte.

L’episodio è avvenuto all’altezza di Fiano Romano, in provincia di Roma, dove il bus si è scontrato violentemente con un mezzo pesante: i due autisti sono purtroppo morti sul colpo e a nulla sono valse le operazioni di soccorso. Lo scontro ha avuto delle pesanti ripercussioni sul traffico autostradale con code lunghe fino a tre chilometri e la chiusura della carreggiata in direzione nord per effettuare i soccorsi e spostare i due mezzi pesanti.

Ultime notizie, casi covid ancora in aumento: +44%

Per la quarta settimana consecutiva sono cresciuti i casi di covid in Italia. Come fatto sapere dal consueto bollettino settimanale dell’Iss, l’istituto superiore di sanità. Nei precedenti sette giorni il monitoraggio settimanale fino al 13 settembre ha registrato 30.777 casi di contagio da covid, in crescita del 44 per cento rispetto ai 21.316 segnalati in precedenza. Con l’aumento dei casi cresce di conseguenza l’incidenza, passata da 36 a 52 casi per 100mila abitanti.

Aumenta anche il tasso di occupazione dei posti letto in area medica, passati dal 3 al 3,8 per cento, per un totale di 2.378 ricoverati. In crescita anche l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva, passata da 0,6 per cento a 0,9 per cento, per un totale di 76 ricoverati gravi. Alla luce di tali dati le autorità hanno invitato a “rafforzare le misure di protezione e prevenzione, come la vaccinazione delle persone fragili”.

Ultime notizie, Bonomi boccia il salario minimo

Il numero uno di Confindustria, Carlo Bonomi, ha bocciato il salario minimo. In occasione dell’assemblea annuale che si è tenuta ieri, ha spiegato che “Confindustria auspica profondamente riforme che leghino governabilità e capacità di dare voce e rappresentanza alle tante istanze” della società civile. E ancora, rivolgendosi alla politica: “Guardatevi dal compiere lo stesso errore di sempre. Evitate di progettare interventi sulla forma di Stato e sulla forma di governo maturati e ispirati da una dialettica divisiva, aliena per definizione dalla serietà con cui proporre e giudicare impianti istituzionali così rilevanti per la democrazia e la libertà del nostro Paese. Questo appello non credo affatto che venga dalle sole imprese”.

Bonomi ha aggiunto e concluso: “Chiediamo regole e scelte politiche in grado di conciliare l’efficienza e l’efficacia dei comportamenti pubblici con gli stimoli all’intraprendenza, all’innovazione, alla capacità di fare, fare bene e fare del bene. Insistiamo, insomma, sulla necessità che anche a livello istituzionale il nostro Paese possa puntare su competitività e inclusione sociale, produttività e solidarietà. I valori stessi della nostra Costituzione, d’altronde, a queste dimensioni si ispirano”.

Ultime notizie, la morte di Franco Migliacci

Franco Migliacci, notissimo autore di canzoni è morto a 92 anni in una clinica romana nella quale era ricoverato. Di lui si ricorsa il sodalizio con Domenico Modugno, che aveva portato alla scrittura della celeberrima “Nel blu dipinto di blu”.

Migliacci è stato autore di testi anche per canzoni di Gianni Morandi come “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte” e “C’era un ragazzo…..”, Milva, Patty Pravo, Rita Pavone e Fred Bongusto. Migliacci aveva esordito come illustratore con storie per bambini su giornali a loro dedicati come Il Pioniere di Gianni Rodari. L’eclettismo musicale di Franco Migliacci lo ha portato anche a scrivere sigle si famosi cartoni animati tra i quali anche Heidi e Mazinga.

Ultime notizie, nubifragio nella notte a Milano

Un violento nubifragio ha colpito nella notte il capoluogo lombardo provocando vari problemi alla circolazione e l’esondazione del Seveso. Su Milano sono caduti 60 mm di pioggia nell’arco di tre ore e a Pogliano Milanese una donna è rimasta bloccata, all’interno della sua autovettura, in un sottopasso allagato sulla strada provinciale 229, liberata poi dall’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno ricevuto molte chiamate. Il nubifragio ha provocato anche la caduta di alcune piante, una delle quali ha bloccato una linea di tram.

Ultime notizie, le news sulla guerra Ucraina – Russia

La guerra non si combatte solamente sul terreno, ma anche a colpi di comunicati. Il leader russo Putin ha infatti dichiarato che se l’Ucraina vuole dei negoziati di pace deve soltanto chiederlo. Le parole di Putin sono state pronunciate nel corso di un incontro con Lukashenko avvenuto a Sochi, mentre da parte ucraina c’è la notizia che nella prossima settimana il presidente Zelensky si recherà negli Stati Uniti dove sarà ricevuto alla Casa Bianca. Sempre per quanto riguarda la Russia, Lavrov ha chiesto che il rappresentante del Vaticano, il cardinale Zuppi, faccia ritorno a Mosca.

Ultime notizie, la morte di Fernando Botero

Il famoso pittore e scultore colombiano noto in tutto il mondo per le sue figure “plus size” è morto a 91 anni di età nella sua residenza del Principato di Monaco. Le sue opere colpivano soprattutto per le forme, ma anche per i colori e l’artista di Medellin nel corso della sua carriera artistica aveva anche saputo raccontare un paese come la Colombia alle prese con il dramma del narcotraffico e della violenza.











