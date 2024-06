Vera Slepoj, morta a 70 anni la nota psicologa/ Un malore nella notte: trovata senza vita in casa

Grave lutto nel mondo della psicologia, è morta Vera Slepoj, nota psicologa spesso e volentieri ospite di trasmissioni televisive sia di Mediaset che della Rai. Di recente, ad esempio, era andata a Storie Italiane, su Rai Uno, per parlare del narcisista psicologico, e molte altre volte era stata chiamata ad esprimere la sua autorevole opinione su fatti di cronaca e attualità. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera Vera Slepoj aveva 70 anni e sarebbe morta molto probabilmente a seguito di un malore. E’ stata infatti rinvenuta senza vita nella sua abitazione della provincia di Padova: quando gli uomini del 118 sono giunti presso la casa della stessa, le hanno provate tutte pur di rianimarla, ma alla fine hanno dovuto decretarne la morte sul posto.

Si attende l’autopsia per avere la certezza sulla causa del decesso ma il quotidiano di via Solferino parla di un malore nella notte. Vera Slepoj era originaria di Portogruaro, in provincia di Venezia, ed è stata una psicologa oltre che scrittrice, specializzata soprattutto sul tema degli affetti. E’ stata inoltre editorialista del quotidiano Il Gazzettino, come precisa lo stesso, offrendo quindi anche alla carta stampata il suo sapere. Si era laureata in psicologia presso l’università di Padova nel 1977 con una tesi sulla “Devianza e i meccanismi di controllo in una società attuale”.

VERA SLEPOJ, MORTA A 70 ANNI LA NOTA PSICOLOGA: LA SUA CARRIERA IN BREVE

Ad inizio degli anni ’80 era quindi giunta la sua prima pubblicazione, leggasi il libro “Capire i sentimenti”. Nel corso della sua carriera è stata anche psicoterapeuta della squadra di calcio del Palermo, precisamente nella stagione 1999-2000, oltre che docente all’Università di Siena di Sociologia della Salute.

Era anche presidente della Federazione Italiana Psicologi e dell’International Health Observatory, ed ha svolto anche il ruolo di consigliere per Authority per il Volontariato nel periodo 2000-2004, oltre che quello di consigliere del Ministro delle comunicazioni dal 2002 al 2006. Dal 1999 al 2004, infine, è stata nominata assessore alla cultura, musei e servizi sociali alla provincia di Padova.

