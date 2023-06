Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, riforma giustizia: scontro fra il ministro Nordio e le toghe

Sono giorni di tensione in seno al governo a seguito della riforma della giustizia. Come sottolineato dai colleghi di SkyTg24 attraverso il sito web, è scontro aperto fra il Guardasigilli Nordio e le toghe a seguito del Ddl. Il parlamento è inoltre spaccato, anche se c’è chi difende la misura come ad esempio il giurista Sabino Cassese che parla di “una riforma che merita apprezzamento, in qualche punto troppo timida. Sopprime un reato indicato in forma poco precisa – ha spiegato – stabilisce il rispetto della vita privata delle persone indagate e non indagate, circonda di garanzie la custodia preliminare, perché non diventi una minaccia, cerca di evitare il “naming and shaming”. Il ministro Nordio ha invece risposto alle critiche all’Associazione nazionale magistrati al suo progetto e dicendo “no a interferenze”. Intanto l’Opposizione si divide sul Ddl.

Ultime notizie, le ultime sull’incidente Lamborghini

Proseguono le indagini in merito all’incidente di Roma fra una Lamborghini Urus e una Smart Four For. Nelle ultime ore sono emersi novità inerenti alcune telecamere che sarebbero state individuate nella zona dello scontro, che ricordiamo ha provocato la morte di un bimbo di 5 anni. Secondo quanto riferisce il sito di TgCom24, gli inquirenti ritengono fondamentali le immagini in questione di conseguenza non è da escludere nelle prossime ore una possibile svolta nell’indagine.

Il Corriere della Sera, a riguardo, scrive di un cartello esposto in zona in cui si legge: “Quartiere sottoposto a videosorveglianza diffusa per finalità di sicurezza e tutela delle persone fisiche e del patrimonio dell’ente”. Ricordiamo che per l’incidente è al momento indagato solo il 20enne alla guida, con l’ipotesi di omicidio stradale e lesioni. Il ragazzo è stato trovato positivo alla cannabis ma i risultati andranno analizzati in profondità nei prossimi giorni.

Ultime notizie, rapimento Kata: si tratta di una vendetta

Possibile svolta per quanto riguarda il rapimento della piccola Kata, bimba di 5 anni originaria di Firenze che è stata portata via dall’ex hotel Astor più di una settimana fa. Secondo quanto riferito dai colleghi di TgCom24.it, nella mattinata di ieri si è tenuta una nuova ispezione presso lo stabile dell’ex albergo fiorentino, anche perchè il pm che indaga starebbe battendo la pista del rapimento come vendetta dopo un tentato omicidio.

Nello stesso albergo, infatti, l’ecuadoregno Medina Pelaez era stato spinto giù da una finestra del terzo piano: nonostante un volo di circa 9 metri l’uomo si era miracolosamente salvato. Gli inquirenti pensano quindi che quell’accaduto sia strettamente collegato al rapimento della bimba di conseguenza non è da escludere una possibile svolta nelle indagini di qui a breve.

Ultime notizie, le news sulla guerra in Ucraina

Oggi è il giorno numero 481 della guerra in Ucraina. Secondi il ministero della difesa locale l’ultimo bilancio sarebbe di circa 220mila russi assassinati dall’inizio del conflitto. Da segnalare quanto raccolto dal New York Times, che ha affermato che la diga Kakhovka, distrutta pochi giorni fa, sarebbe stato un attacco della Russia “Era sotto il loro controllo, avevano tutti i progetti”, racconta il quotidiano newyorkese, a conferma delle indiscrezioni che erano già emerse negli scorsi giorni.

Viene affermato che nonostante siano “teoricamente possibili molteplici spiegazioni, le prove indicano chiaramente che la diga Kakhovka è stata paralizzata da un’esplosione provocata dalla parte che la controlla: la Russia”. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha invece annunciato che “l’accordo sull’export di grano dai porti ucraini non ha possibilità” di essere rinnovato mentre Zelensky ha spiegato che l’Ucraina “sta riconquistando posizioni” e che quindi “può vincere”.

Ultime notizie politica, dimissioni Damato

Scompenso politico a causa di Grillo che con la sua presenza alla manifestazione dei 5 stelle destabilizza il partito PD con le relative dimissioni di Alessio Damato. Grillo si è presentato alla manifestazione incitando all’impiego dei passamontagna. La presenza della Schlein ha irritato gli animi.

Ultime notizie sul fisco

Ripartono le modifiche per il Fisco, oltre 100 gli emendamenti presentati con una riduzione delle aliquote da 4 a 3, la volontà è ridurre l’evasione fiscale. Si propone la riduzione della ritenuta d’acconto che dovrebbe passare dal 20 al10 e l’eliminazione del super-bollo. Si è destinato a raddoppiare le rate dei prestiti a tasso fisso con nessuna variazione per i vecchi mutui.

Ultime notizie, Modena corpo restituito dal fiume

Dal fiume Secchia riemerge il corpo del ragazzo che in un video si tuffava nelle acque, si immagina da una sfida social. L’amico minorenne non vedendo rientrare il compagno ha avvisato le autorità. Nelle immagini si vede la giovane vittima sparire nelle acque. Si trattava di un ragazzo volenteroso e pieno di sogni.

Ultime notizie, alluvione Emilia Romagna

Continua la corsa contro il fango, si spala ancora grazie a moltissimi volontari. Molti negozi hanno riparto mettendo la merce a metà prezzo pur di ri-iniziare. I sindaci cercano soluzioni per ripartire. Continua la campagna di Mediafriends per aiutare la popolazione al 45597.

Ultime notizie sui Taxi

I taxi sembrano introvabili in molte città italiane, soprattutto le chiamate notturne. Il Codacons stima che ci vorrebbero il 20% delle vetture ma il rilascio delle licenze è fermo da anni. I taxisti ritengono che il problema sia la viabilità, si parla come ipotesi anche di licenze temporanee.

Ultime notizie, incidenti stradali

Si propone l’idea di ridurre i limiti di velocità per ridurre gli incidenti stradali, la proposta già in uso nelle principali città europee arriva nel nostro paese per la prima volta a Bologna, dove dal 1 luglio inizierà il limite dei 30 all’ora per la circolazione.

Ultime notizie, prima ondata di caldo

Dopo le piogge che hanno afflitto il nostro paese, inizia l’ondata rovente a partire dalla Sardegna. Si arriveranno a a toccare i 40 gradi. Dai dato risulta che molti partiranno a giugno per le vacanze.

Ultime notizie, anteprima mondiale Mission Impossible

In anteprima mondiale Mission Impossibile, Tom Cruise ha scelto Roma per l’anteprima mondiale avendo giaryo gran parte delle scene nella capitale. Cruise non ha voluto usare controfigure per la gran parte delle scene.











