Pistoia: crolla il pavimento durante il matrimonio/ Video: 35 feriti, tra cui gli sposi, 6 gravi

Pistoia: crolla pavimento durante un matrimonio all’ex convento Giaccherino

Serata da incubo a Pistoia, dove nella serata di ieri è crollato il pavimento di un ristorante durante il ricevimento di un matrimonio. Complessivamente, il bilancio delle vittime parla di 35 persone ferite, tra cui i due neo sposini (che si trovano in ospedale, nella stessa stanza), delle quali 6 gravi, mentre non vi sarebbe stato fortunatamente alcun morto, e nessuno sembra essere in pericolo di vita. Inizialmente si era detto che erano coinvolti anche alcuni bambini, ma si tratta di un’informazione non verificata.

Il crollo del pavimento durante il matrimonio a Pistoia, che si sarebbe potuto trasformare in una vera e propria carneficina, è avvenuto attorno alle ore 20 di ieri, quando i festeggiamenti stavano proseguendo all’interno dell’ex convento di Giaccherino, da anni riconvertito in un ristorante, spesso usato per le nozze. Complessivamente, ai festeggiamenti c’erano 170 invitati, in larga parte già rincasati, mentre una sessantina di loro si stava ancora intrattenendo per alcuni balli. Così, mentre sposi ed invitati ballavano nell’ex convento di Pistoia, festeggiando il matrimonio celebrato nel pomeriggio, il pavimento è crollato sotto i loro piedi, facendone precipitare parte al piano terra. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine che, assieme a decine di ambulanze, hanno prestato i primi soccorsi ai numerosi coinvolti ed aperto un fascicolo di indagine.

Le testimonianze del crollo durante il matrimonio a Pistoia

“Abbiamo avuto molta paura“, hanno raccontato i due sposini freschi di matrimonio dopo il crollo del pavimento a Pistoia, ricoverati in ospedale, parlando con alcuni amici, rammaricandosi del fatto che “la nostra prima notte di nozze [l’abbiamo] trascorsa in pronto soccorso”. “Mi si è stretto il cuore”, ha raccontato uno di quegli amici, “a vedere loro due sui lettini e l’abito da sposa appeso” nella stanza d’ospedale.

“Abbiamo visto lanciare tavoli, bicchieri“, ha raccontato una cameriera del catering del matrimonio a Pistoia, che ha assistito al crollo del pavimento senza esserne coinvolta, “perché tutti erano impauriti, quando hanno sentito il forte rumore, noi siamo scesi passando vicino alla stanza dove era crollato il pavimento ed erano cadute le altre persone e c’era tantissima polvere, non si vedeva niente. Eravamo io e una mia collega e abbiamo sentito urla e persone disperate che piangevano”.

I video del pavimento crollato durante il matrimonio

🇮🇹 ITALY ▪️ Floor collapsed at a wedding venue in Pistoia. 50± people were injured (1/13) 🇮🇹 Італія ▪️ Обвалилася підлога на весільному майданчику в Пістойї 🇮🇹 Italien ▪️ In einer Hochzeitslocation in Pistoia ist der Boden eingestürzt pic.twitter.com/8jr2TugHEL — Breaking News 🗞️ (@AEagle98704) January 14, 2024













