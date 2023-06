Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Russia: arrestato il generale Sergei Surovkin

Il cardinale Zuppi, il numero uno della Conferenza Episcopale Italiane, è in missione in Russia, precisamente a Mosca, (gli incontri si concluderanno oggi) per “trovare vie per raggiungere una giusta pace e incoraggiare gesti di umanità”. Dura però la replica di Kiev che ha affermato: “Non ci serve la mediazione del Vaticano”. Intanto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha spiegato che l’Alleanza Atlantica è pronta a difendersi da ogni minaccia proveniente da “Mosca o Minsk”, con riferimento in quest’ultimo caso a Prigozhin, numero uno della temuta Brigata Wagner, accolto dalla Bielorussia dopo il caso dello scorso weekend. Infine le parole di Putin sempre sul tentato golpe: “Se non fosse stato fermato l’ammutinamento della Wagner tutti i risultati ottenuti finora nel conflitto sarebbero andati perduti”.

Missili russi hanno attaccato un complesso residenziale con negozi e case a Kramatorsk, nell’est dell’Ucraina, provocando la morte di 10 persone, tra cui due sorelle di 14 anni, e oltre 60 feriti. I soccorritori hanno cercato per tutta la notte i sopravvissuti, sperando di salvare la vita di quante più persone possibile. Kiev sostiene che la controffensiva è appena iniziata, ma potrebbe trattarsi dell’ennesimo annuncio senza interventi concreti. Infine da segnalare l’arresto del generale russo Sergei Surovikin, così come riferito dal Moscow Times: potrebbe essere la prima testa saltata dopo il tentato golpe di Prigozhin.

Nella giornata di ieri il presidente del consiglio, Giorgia Meloni ha parlato durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Due principalmente gli argomenti affrontati a cominciare dal tema immigrazione che per la stessa leader di Fratelli d’Italia “è una sfida europea che richiede risposte europee”. Meloni ha poi aggiunto che in vista del Consiglio europeo che si aprirà domani “sarà centrale il tema delle migrazioni”, per poi aggiungere “mi unisco al cordoglio per la recente tragedia al largo delle coste greche”.

Si è parlato quindi del Mes, sottolineando come non sia molto “utile alimentare una polemica interna. L’interesse dell’Italia è affrontare il negoziato sulla governance europea, dove si discuta nel complesso nel rispetto del nostro interesse nazionale”. Infine sulla guerra in Ucraina: “serve una pace duratura nel rispetto dei diritti del Paese”.

Sembrerebbe stringersi il cerchio in merito all’indagine riguardante la scomparsa di Kata, la bimba di 5 anni sparita da Firenze lo scorso 10 giugno. Secondo quanto riferito ieri mattina da Morning News su Canale 5, le forze dell’ordine avrebbero individuato un dna di un uomo, un ex inquilino dello stabile occupato in quel di Firenze e da cui è scomparsa la piccola peruviana. La sensazione, quindi, è che l’indagine sia vicina ad una svolta e non è da escludere che nei prossimi giorni possa essere iscritto qualcuno sul registro degli indagati.

Intanto sempre Morning News ha mostrato un passaggio fra un condominio e l’ex hotel Astor, un buco dove verosimilmente potrebbe essere stata fatta passare Kata durante il rapimento: “La convinzione degli inquirenti – spiega l’inviato di Canale 5, Emanuele Canta, – è che nel condominio adiacente ci fosse un complice, almeno un’altra persona che abbia collaborato. Si pensa che si tratti di un’azione organizzata e premeditata sia per evitare le telecamere, sia per studiare una via di fuga lontana da qualsiasi occhio indiscreto”.

Ultime notizie, inflazione e aumento dei tassi da parte della Bce

In questi ultimi mesi l’Italia, come molti altri paesi europei, è dilaniata dall’inflazione: i risultati dell’ultimo mese, però, sono confortanti. Il tasso di inflazione su base annua è passato dal 7,6% del mese di Maggio al 6,4% del mese di Giugno: ciò è influenzato dalla dinamica dei costi energetici.

Rallenta anche l’aumento dei prezzi dei beni alimentari presenti nel carrello della spesa che passano dal 11,2% di Maggio al 10,7% del mese di Giugno.

In risposta all’aumento dell’inflazione la Bce, nella persona di Christine Lagarde, aveva annunciato un ulteriore aumento dei tassi di interesse sia nel mese di Luglio che nel mese di Settembre: questa decisione non piace all’Italia, in particolare a Tajani e a Salvini che temono in una recessione del nostro Paese. Non piace nemmeno al nostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha parlato dell’inflazione come di una tassa occulta che finisce per colpire i ceti meno abbienti. Bisognerebbe intervenire sulla fonte dell’inflazione, per esempio le trattative sull’acquisto dell’energia, e non aumentare i tassi di interesse i quali invece colpiscono e indeboliscono le economie dei Paesi.

Ultime notizie, nuovo codice della strada, è stretta per chi guida sotto l’effetto di alcol, droga o al cellulare

E’ un provvedimento a tolleranza zero quello approvato dal Consiglio dei ministri che prevede un inasprimento delle regole del codice della strada. Fra le tante novità, vi è la sospensione della patente fino a 3 anni per chi verrà sorpreso alla guida sotto l’effetto di alcol o droghe, l’installazione a proprie spese dell’alcolock per i recidivi che impedisce al guidatore di avviare il motore qualora il tasso alcolemico sia superiore allo zero e infine la revoca della patente nei casi più gravi.

Inoltre, per i minorenni sorpresi alla guida sotto l’effetto di alcol o droghe e senza licenza il conseguimento della patente slitterà a 24 anni. Per chi usa il cellulare alla guida o commette violazioni statisticamente ad alta incidentalità si parla di sospensione breve della patente.

Ultime notizie Francia, agente uccide un 17enne

Un’automobile gialla ferma e al lato del conducente due poliziotti: uno di loro dice “ti sparo in testa”, poi si sente uno sparo. La macchina parte per schiantarsi poco dopo in una rotonda. E’ quanto emerge da un filmato che gira sul web e che racconta la morte di un giovane 17enne in Francia, colpito a morte da un colpo di pistola al petto.

I poliziotti hanno affermato che il giovane non si sia fermato al blocco, ma le immagini raccontano altro, così come altro racconta la testimonianza di un amico della vittima, seduto sul sedile posteriore. La vicenda ha scatenato violenze e scontri in molte città francesi: il governo assicura verità e giustizia per la morte del giovane algerino da parte di un poliziotto.











