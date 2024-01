Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, omicidio Francesco Bacchi a Palermo: fermato un giovane

Un ragazzo di soli 20 anni, è morto dopo una rissa in discoteca in provincia di Palermo. Si tratta di Francesco Bacchi, figlio di Benedetto Bacchi, il re delle scommesse online, che recentemente era stato indagato dall’antimafia nell’ambito dell’inchiesta denominata “Game Over” con le accuse di concorso in associazione mafiosa e riciclaggio.

I carabinieri hanno ascoltato in caserma una serie di testimoni e visionato le immagini delle videocamere di sorveglianza per cercare di chiarire quanto accaduto e nelle scorse ore hanno fermato un coetaneo della vittima. La discoteca dove è stato ucciso il ragazzo è la Medusa, di Balestrate, località in provincia di Palermo, i cui gestori affermano però che la rissa sia iniziata quando i coinvolti erano già fuori dal locale. Il colpo fatale per la morte di Francesco Bacchi sarebbe stato un pugno alla testa. Il ragazzo era stato trasportato dai soccorritori all’ospedale di Partinico, dove però è giunto ormai privo di vita.

Il crollo di un pavimento, avvenuto nella serata di ieri a Pistoia, mentre si teneva il ricevimento per un matrimonio, ha provocato il ferimento di 35 persone, tra le quali anche gli sposi. Di questi ce ne sono 5 che sono in condizioni gravi. I malcapitati sono stati ricoverati in diversi ospedali delle vicinanze. Uno degli ospiti si trova a quello di Careggi, nel reparto di terapia intensiva.

I fatti sono avvenuti all’interno di un ex convento, che è stato successivamente trasformato in un locale per ricevimenti. Le condizioni della struttura però evidentemente non erano tali da consentire la presenza di così tante persone contemporaneamente. La procura ha aperto un procedimento per omicidio colposo. Il crollo del pavimento ha fatto precipitare tutte le persone che in quel momento stavano ballando. Secondo alcune testimonianze, anche prima del fatto, mentre si stava allestendo il locale per la festa, si sarebbero sentiti degli scricchiolii. Anche i due sposi hanno dovuto trascorrere la prima notte di nozze al pronto soccorso su due lettini vicini.

Nelle scorse ore una valanga che si è staccata dal monte Sirente, in provincia dell’Aquila, ha travolto 5 escursionisti, uno dei quali, Luca Nunzi, è morto, mentre gli altri sono salvi, anche se feriti. I soccorsi sono stati allertati dai compagni della vittima quarantacinquenne ma il soccorso alpino è arrivato tardi per l’allerta meteo. L’uomo è stato raggiunto da un elicottero, ma il medico di bordo ha soltanto potuto constatarne la morte. Era un esperto di montagna.

A San Candido, in provincia di Bolzano, invece, una sedicenne tedesca è morta per assideramento dopo essersi persa nel corso di una passeggiata nel bosco. Venerdì mattina la temperatura dell’aria nella zona era di circa -14 gradi e pare che la vittima non fosse vestita in modo adeguato alle condizioni meteo. Il suo cellulare, a causa delle basse temperature, si era velocemente scaricato, impedendo la localizzazione. Al momento dell’arrivo dei soccorsi, era ormai priva di vita.

Una nuova eruzione vulcanica nella zona situata a Sud-Ovest della capitale, Rejkyavik, in Islanda, si è verificata nella giornata di ieri. Il fenomeno ha portato le autorità a dichiarare per tutta l’isola lo stato di emergenza e ad ordinare l’evacuazione di Grindavík, che era rimasta completamente senza elettricità. Le attività della Laguna Blu sono state chiuse. Recentemente si era registrata un’altra eruzione, il 18 dicembre, in una zona più a nord rispetto a quella in questione, che è la quinta che si verifica sull’isola nel corso degli ultimi 2 anni. I sistemi vulcanici attivi nell’isola sono in totale trentadue, per cui l’allerta è sempre massima.

Agli Australian Open, che sono iniziati nelle scorse ore a Melbourne, Jannik Sinner, testa di serie numero 4 del tabellone, ha vinto il match di esordio contro Van de Zandschulp, passando quindi al secondo turno dove affronterà De Jong. Per il tennista italiano sono state necessarie più di 2 ore per superare l’avversario, anche a causa di un po’ di ruggine accumulata negli ultimi mesi dopo il successo in Coppa Davis. Anche il numero 1 del mondo, il serbo Novak Djokovic, ha dovuto ricorrere a tutte le sue energie per battere il giovane croato Prizmic in 4 set. Sfortuna invece per Matteo Berrettini, che si è dovuto ritirare per un problema fisico e non ha potuto quindi giocare contro Tsitsipas.











