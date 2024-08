Tragedia in mare davanti a Palermo: le ultime notizie

Ieri mattina, intorno alle 5:00, a causa di una tromba d’aria marina, la Bayesan – una barca a vela battente bandiera inglese e lunga 56 metri con a bordo 22 persone – è naufragata davanti a Palermo nella zona di Porticello: l’equipaggio di una seconda barca a vela (la Sir Robert) è riuscito a mettere in salvo 15 persone; mentre ci sono 6 dispersi ed una vittima certa, il cuoco di bordo il cui corpo è stato recuperato in mare. Le persone a bordo della Bayesan erano tutte straniere e stavano partecipando ad una vacanza premio che era stata organizzata da un imprenditore britannico Mike Lynch che attualmente risulta essere tra le persone disperse, mentre la moglie è tra le persone portate in salvo dagli improvvisati soccorritori.

Dei sei dispersi due sono statunitensi e gli altri quattro britannici, tra i quali il marito e il figlio di una delle donne portate in salvo: le operazioni di ricerca procedono serrate e stanno includendo anche alcuni elicotteri oltre a sommozzatori e imbarcazioni; mentre la barca a vela si trova attualmente a circa 50 metri di profondità.

Ultime notizie: omicidio-suicidio a Collegno, nel torinese

Nella giornata di ieri – lunedì 19 agosto 2024 – attorno alle ore 11:00 un uomo di 81 anni (Francesco Longhitano) ha sparato alla compagna 82enne (Anna Lupo) uccidendola sul colpo, per poi rivolgere la pistola contro se stesso, suicidandosi: il fatto è successo davanti al municipio di Collegno – comune che si trova nell’hinterland di Torino – e nonostante il rapido intervento dei soccorritori per la donna non c’è stato nulla da fare.

L’omicidio-suicidio è stato commesso dall’uomo utilizzando una pistola che (peraltro) non era denunciata e legalmente detenute; mentre diversi testimoni che hanno assistito alla scena hanno poi riferito agli agenti di polizia che l’uomo avrebbe gridato – poco prima di aprire il fuoco – “mi hai rovinato la vita“: le indagini sono in corso e aiuteranno a ricostruire il quadro del triste accaduto.

Le ultime notizie sul ciclista morto a Vicopisano: è stato schiacciato da un autobus di linea

Il 37enne ciclista Alessio Cerullo, originario di Bientina, è stato investito da un autobus ieri mattina intorno alle 9:00 a Cucigliana – località del comune di Vicopisano -: i tentativi di salvarlo da parte dei paramedici dell’ambulanza si sono rivelati inutili. La polizia sta effettuando le indagini per cercare di chiarire le dinamiche dei fatti, e dall’esame delle immagini delle telecamere sembra che l’autobus abbia stretto la sua marcia verso la destra con il ciclista che è quindi finito sotto le ruote.

Ultime notizie: le previsioni meteo di oggi sull’Italia

Oggi e domani sono previste piogge e temporali su varie zone del nostro Paese; mentre poi da mercoledì dovrebbe ritornare il caldo con un nuovo anticiclone africano a farla da padrone: nella giornata di ieri – in particolare – le zone più colpite dalle perturbazioni sono state quelle di Nord-Est, mentre oggi saranno interessate anche le regioni del medio adriatico.

Incontro Netanyahu-Blinken a Gerusalemme: le ultime notizie sul Medio Oriente

Nell’ambito della guerra che si sta svolgendo tra Israele ed Hamas, ieri a Gerusalemme il segretario di stato USA Antony Blinken ha incontrato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nell’ambito dei tentativi di trovare un (sempre più complicato) accordo di pace. A poche ore dall’incontro tra l’americano e l’israeliano – nella tarda serata del 18 agosto – c’è stato un attentato fallito nella città di Tel Aviv, rivendicato in un secondo momento da Hamas che ha dichiarato che ne seguiranno altri. L’incontro di Gerusalemme ha avuto una durata di 3 ore e secondo il primo ministro israeliano ha avuto dei risultati positivi, tanto che Netanyahu si sarebbe detto anche pronto ad inviare ai prossimi colloqui di pace in Egitto un team di alto livello.