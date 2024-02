Ultime notizie/ Ultim’ora oggi omicidio Carol Maltesi: Davide Fontana condannato all’ergastolo

E’ stato condannato all’ergastolo Davide Fontana, l’uomo in carcere già condannato in primo grado a 30 anni per l’omicidio di Carol Maltesi. Nel processo d’Appello, conclusosi ieri, i giudici hanno riconosciuto le aggravanti, aumentando così la pena al carcere fino a fine vita. La 26enne di Rescaldina, in provincia di Milano, era stata assassinata l’11 gennaio di due anni fa, nel 2022, uccisa a martellate e il suo corpo occultato.

Fontana è stato condannato anche a risarcire di 168mila euro la mamma di Carol Maltesi e di 180mila il figlio di 7 anni della stessa donna uccisa. Con la condanna all’ergastolo di Davide Fontana è stata accolta la richiesta del sostituto procuratore generale Massimo Gaballo riconoscendo all’imputato le aggravanti della premeditazione e della crudeltà, come sottolinea SkyTg24.it.

Tanta paura ieri mattina a Napoli, precisamente al Vomero, dove si è aperta in strada una voragine. Due auto sono state inghiottite e su uno dei due mezzi si trovavano due persone che solo per miracolo non hanno avuto gravi conseguenze.

“Siamo miracolati, poteva andare molto, ma molto peggio. Siamo vivi grazie alla prontezza di due militari”, il racconto di una delle due persone coinvolte, così come si legge su TgCom24.it. L’episodio in zona San Martino attorno alle ore 5:00 di ieri mattina e sul posto si sono recati nel giro di pochi minuti gli uomini dei vigili del fuoco nonché il 118 e la protezione civile, per cercare di mettere subito la zona in sicurezza e bloccare la circolazione stradale. La possibile causa una infiltrazione di acqua fuoriuscita da una delle tubature sottostanti il manto stradale.

Ultime notizie, Navalny ucciso con un pugno al cuore?

Si continua ad indagare in merito alla vicenda della morte del dissidente russo Alexei Navalny, deceduto venerdì scorso in una prigione di massima sicurezza. Secondo quanto dichiarato al Times da parte di Vladimir Osechkin, fondatore del gruppo per i diritti umani Gulagu.net, sarebbero stati rinvenuti dei lividi sul corpo dell’oppositore di Putin, indiscrezioni non confermate, che sarebbero compatibili con una tecnica che viene utilizzata dai servizi segreti sovietici, il KGB.

La vittima sarebbe stata esposta al freddo per poi essere colpita con un pugno al petto e ciò avrebbe causato una morte immediata per arresto cardiaco. Ovviamente si tratta solo di ipotesi che potrà essere confermata o smentita una volta che verrà effettuata l’autopsia.

Ultime notizie, indagine sul ponte sullo Stretto di Messina

La Procura di Roma ha aperto una indagine sul ponte sullo Stretto di Messina, dopo un esposto presentato da Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Elly Schlein, segretaria del Pd, e Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italia, una denuncia riguardante “l’attività di progettazione e realizzazione” della infrastruttura.

Pronta la replica di Salvini, che ha spiegato: “Solo in Italia si riesce a fare battaglia politica su un ponte, una autostrada, sulla Tav. Quello sullo Stretto serve a unire milioni di siciliani, inquinare di meno, viaggiare più in fretta. Il Pd ha fatto una denuncia alla procura perché vogliamo fare il ponte, che è un diritto di milioni di italiani”. Sulla possibilità da 0 a 100 che si faccia il ponte il vice premier ha risposto: “È 100”, così come si legge su TgCom24.it.

Ultime notizie, sequestrata l’area del cantiere dopo il crollo a Firenze

Su ordine della procura fiorentina, l’Asl ha messo i sigilli al cantiere dove nei giorni scorsi si è verificato il tragico incidente che ha provocato la morte di 5 operai, mentre altri 3 sono rimasti feriti in modo grave. Il sequestro riguarda l’intera area del cantiere del supermercato Esselunga. Il sequestro è avvenuto dopo che i vigili del fuoco erano riusciti a recuperare la salma del quinto operaio, rimasta sotto le macerie, avvenuta nella tarda serata di ieri.

L’inchiesta è in corso e Marina Calderone, Ministra del Lavoro, ha comunicato che la polizia giudiziaria sta lavorando per chiarire le cause del crollo. Intanto il Comune di Firenze, in collaborazione con la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia, hanno dato il via ad una raccolta fondi per aiutare le famiglie degli operai rimasti coinvolti nel crollo.

Ultime notizie, le prime prove libere della Formula Uno

Sono iniziate sul circuito del Bahrein, le prove libere delle vetture di formula Uno che tra dieci giorni correranno per aggiudicarsi il primo successo dell’edizione 2024 del Mondiale. La corsa si svolgerò proprio sullo stesso circuito sul quale oggi le vetture si sono sfidate nella prima giornata che sarò seguita da altre tre nei prossimi giorni.

Come sempre tutte le scuderie hanno cercato di dare la caccia a alla Red Bull ed al suo pilota Max Verstappen, campione del mondo in carica. In questa prima giornata Verstappen ha confermato la sua leadership come se nulla fosse cambiato dalla fine della scorsa stagione ed ha messo alle spalle Lando Norris e la sua McLaren, mentre al terzo posto si è classificato lo spagnolo Carlos Sainz con la Ferrari. Per entrambi un ritardo rispetto all’olandese, maggiore di 1 secondo. Sesta posizione per Charles Leclerc con l’altra Ferrari.

Ultime notizie, morto un uomo a Lecco dopo un lancio con la tuta alare

Alessandro Fiorito, 62enne pilota di cargo commerciali, è morto schiantandosi a terra dopo essersi lanciato con una tuta alare. Il fatto è accaduto ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco ed è stato visto da un sub che stava per immergersi nel lago sottostante. Secondo la testimonianza del sub Fiorito dopo il tuffo dalla parete del Forcellino, è precipitato a vite per circa 300 metri e poi si è schiantato al suolo. La causa più probabile dell’incidente è stata la mancata apertura della vela. Insieme alla vittima era sul posto un accompagnatore che non si è lanciato e il 118 è stato allertato proprio dal sub che aveva visto la scena.











