Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Onu approva risoluzione per ingresso Palestina

Quella di ieri può essere definita una giornata storica visto che l’Assemblea Generale dell’Onu ha approvato una risoluzione storica che riconosce la Palestina come una nazione qualificata per diventare un membro a pieno titolo delle stesse nazioni Unite.

Una risoluzione che raccomanda al Consiglio di Sicurezza di “riconsiderare favorevolmente la questione”. Il via libera dello stesso Cds, a cui gli Stati Uniti avevano messo il loro veto lo scorso mese, rappresenta il lasciapassare per un’approvazione piena. Il testo ha ottenuto 143 voti a favore, 25 astensioni fra cui l’Italia e 9 contrari. Durissima la replica di Gilad Erdan, ambasciatore israeliano all’Onu, che poco prima del voto ha spiegato: “Avete aperto le Nazioni Unite ai nazisti moderni”.

Ultime notizie, altro agente ferito a Milano

Dopo l’aggressione a Milano Lambrate, un altro agente è stato ferito nel capoluogo lombardo. Come riferisce TgCom24.it si tratta di un poliziotto che è stato aggredito da un 36enne egiziano in Stazione Centrale. Anche in questo caso gli agenti sono intervenuti con il taser dopo di che uno di loro ha sparato per colpire l’aggressore. In precedenza l’uomo aveva dato in escandescenze danneggiando gli arrendi urbani e brandendo anche delle pietre.

Secondo quanto emerso si tratterebbe di un uomo richiedente protezione internazionale e che nell’occasione era sotto l’effetto di stupefacenti. L’episodio, alle ore 2:20 di ieri: “I poliziotti hanno tentato di bloccarlo mentre agitava una sorta di fionda rudimentale fatta da pietre chiuse all’interno di una stoffa e brandiva un pezzo di marmo recuperato da una lastra che poco prima aveva divelto. Sotto effetto di sostanze stupefacenti, si è scagliato con violenza contro gli operatori che hanno utilizzato il taser in dotazione e, subito dopo, visto che continuava ad avanzare, uno degli agenti ha esploso un colpo di pistola di ordinanza colpendolo l’uomo alla spalla sinistra”. Questo quanto fatto sapere.

Ultime notizie, bankitalia: tassi ancora in discesa

Continuano le buone notizie per quanto riguarda i tassi di interesse sui mutui. Come fatto sapere nella giornata di ieri dal portale TgCom24.it, i tassi di interesse sui prestiti erogati a marzo alle famiglie per acquistare le abitazioni, comprensivi di Taeg, le spese accessorie, sono scesi al 4,21 per cento dopo il 4,31 di febbraio.

Lo ha reso noto nella giornata di ieri Bankitalia attraverso il suo rapporto “Banche e moneta”. Il portale fa sapere anche che il Taeg sulle nuove erogazioni di credito al consumo è del 10,61 per cento contro il 10,59 del mese precedente. Infine i dati sui tassi passivi sul complesso dei depositi che sono pari all’1,04 per cento contro l’1,04 del mese precedente.

Ultime notizie, il Papa agli Stati Generali della natalità

Come da programma nella giornata di ieri Papa Francesco ha fatto la sua presenza agli stati generali della natalità. Il focus era sul calo demografico e il Santo padre ha spiegato: “A livello istituzionale urgono politiche efficaci, scelte coraggiose, concrete e di lungo termine”.

E ancora: “C’è bisogno di un impegno maggiore da parte di tutti i governi, perché le giovani generazioni vengano messe nelle condizioni di poter realizzare i propri legittimi sogni”. Secondo Bergoglio è necessario “porre una madre nella condizione di non dover scegliere tra lavoro e cura dei figli; oppure liberare tante giovani coppie dalla zavorra della precarietà occupazionale e dell’impossibilità di acquistare una casa”. Papa Francesco ha aggiunto che: “Il problema del nostro mondo non sono i bambini che nascono: sono l’egoismo, il consumismo e l’individualismo, che rendono le persone sazie, sole e infelici”.

Ultime notizie, al giro d’Italia Tadej Pogacar trionfa nella tappa a cronometro

La maglia rosa Tadej Pogacar ha trionfato nella tappa a cronometro con conclusione a Perugia, con un vantaggio di 17 secondi su Ganna dopo averlo rimontato oltre 1 minuto nel finale di tappa nel tratto in salita. La frazione di ieri era partita da Foligno ed aveva una lunghezza di 40,8 chilometri. Il corridore sloveno ha così confermato la sua superiorità sul resto del gruppo, con la classifica generale che ora lo vede con un ampio vantaggio sul colombiano Martinez, che al termine di questa frazione ha superato l’inglese Thomas.

Una situazione, quella della classifica generale, che potrebbe portare ad un vantaggio ancora maggiore da parte di Pogacar nella tappa di domani che arriva a Prato di Tivo, dove lo sloveno ha già conquistato la vittoria durante la Tirreno-Adriatico. Per Pogacar è la seconda vittoria al giro d’Italia dopo quella ottenuta ad Oropa.

Ultime notizie, Toti interrogato a Genova, si avvale della facoltà di non rispondere

Come già previsto, durante l’interrogatorio del governatore ligure, Giovanni Toti non ha risposto alle domande di Paola Gaggioni, gip dell’inchiesta che ha portato all’arresto di Toti e di altre persone con l’accusa di corruzione. Il presidente Toti è arrivato al Palazzo di giustizia ed è entrato passando dal parcheggio che si trova al disotto del palazzo stesso, che era stato transennato per questo scopo. La sua uscita dal Palazzo è avvenuta circa un’ora dopo. Nella stessa giornata di oggi è stato interrogato, a La Spezia, anche il capo di gabinetto di Toti, Saverio Cecchi, ex sindaco di Portovenere e autosospeso dalla sua carica di Confindustria nautica.

Ultime notizie, un audio shock di un candidato alle elezioni in Puglia finisce sui social

“Sono fascista, leghista e contro gay e stranieri”, queste le parole di un audio shock finito sui social e attribuibile a Matteo Delle Vergini, che nelle prossime elezioni è candidato nella lista di Fratelli d’Italia in un comune pugliese, Torremaggiore, in provincia di Foggia.

Il messaggio che è stato pubblicato su una pagina Instagram, quella si San Severo trash, è stato immediatamente stigmatizzato da Margherita Di Pumpo, candidata sindaca, che ha dichiarato che Delle Vergini è fuori dalle liste del suo gruppo. Anche il partito ha preso immediatamente le distanze dal video dichiarando che sono parole che “Non ci rappresentano”.











