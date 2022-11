Ultime notizie/ Ultim’ora oggi migranti: sbarcano i fragili a Catania, Pd all’attacco

Nella giornata di ieri sono sbarcati presso il porto di Catania, 144 migranti soccorsi dalla nave Humanity 1 della ong ‘Sos Humanity’, su un totale di 179 poveretti a bordo. Stando a quanto previsto dal nuovo decreto è stata eseguita una ispezione sanitaria per individuare fragili, donne e bambini, gli unici a cui è stato dato il permesso di sbarcare. In totale sarebbero rimasti sulla barca 35 migranti, tutti uomini adulti, come scrive l’agenzia Ansa, senza problemi medici.

Ovviamente contraria la Ong che ha soccorso nel Mediterraneo i poveretti. A riguardo Petra Krischok, portavoce di Sos Humanity, parlando con i giornalisti presenti sul molo di Levante presso il porto di Catania, ha spiegato: “I primi a sbarcare sono stati minorenni e bambini piccoli accompagnati dalle madri. I controlli sono ancora in corso, ma Catania non ci è stato assegnato come porto sicuro. Non sono io il capitano, non decido io – ha aggiunto – ma lasciare il porto di Catania se non dovessero sbarcare tutti i migranti che sono a bordo della nave sarebbe illegale, perché sono tutti profughi”. Per quanto riguarda la Geo Barent, invece, sono state fatte sbarcare 357 persone, mentre a bordo ne restano 215. Il Papa ha commentato: “Salvare le vite ma l’Ue non lasci l’Italia sola”, mentre Orban, premier dell’Ungheria: “Grazie al governo italiano che protegge i confini d’Europa”. Duro infine il commento del Pd: “Piantedosi riferisca in Aula”, con il ministro dell’interno che è stato contestato a Venezia da alcuni attivisti.

Ultime notizie, Cop27 al via

E’ cominciata nella giornata di ieri, domenica 6 novembre 2022, la Cop27, la ventisettesima conferenza sul clima. La location scelta quest’anno è stata Sharm el Sheik, in Egitto, e alla manifestazione partecipa ovviamente anche l’Italia, con il presidente del consiglio, Giorgia Meloni. Secondo l’agenzia di stampa Ansa potrebbe essere una buona occasione per la leader di Fratelli d’Italia di avere alcuni incontri con i vari vertici europei e non solo, per discutere di tematiche prioritarie come ad esempio la crisi energetica.

L’Italia, durante la Cop26 dell’anno scorso che si è tenuta a Glasgow, in Scozia, ha firmato gli impegni, ma ovviamente la guerra scoppiata in Ucraina e la crisi susseguita, hanno cambiato gli scenari mondiali, con la conseguenza che gli obiettivi legati alla decarbonizzazione e al mantenimento del riscaldamento globale entro 1,5 gradi dai livelli pre-industriali, si sono resi ben più difficili da raggiungere.

Ultime notizie, Kiev pronta ad evacuazione totale

Secondo quanto svelato dal New York Times, autorevole quotidiano d’oltre oceano, Kiev sarebbe pronta ad una evacuazione totale. Da giorni i militari russi stanno bombardando edifici chiave per quanto riguarda acqua, gas e luce, di conseguenza si sono verificati numerosi blackout in diverse zone della capitale ucraina. In caso di un blackout totale, però, sarebbe necessario evacuare i circa tre milioni di ucraini rimasti a Kiev, e secondo quanto scrive il NYT, il piano sarebbe stato già stilato, citando un alto funzionario del governo locale.

Roman Tkachuk, direttore della sicurezza del governo municipale, ha aggiunto: “Siamo consapevoli che se la Russia continuerà con questi attacchi, potremmo perdere l’intero sistema elettrico”. E ancora: “Inizieremo a informare i cittadini e chiederemo loro di andarsene”.

Ultime notizie, Ducati e Bagnaia vincono il titolo mondiale MotoGP

Francesco Bagnaia su Ducati ha vinto il titolo mondiale della MotoGP piazzandosi al nono posto dell’ultima gara stagionale, il GP della Comunità Valenciana, con il diretto rivale Quartararo che si è piazzato al terzo posto. Per l’italiano si tratta del primo titolo in carriera, che arriva dopo quelli conquistati in precedenza da Valentino Rossi, che dopo il ritiro dalle corse al termine della scorsa stagione, è tornato a Valencia per festeggiare il connazionale che ha fatto parte anche della sua Academy.

L’accoppiata vincente moto italiana con pilota italiano risale al successo di Giacomo Agostini, in sella alla MV Agusta. Bagnaia ha controllato la gara fin dall’inizio cercando di mantenersi in una posizione che gli garantisse i punti necessari a conquistare il successo finale, stando attento a evitare pericolose cadute. In questa ultima gara il successo è andato a Rins, in sella alla Suzuki, alla sua ultima corsa, dato che il prossimo anno la moto giapponese non correrà, davanti a Martin su Ducati e a Quartararo. Nella classifica finale del mondiale ottimo terzo posto per l’altro pilota italiano, Enea Bastianini.

Ultime notizie, femminicidio a Capoterra, in provincia di Cagliari

Ieri mattina, in un centro di accoglienza situato a Capoterra, nelle vicinanze di Cagliari, un uomo ha ucciso con colpi di coltello la sua compagna e successivamente è stato fermato per strada dai carabinieri e si è costituito dopo aver raccontato il fatto. L’arrivo dei soccorritori del 118 non è riuscito però a salvare la vita della donna. Si tratta dell’ennesimo femminicidio perpetrato questa volta da un uomo di nazionalità serba, il 50enne Stevan Sajn, ai danni della compagna 48enne Slobodanka Metusev.

Ultime notizie, le regionali in Lombardia

Dopo aver dato le dimissioni dall’attuale Consiglio regionale, Letizia Moratti è pronta a candidarsi alla carica di governatore nelle prossime elezioni regionali della Lombardia, in un ticket con il gruppo che vede insieme Italia Viva di Matteo Renzi e Azione di Calenda. L’ex sindaca di Milano ha annunciato la sua intenzione con il Terzo Polo che si è detto pronto a discutere con tutti per ampliare la coalizione a sostegno della Moratti. Intanto dal Partito Democratico è arrivato un no all’appoggio diretto e si pensa di effettuare delle primarie di coalizione, dalle quali dovrebbe uscire il nome del candidato.

Ultime notizie, precipitato un aereo in Tanzania

Un aereo che stava volando sulla rotta tra Dar Es Salaam e Buboka, in Tanzania, è precipitato ieri nel lago Vittoria. A bordo del velivolo, dalla compagnia Precision Air, si trovavano 43 persone, secondo le notizie filtrate sino a questo momento, almeno 19 avrebbero perso la vita nell’incidente, mentre altre sarebbero state ricoverate in ospedale con ferite anche gravi. I soccorritori stanno ancora cercano altre persone.











