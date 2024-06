Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Papa Francesco ai Pro-Life: “Andate avanti con coraggio”

Papa Francesco ha esortato i pro life a proseguire nel proprio attivismo. Inviando un messaggio ai partecipanti della manifestazione “Scegliamo la vita” che si terrà oggi, sabato 22 giugno, in quel di Roma, ha fatto sapere: “Vi esorto ad andare avanti con coraggio nonostante ogni avversità: la posta in gioco, cioè la dignità assoluta della Vita umana, dono di Dio Creatore, è troppo alta per essere oggetto di compromessi o mediazioni. Sulla Vita umana non si fanno compromessi”.

Il Papa ha poi parlato della cultura dello scarto, precisando: “Testimoniando la bellezza della vita e della famiglia che la accoglie, costruiamo una società che rifiuti la cultura dello scarto in ogni fase dell’esistenza: dal più fragile nascituro all’anziano sofferente, passando per le vittime della tratta, della schiavitù e di ogni guerra”.

Dramma per l’ex pallone d’Oro Roberto Baggio. La star del campo da gioco è stato rapinato e aggredito nella propria abitazione, mentre stava vedendo la partita dell’Italia in compagnia dei famigliari. Secondo il racconto, un gruppo composto da cinque uomini, tutti incappucciati e armati, avrebbe fatto irruzione nella villa in provincia di Vicenza del Divin Codino attorno alle ore 22:00 di giovedì 20 giugno.

Baggio avrebbe tentato di reagire e sarebbe stato quindi colpito con il calcio della pistola, venendo poi medicato all’ospedale dopo che la nottata thriller ha avuto fine. L’ex calciatore è stato sequestrato assieme alla famiglia per circa un’ora: sono stati rinchiusi in una stanza mentre i ladri arraffavano ciò che potevano. Baggio, dopo essersi accorto che i ladri se ne fossero andati, ha sfondato la porta e poi ha chiamato i carabinieri.

Ultime notizie, la morte di Vera Slepoj

Grave lutto nel mondo della psicologia, è morta nella giornata di ieri la psicologa Vera Slepoj. Stando a quanto emerso, così come riportato dal Corriere della Sera, la donna aveva 70 anni e spesso e volentieri era stata ospite come opinionista delle trasmissioni televisive di casa Mediaset e Rai, come ad esempio Pomeriggio Cinque o Storie Italiane.

Secondo quanto ricostruito sembra che la donna sia stata vittima di un malore mentre si trovava nella propria abitazione: quando sono giunti i soccorsi presso l’abitazione di Vera Slepoj, ormai non vi era più nulla da fare e alla fine ne è stato decretato il decesso. Vera Slepoj, oltre ad essere stata una rinomata psicologa, ha insegnato presso l’università di Siena ed è stata editorialista de Il Gazzettino.

Ultime notizie, femminicidio a Cagliari

Un uomo ha ucciso la moglie dopo una lite in quel di Cagliari. L’episodio, come riferisce RaiNews, si è verificato durante la notte fra giovedì 20 e venerdì 21 giugno 2024, e a chiamare le forze dell’ordine sarebbero state le figlie della stessa vittima. La donna morta aveva 59 anni e si chiamava Ignazia Tumatis, mentre il suo carnefice è il marito, il 77enne Luciano Ellies.

L’episodio è avvenuto in un’abitazione sita in via Podgora, e il padre, subito dopo il gesto, ha avvertito le proprie figlie: “Ho ucciso la mamma”. Quando gli uomini delle autorità sono arrivate presso l’abitazione segnalata hanno trovato il 77enne, poi in seguito arrestato. E’ stata chiamata anche l’ambulanza ma per la 59enne non vi era ormai più nulla da fare.

Ultime notizie, morte sul lavoro a Cividale Mantovano

Continuano le morti sul lavoro in Italia. Ieri a Cividale Mantovano, un 35enne operaio, Mirko Schirolli, che stava lavorando in una fabbrica è rimasto vittima di un incidente, restando incastrato in mezzo ai rulli di un macchinario. La morte dell’operaio è avvenuta davanti ai colleghi di lavoro che stavano cercando di intervenire per salvarlo.

L’incidente è avvenuto alle 8.00 di ieri mattina in una fabbrica dove si producono dei laminati in vetroresina, la Sintostamp nella quale l’operaio lavorava da 5 anni con un contratto interinale. Al momento dell’incidente un braccio è rimasto incastrato nei rulli del macchinario che hanno trascinato l’operaio che è rimasto incastrato. Un suo collega di lavoro, che si trovava poco distante dal luogo dell’incidente, è rimasto sotto choc. I soccorsi, scattati immediatamente, si sono rivelati inutili.

Ultime notizie, i ballottaggi per le elezioni amministrative

Tra domenica e lunedì prossimi si terrà, in circa 100 città italiane il secondo turno delle elezioni comunali per designare i nuovi sindaci. Di queste il valore più grande è quello rappresentato dalle città medio grandi, 14 in tutto, tra le quali spiccano il capoluogo della Toscana, Firenze, ma anche quello dell’Umbria, Perugia, e città importanti come Avellino, in Campania, Bari, capoluogo della Puglia, Potenza, in Basilicata, e Campobasso, in Molise.

Mentre nelle altre città medie, tutte superiori ai 15mila abitanti, ci saranno anche scontri tra liste civiche, in queste lo scontro è tra i due schieramenti di centrodestra e centrosinistra. Le previsioni parlano di una vittoria del fronte progressista sia a Firenze che a Bari, dove in queste due settimane sono state trovate delle “convergenze” tra le varie forze della minoranza a livello nazionale.

Ultime notizie, la giornata degli italiani del tennis

Nei due tornei che vedevano in campo tennisti italiani, i colori azzurri hanno brillato e Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale dell’ATP 500 di Halle, battendo in 3 set il tedesco Struff vincenxo il tiebreak del terzo set. Sempre nel torneo di Galle la coppia formata da Nolelli e Vavassori si è qualificata per la finale battendo in due set la coppia formata dai tedeschi Hafmann e Koekpfer e nella finale sarà opposta alla coppia vincente tra i francesi Rabouil e Doumbia e i tedeschi Krawietzk e Puetz. Successo anche per Musetti che sull’erba del Qeen’s ha battuto l’inglese Harris ed in semifinale sarà opposto al tennista australiano Thompson.











