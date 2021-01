Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, nuovo Dpcm e crisi di Governo (15 Gennaio)

Continua l’altalena di dati nel bollettino di ieri del Coronavirus. Con 160,585 tamponi effettuati sono stati 17.246 i nuovi casi, mentre i decessi sono stati 522. Con questi dati odierni il tasso di positività torna a superare il 10%, fermandosi al 10,7%. Il totale dei contagi è di 2.336.279, mentre le persone decedute in totale salgono a 80.848. Migliori invece i numeri dei ricoveri, con le terapie intensive che fanno registrare una diminuzione di 22 unità ed i reparti ordinari una diminuzione di 415. Per quanto riguarda le guarigioni il numero di oggi è di 20.115 persone. In totale i contagiati ad oggi sono 561.380. Anche nel bollettino odierno la regione con il maggior numero di casi è la Lombardia che registra un aumento di 2.587, precedendo il Veneto, anch’esso sopra quota 2mila, la Sicilia, il Lazio, la Puglia e l’Emilia Romagna tutte regioni oltre mille casi giornalieri. Tra le altre regioni Molise e Valle d’Aosta sono le sole con un aumento dei positivi a 2 cifre.

Ultime notizie, Berlusconi ricoverato in ospedale a Monaco

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che si trovava nella sua abitazione a Valbonne, nelle vicinanze di Nizza, è stato ricoverato in ospedale a Monaco a causa di problemi cardiaci. Il ricovero è stato deciso da Alberto Zangrillo, medico personale di Berlusconi, che ha sconsigliato il trasporto in Italia proprio per la situazione del politico di centrodestra. Il professor Zangrillo ha rilasciato una dichiarazione all’agenzia Ansa nella quale ha spiegato di essere andato a Valbonne nella giornata di lunedì a causa di un aggravamento della situazione per un problema “cardiaco aritmologico”. Silvio Berlusconi cinque anni fa era stato sottoposto ad una operazione “a cuore aperto”.

Ultime notizie, Gli sviluppi della crisi di governo

Dopo lo strappo di mercoledì da parte di Italia Viva, il Premier Conte sta valutando le opportunità per superare la crisi di governo. In un colloquio con Mattarella il Presidente del Consiglio ha parlato di un chiarimento politico da effettuare nelle aule parlamentari, mentre sia il leader dei 5 Stelle, Di Maio, che del Partito Democratico, Zingaretti, hanno definito Matteo Renzi inaffidabile, Sulla crisi di governo è intervenuto anche David Sassoli dicendo che “Il premier proteggerà gli italiani dall’irresponsabilità”. Intanto si è tenuta anche una riunione del PD, al termine della quale Zingaretti ha dichiarato che non ci sarà mai un governo istituzionale che comprenda la destra “sovranista”.

Ultime notizie, la chiusura del nuovo Dpcm

Le forze di Governo stanno mettendo a punto le misure da inserire nel nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal 16 gennaio per contenere il Coronavirus. Tra le varie proposte delle quali si sta discutendo, anche la possibilità di riaprire, nelle zone gialle e nei giorni feriali, i musei a partire dal 18 gennaio, tenendo sempre presenti le misure di sicurezza e distanziamento. Per contingentare l’afflusso si pensa alle prenotazioni ed all’emissione dei biglietti di ingresso in forma elettronica. Nel nuovo Dpcm è previsto, almeno fino al 15 di febbraio, il divieto di spostamento tra le varie regioni italiane. Si attende anche la nuova classificazione delle regioni, mentre si pensa al divieto di asporto da bar e ristoranti dalle 18,00 in poi con la concessione soltanto della consegna a domicilio. Resta valido il coprifuoco su tutto il territorio nazionale.



